Elektrik kesintisi 2 Nisan Cuma 2021 BEDAŞ

2 Nisan Cuma günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesintileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 2 Nisan Cuma gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN CUMA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3364823

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, CELİL, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, FATİH, FENER, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, PREVEZE, TUNCER, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZLER sk / NENEHATUN mah AFRA, AYÇİÇEK, AZİMLİ, BELİĞ, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, HÜŞYAR, KADİR, KAZIM KARABEKİR, KUL, MEHPARE, MUASIR, NEDİME, PİRSULTAN, RUŞEN, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÖZLENEN sk bölgelerinde 02/04/2021 01:00:00 - 02/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3364841

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah FATİH sk / NENEHATUN mah ALPTEKİN, ALİYE, ASLANTAŞ, AZİME, AĞADERE, BATU, BİLGEN, CAVİDAN, CİRİT, ERGÜL, ERGÜNER, ERSEN, FATİH, FERİT, GÜLSULTAN, KÖSE, LİLA, SEYİT, SOKULLU MEHMET, SUNGURLU, TEŞVİKİYE, TOKCAN, URAZ, VEZNECİLER, ZUHAL, ÖZBERK, İLHAN, İNTİZAM, İREM, ŞEHRAZAT sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLVEREN sk bölgelerinde 02/04/2021 02:30:00 - 02/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3364848

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, BOSTANCI, CENK, DEMİRÖZ, DOĞANÇAY, EMRULLAH, EMİNE, FEDAİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜZELYURT, HARBİYE, KAPTANPAŞA, LALELİ, MEŞEDİBİ, NARGİLE, NAĞME, SIĞLA, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÖZGEM, İLKNUR sk bölgelerinde 02/04/2021 03:30:00 - 02/04/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371098

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, CİVELEK, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HASAN POLATKAN, HÜNKAR, KERVANSARAY, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, NAİME, OLUŞUM, PİRAYE, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 13:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3393348

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ESNA, GÜRLÜKDERE, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, NURMELEK, SÖNMEZ, TEPEKÖY, TURAN, ZORBEY, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3387334

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 02/04/2021 09:30:00 - 02/04/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3339783

İSTANBUL ESENYURT ilce -OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3339897

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/04/2021 14:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3339786

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/04/2021 14:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3371086

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, KARTAL, MIZRAK, NANE, TİLKİ, YAY sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366512

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-695, G-696, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-706, G-708, G-746, G-747 sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361792

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-114, G-115 sk bölgelerinde 02/04/2021 13:00:00 - 02/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3389322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 17., 6., 7., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3390321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 980. sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 8., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3396316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 748., 750., 752., DOĞANBEY sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3364839

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 02/04/2021 00:00:00 - 02/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3365707

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 02/04/2021 00:01:00 - 02/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3364842

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MENEKŞE 1, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 02/04/2021 03:00:00 - 02/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3365710

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/04/2021 03:30:00 - 02/04/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3364814

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371219

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah POSTACI AYHAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385963

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MİMAR SİNAN sk / SOĞANLI mah MİMAR SİNAN, YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3366727

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVALİMANI sk bölgelerinde 02/04/2021 00:00:00 - 02/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385750

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANAFARTALAR, GÜLİBRİŞİM, NİGAR HANIM, TEYYARECİ NURİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 02/04/2021 01:00:00 - 02/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah HÜR, TUNABOYLU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA sk bölgelerinde 02/04/2021 01:10:00 - 02/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366729

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 02/04/2021 02:00:00 - 02/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366730

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 02/04/2021 04:00:00 - 02/04/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3366157

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS, YÜCELEN sk bölgelerinde 02/04/2021 00:01:00 - 02/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366175

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 02/04/2021 00:01:00 - 02/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385830

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 33., 34., ADATEPE, AHMET YESEVİ, OVALI, İPEKYOLU sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385829

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AKYOL, BAŞKOMUTAN, KARACA, KARGIN sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ÇİLEK sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366224

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3375322

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, BEGONYA, BULUT, BÜYÜKDERE, DEFNE, DELTA, DERE, DOLUNAY, DOĞAN, GÖK, GÖNÜL, GÜL, KAZIM KARABEKİR, KRAL, MİMOZA, OKUL, PAŞAZADE, SEL, SOYLU, YAKAN, YAĞIZ, ÖZGÜR, ŞİMŞEK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, FULYA 3, UMUT 2 sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371256

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 240. sk bölgelerinde 02/04/2021 13:00:00 - 02/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3366678

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, YAYLA, ÖNEM sk / KEÇECİ PİRİ mah KİRACI ODALARI, MEMURLAR, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3376335

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, HÜNKARTEPE, PEKER, PENDİK, YUNUS EMRE 2 sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3333524

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 02/04/2021 09:30:00 - 02/04/2021 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3360745

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah DR. CELALETTİN ÜNLÜTÜRK, DİLBER, KARACAKÖY, SADAKAT, TAŞLI TARLA, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇIRÇIR, ŞAHİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3366411

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 161. sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3364717

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 161. sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3361852

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1658., 1659., 1668. sk bölgelerinde 02/04/2021 00:00:00 - 02/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3359375

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., AHMET HAŞİM, AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah 2605., 2606., 2612., 2614., 2636., AHMET HAŞİM, ALGÜL, AYASOFYA, AÇELYA, BAHAR, BAHÇIVAN, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HAZAN, ITIR, KARDELEN, MADIMAK, ONBİRAY, PAPATYA, PAZAR, SARI PAPATYA, SERA, SERDAR, SEVİ, TIRPAN, ÇELENK sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 2642., PİRİ REİS sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk bölgelerinde 02/04/2021 00:30:00 - 02/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361766

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 302., 277., SEZAİ KARAKOÇ sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3360986

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1184., 1188., 1189., 1190., 1203., 1204., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3364788

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3003., 3004., 3008., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3360985

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1177., 1178., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361739

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 269., 270., 285., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366409

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., 2607., AHMET HAŞİM, AKREP, ARSLAN, AYASOFYA, BAŞAK, BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, EGE, ESEN, GELİN, HAZAN, KOVA, KÖKSAL, MORMENEKŞE, OYA ÇİÇEĞİ, OĞLAK, SARMAŞIK, SILA, TERAZİ, YENGEÇ, YİĞİT, ZAMBAK, ÇİTLENBİK, İPEK, ŞEN sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3333526

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÖKEVLER mah sk bölgelerinde 02/04/2021 11:00:00 - 02/04/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389338

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÖKEVLER mah sk bölgelerinde 02/04/2021 13:00:00 - 02/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3363327

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜL sk / ÇIRÇIR mah 1.SEVİMLİ, ARZU, ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EFELER, EVREN, IŞIL, NİHAL, OYA, SARAY sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3367401

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PAPAĞAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AGAH, ASLANBEY, BOZDEMİR, DİCLE, DİZER, ENİS, FERDAĞ, FIRAT, FIRIN, HATIRA, KAYABAŞI, KUMRU, MAYA, MERAL, PARK, SAHRA, SALTUK, TAYFUN, TEPE, TÜRKAN, VATAN, YÜZYIL, ZUHAL, ŞAN, ŞEREF sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362101

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ALİBEYKÖY mah sk bölgelerinde 02/04/2021 12:00:00 - 02/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3390335

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ANKARA, CAĞALOĞLU HAMAMI, HÜKÜMET KONAĞI, KÜÇÜK, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TAŞSAVAKLAR, ÇATALÇEŞME sk / HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, NARLIBAHÇE sk / MOLLA FENARİ mah TÜRKOCAĞI sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3354961

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 251., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 294., 295., 296., 297., 299., AKDENİZ, BAŞARAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, RUMELİ, ŞEHİT LÜTFİ GELEN sk bölgelerinde 02/04/2021 00:05:00 - 02/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3354972

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah DR. GÜRKAN CEYLAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 02/04/2021 03:00:00 - 02/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371223

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 02/04/2021 12:00:00 - 02/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3367398

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 601., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 02/04/2021 15:00:00 - 02/04/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3385980

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GAZİ OSMAN PAŞA, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 02/04/2021 12:00:00 - 02/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385984

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BİROL, MERİÇ, OSMANPAŞA, PARMAK, SEYHAN, TUNCA sk bölgelerinde 02/04/2021 14:00:00 - 02/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385773

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 02/04/2021 18:00:00 - 02/04/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3362120

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CENDERE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 02/04/2021 03:00:00 - 02/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371307

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AYIŞIĞI, DİZER, GÜRSEL, HAMİDİYE, POYRAZ, ÖZBEK sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371298

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AYIŞIĞI, DERGAH, MURAKIPLAR, ÖZBEK sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3366329

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 3.ATATÜRK sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362131

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, 1.SÜLÜN, ÇAMLICA sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3391342

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KAMELYA sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3366625

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY, FUŞTAN, HANIMELİ, KARACAOVA, NİLÜFER, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KARAAĞAÇ, KÖKNAR, LADİN, LEYLAK, MEŞE, ORMAN, ORTA SELVİ, PALAMUT, PELİT, YENİ DEFNE, YEŞİLÇAM, ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 02/04/2021 01:00:00 - 02/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362111

İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 02/04/2021 01:00:00 - 02/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3359421

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah KÖPRÜ, İZCİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3367337

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ANIL, BARAJ, GAZİ HASAN PAŞA, KISA ÇAMLIK, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ, ŞAHİNCİ YOKUŞU sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3384340

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR, KARAKOL, KAYADİBİ, SARP, SEFİR, SIRRIBEY, TARAFTAR, YALÇINKAYA, YAR, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ, ŞEHİT SİNAN EROĞLU sk bölgelerinde 02/04/2021 11:00:00 - 02/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3367343

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AYÇİÇEĞİ, GELİN, MARAL, MEFKURE, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah LALE BAHÇESİ, PELİKAN, YAPRAKTAŞ, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 02/04/2021 14:00:00 - 02/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3371330

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN, ÇAMYOLU sk bölgelerinde 02/04/2021 01:00:00 - 02/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3372327

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, BAĞDAT, BEYAZLALE, DENİZLİ, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, SAATÇİ, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZKUL, ŞİLE sk bölgelerinde 02/04/2021 04:00:00 - 02/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371194

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3361871

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, TİREBOLU, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 02/04/2021 09:30:00 - 02/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3360847

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, CAHİT ARF, DİLŞAD, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3360944

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah ELHAN, MELEK, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3367403

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEVLÜT ÇAVUŞ, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 02/04/2021 12:00:00 - 02/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 NİSAN 2021

NO: 3367397

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 02/04/2021 11:00:00 - 02/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385758

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2202., 2203., D sk bölgelerinde 02/04/2021 12:00:00 - 02/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3363317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2272., 2272/1., 2274., 2336. sk bölgelerinde 02/04/2021 14:00:00 - 02/04/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.