Elektrik kesintisi 2 Şubat Salı 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 2 Şubat Salı 2021 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 2 Şubat Salı İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 2 Şubat Salı tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 3 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT SALI 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ
09:45 - 15:45 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: RİVA
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TRAFO
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BAYIRCIK
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÖZ KARACA ÇIKMAZI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÖZ MANOLYA
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: CENNET
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MAĞARA TEPE
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MERVE
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ZİRVE
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KORKMAZ
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YARICI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MENEKŞELİLER
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TAŞMADENİ
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ZİRVECİK ÇIKMAZI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TAŞLIK
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HACİVAT
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MENEKŞELİK ÇIKMAZI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KONUK ÇIKMAZI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YARDIMCI ÇIKMAZI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: PAMUK
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MUZAFFER
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MAĞARA ÇIKMAZI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: DÜŞ
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021
08:30 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: CEM
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SERAP
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SENA
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İMECE
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ADALET
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: AKİK
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: AKİF
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CEYHAN
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARTAL
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İNCİLİ
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: LAYIK
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELÇUKLU
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SENA
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HİCAP
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KADER
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SALİH
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TEVHİD
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: AÇELYA
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HASANPAŞA
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: NECİP FAZIL
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SELİMİYE
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: AKDERE
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: PETROL YOLU
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BEYDAĞI
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ÇERMİK
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DAVET
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: EFE
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: EFES ÇIKMAZI
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KAĞAN
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KARACA
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MURADİYE
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ESENLİ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HAZAR
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HİSAR
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KERİM
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KESKİN
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ARSLANTAŞ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ATLAS
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BAHARAT
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: CEVİZLİ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ATATÜRK
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021
10:30 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK
Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: FERAH - Sokak: MEVLEVİ ÇIKMAZI
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: BULGURLU - Sokak: BULGURLU
Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÖZKAN
Mahalle: BULGURLU - Sokak: SUNAR
Mahalle: BULGURLU - Sokak: KARLIDERE
Mahalle: BULGURLU - Sokak: MARKET
Mahalle: BULGURLU - Sokak: SARIÇİÇEK
Mahalle: BULGURLU - Sokak: TOYGARÇEŞME
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.