Elektrik kesintisi 2 Şubat Salı 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 2 Şubat Salı İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 2 Şubat Salı tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 3 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT SALI 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

09:45 - 15:45 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: RİVA

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TRAFO

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BAYIRCIK

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÖZ KARACA ÇIKMAZI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÖZ MANOLYA

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: CENNET

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MAĞARA TEPE

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MERVE

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ZİRVE

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KORKMAZ

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YARICI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MENEKŞELİLER

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TAŞMADENİ

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ZİRVECİK ÇIKMAZI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TAŞLIK

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HACİVAT

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MENEKŞELİK ÇIKMAZI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KONUK ÇIKMAZI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YARDIMCI ÇIKMAZI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: PAMUK

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MUZAFFER

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MAĞARA ÇIKMAZI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: DÜŞ

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021

08:30 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: CEM

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SERAP

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SENA

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İMECE

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ADALET

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: AKİK

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: AKİF

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CEYHAN

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARTAL

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İNCİLİ

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: LAYIK

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELÇUKLU

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SENA

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HİCAP

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KADER

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SALİH

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: TEVHİD

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: AÇELYA

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HASANPAŞA

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: NECİP FAZIL

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SELİMİYE

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: AKDERE

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: PETROL YOLU

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BEYDAĞI

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ÇERMİK

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DAVET

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: EFE

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: EFES ÇIKMAZI

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: YENİ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KAĞAN

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KARACA

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: MURADİYE

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ESENLİ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HAZAR

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: HİSAR

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KERİM

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: KESKİN

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ARSLANTAŞ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ATLAS

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BAHARAT

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: CEVİZLİ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: ATATÜRK

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT 2021

10:30 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK

Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: FERAH - Sokak: MEVLEVİ ÇIKMAZI

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: BULGURLU - Sokak: BULGURLU

Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÖZKAN

Mahalle: BULGURLU - Sokak: SUNAR

Mahalle: BULGURLU - Sokak: KARLIDERE

Mahalle: BULGURLU - Sokak: MARKET

Mahalle: BULGURLU - Sokak: SARIÇİÇEK

Mahalle: BULGURLU - Sokak: TOYGARÇEŞME

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.