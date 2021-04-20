Elektrik kesintisi 20 Nisan 2021 İstanbul BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek? sorusu şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021 İSTANBUL BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3496856

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496862

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 20/04/2021 01:30:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496866

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KAŞMİR, SIHHİYE, SU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, EDİP, EZEL, FİKRET, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TAYYAR, VİLDAN, YAYLA, YÖN sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3496865

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah CEVAHİR, DR SADIK AHMET, DİŞÇİ, EFE, GÜRAY, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET, TEKİN, YASİN, ŞANLI sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498397

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HAZİNE sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496789

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCI, BALCIBÜK, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KORUTÜRK, KURTER, POYRAZ, YILMAZ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498403

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 20/04/2021 13:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3496503

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 20/04/2021 06:30:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498387

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3494370

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1918., 1919., 1966. sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3501461

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, GÜLTER HANIM, HIZIR REİS, NACİ KASIM, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MERKEZ CAMİ sk / HAZNEDAR mah ALTINTAŞ, ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, OSMANPAŞA, PANAYIR, PARMAK, SAKARYA, SEFA, SEYRAN, YILDIZ, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496487

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, GÜNGÖR, KALENDER, KIMIZ, MİTHATPAŞA, ÇALIŞLAR 1 sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501396

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3503352

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA, GÜLTER HANIM sk / SİYAVUŞPAŞA mah BANKACILAR, BAŞAK, FERİT SELİMPAŞA, FINDIK, FİLBAHRİ, GONCA, GÜZİDE HANIM, ITIR, KAKTÜS, KARTOPU, KIZILCIK, LAVANTA, MAHMUT ARDIÇ, SARDUNYA, SIRAEVLER, YILDIZ, ÇAMLIK, ÇİĞDEM 3, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/04/2021 12:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3496890

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇIRPICI KOŞUYOLU sk bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3502341

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇIRPICI KOŞUYOLU sk bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501468

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah OSMANİYE E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3489950

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 20/04/2021 00:01:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3497457

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk bölgelerinde 20/04/2021 09:00:00 - 20/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496456

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496459

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, BERRAK, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 20/04/2021 12:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3496797

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 20/04/2021 09:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3505326

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah AKASYA, CENGİZ TOPEL, PİRİ REİS 1 sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3497014

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BOĞAZKESEN, KADİRİLER YOKUŞU, NÖBETÇİ, SET, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN, FAHRETTİNİ ACEMİ, ISSIZ, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, ORDU AĞASI sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah HOCA TAHSİN sk / TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ CAMİİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BOĞAZKESEN, CİCİM, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KUTUCU KERİM, KİVRİNTİLİ, ORDU AĞASI, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI sk bölgelerinde 20/04/2021 09:00:00 - 20/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496515

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, GENİŞ, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÖNEM, ÖZLEM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3487321

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3067., 3105., 3109., 3111., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk / OSMANGAZİ mah 3112., 3140. sk bölgelerinde 20/04/2021 00:30:00 - 20/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3495322

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah TOYGAR sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3496845

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 594., 595., AYDIN sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3491316

İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk Erzurum Kongre Cd. bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3491323

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496803

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÖKEVLER mah sk bölgelerinde 20/04/2021 09:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3491372

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DOĞALGAZ, HİLAL sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3489956

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 12. DEVRİYE, BÜLBÜLDERE, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497421

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 3.CANAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2800., 2800/1., 2801., 2802., 2803., 2804., 2805., 2808., 2810., 2811., 2812. sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496902

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, GÜLER, KAKTÜS, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496488

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AYŞEGÜL, AZAD, CEVİZ, DOLGUN, DİNÇ, FUAR, GÜLAÇAN, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU sk bölgelerinde 20/04/2021 14:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3495337

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATATÜRK, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, İŞLEK, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah HACI KADIN , TAVANLI ÇEŞME, İŞLEK sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501425

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABACI MAHMUT, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, KATİP MUSLAHATTİN, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI, MUSA KAZIM EFENDİ, NAZIMBEY, PERVANE DEDE, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3489872

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, IŞIL, KUMLU, NİŞANE, SELEN, TESTİ, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497327

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, DİŞBUDAK, ESKİ BELEDİYE, MAYIS, NAZLI, ÇAMLI, ÇETİNAY sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3497458

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497460

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3503341

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ZAFER, ZİYA GÖKALP sk / YEŞİLOVA mah 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497010

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce HALKALIMERKEZ mah 4.İNCİ sk / 1.KESTANE sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498371

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.MİMAR SİNAN, 2.GÜLER, 2.YASEMİN, 3.BARIŞ, BURÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3496944

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KAYAALAN, KİLYOS sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3503374

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk / KUMKÖY mah BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496953

ISTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496527

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, GÜNGÖR, MALKOÇOĞLU, MERAL, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497369

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, AYBARS, ERCAN, FATİHLER, GÜZELCE ALİPAŞA , KEMAL, KUVAYİ MİLLİYE, YÜZBAŞI NAZMİ BEY sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3490346

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AYÇİÇEĞİ, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GELİN, GÜLHAN ÇIKMAZI, HALE ÇIKMAZI, HÜR, KEVSER, MARAL, MEFKURE, MEHTAP ÇIKMAZI, MÜGE, MİHRİBAN, NALBANT ÇEŞME., OĞUZ, PERİ, ÇAĞLAYAN, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, HİSAR, LALE BAHÇESİ, NALBANT ÇEŞME, YAPRAKTAŞ, ÇİĞDEMLİK, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3497013

ISTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501445

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 20/04/2021 10:30:00 - 20/04/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3496481

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 20/04/2021 01:00:00 - 20/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496891

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 20/04/2021 04:00:00 - 20/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3487332

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3495349

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AKBAYRAM, CÜMLE, HÜMAYUN, KÜRDAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÖKTEN sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3501431

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3484102

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496915

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3489594

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2952., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966., 2967., 2972. sk bölgelerinde 20/04/2021 00:05:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3489599

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966. sk bölgelerinde 20/04/2021 03:00:00 - 20/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3500330

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3498328

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3500323

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3496756

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., GAZİ MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 20/04/2021 12:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021

NO: 3489961

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.