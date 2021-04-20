Elektrik kesintisi 20 Nisan 2021 İstanbul BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
İstanbul Avrupa Yakası'nda bugün gerçekleşecek olan elektrik kesinti listesi, Elektrik kesintisi 20 Nisan 2021 İstanbul BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek? başlığıyla internette sıkça aratılmaya devam ediyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
Elektrik kesintisi 20 Nisan 2021 İstanbul BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek? sorusu şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
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ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021 İSTANBUL BEDAŞ
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3496856
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496862
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 20/04/2021 01:30:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496866
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KAŞMİR, SIHHİYE, SU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3501356
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, EDİP, EZEL, FİKRET, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TAYYAR, VİLDAN, YAYLA, YÖN sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3496865
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah CEVAHİR, DR SADIK AHMET, DİŞÇİ, EFE, GÜRAY, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET, TEKİN, YASİN, ŞANLI sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3498397
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HAZİNE sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496789
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCI, BALCIBÜK, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KORUTÜRK, KURTER, POYRAZ, YILMAZ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3498403
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 20/04/2021 13:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3496503
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 20/04/2021 06:30:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3498387
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3494370
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1918., 1919., 1966. sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3501461
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, GÜLTER HANIM, HIZIR REİS, NACİ KASIM, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MERKEZ CAMİ sk / HAZNEDAR mah ALTINTAŞ, ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, OSMANPAŞA, PANAYIR, PARMAK, SAKARYA, SEFA, SEYRAN, YILDIZ, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496487
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, GÜNGÖR, KALENDER, KIMIZ, MİTHATPAŞA, ÇALIŞLAR 1 sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3501396
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3503352
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DÜZGÜN, FERİT SELİMPAŞA, GÜLTER HANIM sk / SİYAVUŞPAŞA mah BANKACILAR, BAŞAK, FERİT SELİMPAŞA, FINDIK, FİLBAHRİ, GONCA, GÜZİDE HANIM, ITIR, KAKTÜS, KARTOPU, KIZILCIK, LAVANTA, MAHMUT ARDIÇ, SARDUNYA, SIRAEVLER, YILDIZ, ÇAMLIK, ÇİĞDEM 3, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/04/2021 12:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3496890
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇIRPICI KOŞUYOLU sk bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3502341
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇIRPICI KOŞUYOLU sk bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3501468
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah OSMANİYE E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3489950
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 20/04/2021 00:01:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3497457
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk bölgelerinde 20/04/2021 09:00:00 - 20/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496456
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496459
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, BERRAK, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 20/04/2021 12:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3496797
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 20/04/2021 09:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3505326
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah AKASYA, CENGİZ TOPEL, PİRİ REİS 1 sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3497014
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BOĞAZKESEN, KADİRİLER YOKUŞU, NÖBETÇİ, SET, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN, FAHRETTİNİ ACEMİ, ISSIZ, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, ORDU AĞASI sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah HOCA TAHSİN sk / TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ CAMİİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BOĞAZKESEN, CİCİM, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KUTUCU KERİM, KİVRİNTİLİ, ORDU AĞASI, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI sk bölgelerinde 20/04/2021 09:00:00 - 20/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496515
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, GENİŞ, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÖNEM, ÖZLEM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3487321
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3063., 3067., 3105., 3109., 3111., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk / OSMANGAZİ mah 3112., 3140. sk bölgelerinde 20/04/2021 00:30:00 - 20/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3495322
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah TOYGAR sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3496845
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 594., 595., AYDIN sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3491316
İSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk Erzurum Kongre Cd. bölgelerinde 20/04/2021 00:00:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3491323
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496803
İSTANBUL ESENYURT ilce -GÖKEVLER mah sk bölgelerinde 20/04/2021 09:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3491372
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DOĞALGAZ, HİLAL sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3489956
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 12. DEVRİYE, BÜLBÜLDERE, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3497421
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 3.CANAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2800., 2800/1., 2801., 2802., 2803., 2804., 2805., 2808., 2810., 2811., 2812. sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496902
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, GÜLER, KAKTÜS, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496488
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AYŞEGÜL, AZAD, CEVİZ, DOLGUN, DİNÇ, FUAR, GÜLAÇAN, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU sk bölgelerinde 20/04/2021 14:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3495337
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATATÜRK, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, İŞLEK, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah HACI KADIN , TAVANLI ÇEŞME, İŞLEK sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3501425
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABACI MAHMUT, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, KATİP MUSLAHATTİN, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI, MUSA KAZIM EFENDİ, NAZIMBEY, PERVANE DEDE, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3489872
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, IŞIL, KUMLU, NİŞANE, SELEN, TESTİ, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3497327
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, DİŞBUDAK, ESKİ BELEDİYE, MAYIS, NAZLI, ÇAMLI, ÇETİNAY sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3497458
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3497460
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3503341
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ZAFER, ZİYA GÖKALP sk / YEŞİLOVA mah 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3497010
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce HALKALIMERKEZ mah 4.İNCİ sk / 1.KESTANE sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3498371
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.MİMAR SİNAN, 2.GÜLER, 2.YASEMİN, 3.BARIŞ, BURÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3496944
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KAYAALAN, KİLYOS sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3503374
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk / KUMKÖY mah BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496953
ISTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496527
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, GÜNGÖR, MALKOÇOĞLU, MERAL, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3497369
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, AYBARS, ERCAN, FATİHLER, GÜZELCE ALİPAŞA , KEMAL, KUVAYİ MİLLİYE, YÜZBAŞI NAZMİ BEY sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3490346
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AYÇİÇEĞİ, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GELİN, GÜLHAN ÇIKMAZI, HALE ÇIKMAZI, HÜR, KEVSER, MARAL, MEFKURE, MEHTAP ÇIKMAZI, MÜGE, MİHRİBAN, NALBANT ÇEŞME., OĞUZ, PERİ, ÇAĞLAYAN, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, DEFNE BAYIRI, DEFNEM, HİSAR, LALE BAHÇESİ, NALBANT ÇEŞME, YAPRAKTAŞ, ÇİĞDEMLİK, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3497013
ISTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3501445
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ÇAMLIKLAR sk bölgelerinde 20/04/2021 10:30:00 - 20/04/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3496481
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 20/04/2021 01:00:00 - 20/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496891
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 20/04/2021 04:00:00 - 20/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3487332
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3495349
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AKBAYRAM, CÜMLE, HÜMAYUN, KÜRDAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÖKTEN sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3501431
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3484102
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496915
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3489594
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2952., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966., 2967., 2972. sk bölgelerinde 20/04/2021 00:05:00 - 20/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3489599
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966. sk bölgelerinde 20/04/2021 03:00:00 - 20/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3500330
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3498328
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3500323
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 20/04/2021 10:00:00 - 20/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3496756
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 163., 164., 166., 167., 168., 203., 42., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 122., 123., 123/1., 124., 125., 125/1., 126., 127., 128., 152., 153., 154., 155., GAZİ MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 20/04/2021 12:00:00 - 20/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 NİSAN 2021
NO: 3489961
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 20/04/2021 05:00:00 - 20/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.