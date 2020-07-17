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Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından vatandaşların bilgisine sunan AYEDAŞ, 20 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek elektrik kesintileri yayımladı. Biz de sıklıkla bakılan bu konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

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Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ 

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

09:00 - 13:00 saat aralığında    

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANDAN
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CÜNEYT
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAY
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CUMHUR
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: TÜLİN

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: HASANPAŞA
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BENEKLİ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DEVELİ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LOKMAN HEKİM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAMZA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAHMAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALTIN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

10:00 - 12:00 saat aralığında    

Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında    

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇUKUR
Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİK
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEYH SADİ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FARABİ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATABEY
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: SÜZER
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAMAÇ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YILDIRIM
Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAŞİM İŞCAN

Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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