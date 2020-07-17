Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 20 Ocak Çarşamba 2021 başlığı vatandaşlar tarafından internette çokça bakılanlar arasında yerini almaya başladı. Biz de Anadolu yakasındaki ilçelerde yaşanacak bu kesintileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 21 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANDAN

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CÜNEYT

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAY

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CUMHUR

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: TÜLİN

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: HASANPAŞA

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BENEKLİ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DEVELİ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LOKMAN HEKİM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAMZA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAHMAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALTIN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 OCAK 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ÇUKUR

Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİK

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEYH SADİ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: FARABİ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATABEY

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SÜZER

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAMAÇ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YILDIRIM

Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAŞİM İŞCAN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.