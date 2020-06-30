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  3. Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020 tarihi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde, BEDAŞ'ın verilerine göre Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri bilgisine ulaşabilirsiniz.

Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020 BEDAŞ

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 21 Aralık PAzartesi 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞElektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020

Elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞElektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK PAZARTESİ 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2876366

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah HÜŞYAR, YAYLI sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2875225

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2873856

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., ATIŞALANI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1008., ATIŞALANI, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 21/12/2020 03:00:00 - 21/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875271

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 5., 6., 7., 8., YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk bölgelerinde 21/12/2020 03:30:00 - 21/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873864

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM sk / HAVAALANI mah GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GEDİK, GELENDÖRT, GEMİCİ, GENÇ, GENÇLİK, GENÇTÜRK, GEZGİN, GURBET, GÖKBAY, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKSU, GÖKÇAY, GÖL, GÖLCÜK, GÖLET, GÖNEN, GÖNÜL, GÖRAL, GÖRENEK, GÖRGÜ, GÖRSEL, GÖZLEM, GÖZTEPE, GÜDEN, GÜMRÜK, GÜÇLÜ, HAVAALANI, KIRGIZ, KÖYİÇİ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 21/12/2020 05:00:00 - 21/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858889

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875492

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., 691., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875438

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2875269

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 21/12/2020 00:01:00 - 21/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871822

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, HÜRRİYET, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870018

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871826

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR, DERYA, GÖKMEN, MAHMUTBEY, SAKARYA 1 sk bölgelerinde 21/12/2020 10:56:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872372

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, KANDİL, KUŞÇU, MUMCU sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875413

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872002

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, ASLI 1, BAĞDAT, FATİH, FİDAN, MERİÇ 1, ORMAN, TUNA 1, ZEMBİLCİ, ÇORUH sk bölgelerinde 21/12/2020 12:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2875720

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CEMİYET, HÜRRİYET sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876520

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLNİDA, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ COŞAN, NENE HATUN, NURETTİN TOPÇU, PELİT, SERAP sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2873855

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk bölgelerinde 21/12/2020 00:01:00 - 21/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873837

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKYAR, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, BARBAROS, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HÜNER, MİLLET, TAMER, TEMEL, ZAFER, ÇAM, ÇANDARLI, ÇARDAK, ÇARŞAMBA, İKİZLER, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR, ŞEHİT ENGİN MAYIN sk bölgelerinde 21/12/2020 01:00:00 - 21/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873862

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk bölgelerinde 21/12/2020 03:00:00 - 21/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875274

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., MELTEM, YEL, ÖMÜR sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2875572

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, ITRİ, VARNALI sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2875227

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2875234

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2873859

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1043. sk / MENDERES mah 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 21/12/2020 05:00:00 - 21/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875270

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FÜZE, FİRUZAN, HAVAALANI, ULUDAĞ sk / ORUÇREİS mah 626., 632., 633., 634., 635., 636., ALBAYRAK, GAZİ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 461., 462., 463., 464., 465., 467., 468., ANADOLU, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875272

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1041., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875273

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 571., 571/1., 572/1., 573. sk / TURGUT REİS mah 499. sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2873739

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 101., 102., 22., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / SAADETDERE mah 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873674

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1672. sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873622

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2602., BARIŞ MANÇO, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÇEVRE sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873623

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZI mah 3147. sk bölgelerinde 21/12/2020 13:30:00 - 21/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2875406

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah MENDERES, UZMAN, İNEBEY sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872345

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk bölgelerinde 21/12/2020 13:30:00 - 21/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2874451

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET, ECLA, EYÜP, HALİTPAŞA, PEYNİRCİ, TAŞLI sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2876436

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI sk bölgelerinde 21/12/2020 00:00:00 - 21/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875776

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk / SANAYİ mah SANCAK, SANCAKLI sk bölgelerinde 21/12/2020 03:00:00 - 21/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2876492

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 39. sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KANARYA, KONFOR, İZMİR sk / KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, EMRULLAH EFENDİ, HALKALI, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk / İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, 1321., HALKALI sk bölgelerinde 21/12/2020 00:01:00 - 21/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875751

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875873

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAMİ, KAZIM KARABEKİR, İNÖNÜ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, CANAN, DURSUN, ERDİR, FENER, GONCA, KADER, NADİRE, YENİ DOĞAN, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / SULTAN MURAT mah 1.BÜLBÜL, 1.CAMİ, 1.HAKAN, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2.KANARYA, 2.ŞEN, 2101., 2102., 6.MENEKŞE, AYSEL, SERBEST, SULTAN MURAT, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, METE, YENİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875882

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 903., AKİF, HALKALI sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875883

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 3.ORTA, 908., 909., KAYA, TÜRKELİ, UÇAR sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEN, 1.ÖZTÜRK, 2.ŞEN, 3.ORTA, AYTÜRK, EDİP, GÜRAY, KAYA, KÖPRÜ, MİS, SULTAN MURAT, ÇİZMECİ sk bölgelerinde 21/12/2020 13:30:00 - 21/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2875700

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk bölgelerinde 21/12/2020 00:30:00 - 21/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871259

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah GANİMET, GÜMÜŞYAKA, HOŞ, HİZAL, LOKMACI, MELTEM, SEDA, SEVDA, UYSAL, YURTTAŞ, ÇABUK, ÖZTÜRK sk / GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, DÖNÜM, EKİNÖZÜ, ELMAYURDU, GÖZTEPE, KARTALBEY, KAVAKÖZÜ, SALUR, SAZLIYAKA, TAFLAN, TUNCAY, YALIKÖY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ÇATI, ÖZTÜRK, ÖZYURT, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 21/12/2020 00:30:00 - 21/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875709

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3360., 3361. sk bölgelerinde 21/12/2020 01:30:00 - 21/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875722

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3132., 3139., 3141., 3145., 3146., 3147., 3148., 3149., 3150., 3151., 3152., 3162., 3163., 3164., 3165., 3167., 3168., 3169., 3187., 3189., 3250., ALTINKÖK sk bölgelerinde 21/12/2020 02:30:00 - 21/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871262

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, BAĞDAT, BEYAZLALE, DENİZLİ, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, SAATÇİ, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZKUL, ŞİLE sk bölgelerinde 21/12/2020 03:30:00 - 21/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875724

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 3000., 3002., 3024., 3027., ADNAN MENDERES, ARA ÇIKMAZI, BAHÇELİ OKUL, BÜYÜK CAMİ, ELMASLI, EROL AYGÖREN, HALASKARGAZİ, HAVUZLU, HAYALET, KADİR HAS, KENAR, LOJMANLAR, MEHMET AKİF ERSOY, MEHTER, MÜJDE, NAZ, NURAN, NURAY, OKUL ARKASI, ORTA, REMZİ ÖZENÇ, SAADET, SAYGILI, SEVİNÇ, YEDPA ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YEŞİLOBA, YUKARI ÇEŞME, ÇİFTE KUYU, İSKENDER ÖZCAN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 21/12/2020 05:00:00 - 21/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871290

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 21/12/2020 05:30:00 - 21/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875727

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3004., 3005., 3006., 3008., 3010., 3011., 3012., 3017., 3023., 3024., ADNAN MENDERES, HALASKARGAZİ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 21/12/2020 06:00:00 - 21/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875268

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT, İLKE sk / ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 21/12/2020 09:30:00 - 21/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2873756

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GELİNCİK, GÜVEN, KIRANKAYA, KUMRU, KUZEY, NARİN, SESSİZ sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875284

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ, MARSIK, YİĞİTBAŞI sk / FERİKÖY mah KOCABAŞ, KURTULUŞ sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020 

NO: 2872325

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2262., 2263., 2271., 2272/1., 2273., 2274., 2347. sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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