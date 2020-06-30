Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi 2020 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 21 Aralık PAzartesi 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

Elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK PAZARTESİ 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2876366

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah HÜŞYAR, YAYLI sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2875225

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2873856

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., ATIŞALANI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1008., ATIŞALANI, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 21/12/2020 03:00:00 - 21/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875271

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 5., 6., 7., 8., YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk bölgelerinde 21/12/2020 03:30:00 - 21/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873864

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM sk / HAVAALANI mah GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GEDİK, GELENDÖRT, GEMİCİ, GENÇ, GENÇLİK, GENÇTÜRK, GEZGİN, GURBET, GÖKBAY, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKSU, GÖKÇAY, GÖL, GÖLCÜK, GÖLET, GÖNEN, GÖNÜL, GÖRAL, GÖRENEK, GÖRGÜ, GÖRSEL, GÖZLEM, GÖZTEPE, GÜDEN, GÜMRÜK, GÜÇLÜ, HAVAALANI, KIRGIZ, KÖYİÇİ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 21/12/2020 05:00:00 - 21/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858889

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875492

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., 691., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875438

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2875269

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk bölgelerinde 21/12/2020 00:01:00 - 21/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871822

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, HÜRRİYET, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2870018

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871826

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR, DERYA, GÖKMEN, MAHMUTBEY, SAKARYA 1 sk bölgelerinde 21/12/2020 10:56:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872372

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, KANDİL, KUŞÇU, MUMCU sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875413

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KANDİLLİ 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1652., 1653., 1654., 1655., MASLAK sk / FATİH mah 1759. sk / GÖZTEPE mah 2341., 2343., 2344., 2345., 2346., 2347., 2348., 2349., 2351., 2352., 2353., 2354., 2356., 2358., 2360., 2371., MASLAK sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872002

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ARDA, ASLI 1, BAĞDAT, FATİH, FİDAN, MERİÇ 1, ORMAN, TUNA 1, ZEMBİLCİ, ÇORUH sk bölgelerinde 21/12/2020 12:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2875720

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CEMİYET, HÜRRİYET sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876520

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÜLNİDA, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ COŞAN, NENE HATUN, NURETTİN TOPÇU, PELİT, SERAP sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2873855

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk bölgelerinde 21/12/2020 00:01:00 - 21/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873837

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKYAR, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, BARBAROS, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HÜNER, MİLLET, TAMER, TEMEL, ZAFER, ÇAM, ÇANDARLI, ÇARDAK, ÇARŞAMBA, İKİZLER, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR, ŞEHİT ENGİN MAYIN sk bölgelerinde 21/12/2020 01:00:00 - 21/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873862

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk bölgelerinde 21/12/2020 03:00:00 - 21/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875274

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., MELTEM, YEL, ÖMÜR sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2875572

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, ITRİ, VARNALI sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2875227

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 21/12/2020 11:00:00 - 21/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2875234

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

NO: 2873859

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1043. sk / MENDERES mah 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 21/12/2020 05:00:00 - 21/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875270

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FÜZE, FİRUZAN, HAVAALANI, ULUDAĞ sk / ORUÇREİS mah 626., 632., 633., 634., 635., 636., ALBAYRAK, GAZİ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 461., 462., 463., 464., 465., 467., 468., ANADOLU, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 21/12/2020 09:00:00 - 21/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875272

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1041., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875273

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 571., 571/1., 572/1., 573. sk / TURGUT REİS mah 499. sk bölgelerinde 21/12/2020 10:00:00 - 21/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.