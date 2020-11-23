Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi AYEDAŞ

21 Aralık Pazartesi günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 121 Aralık Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK PAZARTESİ 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇINARLIK

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: AZİZLER

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BÜYÜK ÇAMLIK YOLU

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KESİK ÇINAR

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YAKAMOZ ÇIKMAZI

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KIŞBAHÇELERİ

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: SARNIÇ

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: TAKIMAĞA

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİ KUYU

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAKILTAŞI

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BÜYÜK ÇAM MEVKİİ

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAYIR

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ŞAKAYIK

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: SARMAŞIK

Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİYALI

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

09:30 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEKKÖY

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SELMAN ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAMİ ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MESUT

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: RIDVAN

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: GÜLDALI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: TEPETARLA YOLU

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CAN

Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÖRGÜN

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BALÖZÜ

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAPRAK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: NÜKTE

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHMERAN

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK

Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ANKA

11:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ARMAĞAN

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ŞEHİT DURSUN BAKAN

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SUSUZKUYU

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KEKİK

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

09:30 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LEYLAK

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SOFULAR - Sokak: VEDA

Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR

Mahalle: SOFULAR - Sokak: YEMEN

Mahalle: SOFULAR - Sokak: VOLKAN

Mahalle: SOFULAR - Sokak: ORTAK

Mahalle: SOFULAR - Sokak: HICIZ

Mahalle: SOFULAR - Sokak: VUSLAT

Mahalle: SOFULAR - Sokak: YELKEN

Mahalle: SOFULAR - Sokak: MİNİ

Mahalle: SOFULAR - Sokak: BAŞKAYA

Mahalle: SOFULAR - Sokak: ÜSTÜN

Mahalle: SOFULAR - Sokak: YAZMA

Mahalle: SOFULAR - Sokak: MEZARLIK ALTI

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜRBULAK

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GİRNE

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HÜSNA

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAMER ÇIKMAZI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞANLI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TOPRAK

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ULAŞLI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YAĞLIPINAR

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADANA

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADIYAMAN

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ALYANS

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: CUMHUR

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BUHARA

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEREBAŞI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAREM

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PAK

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YATAĞAN

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İHSANLI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAZLIPINAR

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALKILIÇ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERGÜN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GAFFAREFENDİ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKSA

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NUROL ÇIKMAZI

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAŞADAYI ÇIKMAZI

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRGÜLÜ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ONARAN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AİLE

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HAYRUNNİSA

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DERCAN

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HASAN YILDIRIM

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KARAKOL

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BEYAZGÜL

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MORAL

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROLYOLU

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT

Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIZILIRMAK

09:30 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İREM

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TUĞBA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ELİF

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT

Mahalle: SİTE - Sokak: ATAY

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.