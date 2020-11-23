Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi AYEDAŞ
AYEDAŞ, 21 Aralık Pazartesi gününde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından yayımladı. Bu doğrultuda biz de haberimizde Anadolu yakasındaki elektrik kesintilerini Elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi AYEDAŞ başlığı altında derledik.
21 Aralık Pazartesi günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 121 Aralık Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK PAZARTESİ 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇINARLIK
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: AZİZLER
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BÜYÜK ÇAMLIK YOLU
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KESİK ÇINAR
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YAKAMOZ ÇIKMAZI
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: KIŞBAHÇELERİ
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: SARNIÇ
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: TAKIMAĞA
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİ KUYU
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAKILTAŞI
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: BÜYÜK ÇAM MEVKİİ
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ÇAYIR
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: ŞAKAYIK
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: SARMAŞIK
Mahalle: BURGAZADA - Sokak: YENİYALI
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020
09:30 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEKKÖY
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SELMAN ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: FİDANLIK
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: SAMİ ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MESUT
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ŞİRİNDERE
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: RIDVAN
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: GÜLDALI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: TEPETARLA YOLU
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AVŞAR
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: BALÖZÜ
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: KAYA SULTAN
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: AYÇİL
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: CAN
Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: GÖRGÜN
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: BALÖZÜ
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: YAPRAK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: NÜKTE
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ŞAHMERAN
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ÇINARCIK
Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ANKA
11:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ARMAĞAN
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ŞEHİT DURSUN BAKAN
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SUSUZKUYU
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KEKİK
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020
09:30 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LEYLAK
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: SOFULAR - Sokak: VEDA
Mahalle: SOFULAR - Sokak: SOFULAR
Mahalle: SOFULAR - Sokak: YEMEN
Mahalle: SOFULAR - Sokak: VOLKAN
Mahalle: SOFULAR - Sokak: ORTAK
Mahalle: SOFULAR - Sokak: HICIZ
Mahalle: SOFULAR - Sokak: VUSLAT
Mahalle: SOFULAR - Sokak: YELKEN
Mahalle: SOFULAR - Sokak: MİNİ
Mahalle: SOFULAR - Sokak: BAŞKAYA
Mahalle: SOFULAR - Sokak: ÜSTÜN
Mahalle: SOFULAR - Sokak: YAZMA
Mahalle: SOFULAR - Sokak: MEZARLIK ALTI
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜRBULAK
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GİRNE
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HÜSNA
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAMER ÇIKMAZI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞANLI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TOPRAK
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ULAŞLI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YAĞLIPINAR
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADANA
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADIYAMAN
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ALYANS
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: CUMHUR
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BUHARA
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEREBAŞI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAREM
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PAK
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YATAĞAN
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İHSANLI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SAZLIPINAR
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALKILIÇ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERGÜN
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GAFFAREFENDİ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKSA
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NUROL ÇIKMAZI
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: PAŞADAYI ÇIKMAZI
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRGÜLÜ
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ONARAN
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NECİP FAZIL KISAKÜREK
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AİLE
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HAYRUNNİSA
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DERCAN
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: HASAN YILDIRIM
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KARAKOL
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BEYAZGÜL
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: MORAL
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: PETROLYOLU
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT
Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: KIZILIRMAK
09:30 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İREM
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TUĞBA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ELİF
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT
Mahalle: SİTE - Sokak: ATAY
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.