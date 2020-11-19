Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 21 Kasım Cumartesi 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 21 Kasım Cumartesi 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ
ATAŞEKİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BARBAROS - Sokak: DOĞAN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GENÇLER
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SÜMBÜLLER
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: YILDIZLAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ZİYAPAŞA
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAHÇEARASI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DR. FAZIL KÜÇÜK
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: İLKBAHAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ERCİYES
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ŞEFTALİ
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÜRÜN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SORGUN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜZEL BAHAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SARI SÜMBÜL
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MİRAÇ ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SORGUN
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BESTEKAR AMİR ATEŞ
Mahalle: MEVLANA - Sokak: SÜMBÜL
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ZAKKUM
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SADAKAT ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAY ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YEŞİLDERE
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: EKŞİ
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ERDEK
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GAZEL ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KÜPE ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KARAÇALI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GONCA
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020
12:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ALİ SUAVİ
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HACI SALİH
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SEKMEN
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: NURAN
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÜSTAD
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: GÖREME
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KALENDER
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ŞAN
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL
12:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020
11:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: MESERRET
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: TARLABAŞI
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ALZAMBAK
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KULELİ
12:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: FIÇICI RÜSTEM
Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: PAZARBAŞI
Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: NUHKUYUSU
Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: MANTAR
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.