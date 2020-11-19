Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 21 Kasım Cumartesi 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 21 Kasım Cumartesi 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ

ATAŞEKİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS - Sokak: DOĞAN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GENÇLER

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SÜMBÜLLER

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: YILDIZLAR

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ZİYAPAŞA

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAHÇEARASI

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DR. FAZIL KÜÇÜK

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: İLKBAHAR

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ERCİYES

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ŞEFTALİ

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÜRÜN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SORGUN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜZEL BAHAR

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SARI SÜMBÜL

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MİRAÇ ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SORGUN

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BESTEKAR AMİR ATEŞ

Mahalle: MEVLANA - Sokak: SÜMBÜL

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ZAKKUM

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SADAKAT ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAY ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YEŞİLDERE

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: EKŞİ

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ERDEK

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GAZEL ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KÜPE ÇIKMAZI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KARAÇALI

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GONCA

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

12:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ALİ SUAVİ

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HACI SALİH

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SEKMEN

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: NURAN

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÜSTAD

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: GÖREME

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KALENDER

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ŞAN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL

12:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYAN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

11:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: MESERRET

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: TARLABAŞI

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ALZAMBAK

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KULELİ

12:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: FIÇICI RÜSTEM

Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: PAZARBAŞI

Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: NUHKUYUSU

Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: MANTAR

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.