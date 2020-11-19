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Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 21 Kasım Cumartesi 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 21 Kasım Cumartesi 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020

ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ 

ATAŞEKİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: BARBAROS - Sokak: DOĞAN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GENÇLER
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SÜMBÜLLER
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: YILDIZLAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ZİYAPAŞA
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAHÇEARASI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DR. FAZIL KÜÇÜK
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: İLKBAHAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ERCİYES
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ŞEFTALİ
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÜRÜN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SORGUN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜZEL BAHAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SARI SÜMBÜL
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MİRAÇ ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SORGUN
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BESTEKAR AMİR ATEŞ
Mahalle: MEVLANA - Sokak: SÜMBÜL

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: UYSAL ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ZAKKUM
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: SADAKAT ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YAY ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: YEŞİLDERE
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: EKŞİ
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: ERDEK
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GAZEL ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KÜPE ÇIKMAZI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: KARAÇALI
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: İNCİRKÖY - Sokak: GONCA
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

12:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ALİ SUAVİ

13:00 - 16:00 saat aralığında    

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: GENERAL ASIM GÜNDÜZ

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

09:00 - 16:00 saat aralığında    

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: HACI SALİH
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: SEKMEN
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: NURAN
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ÜSTAD
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: GÖREME
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: KALENDER
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ŞAN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL

12:00 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: DERGAH
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: ALPTEKİN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BARBAROS
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BEYAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: BURHAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SERDİVAN

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020

11:00 - 16:00 saat aralığında    

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: MESERRET
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: TARLABAŞI
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ALZAMBAK
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KULELİ

12:00 - 16:00 saat aralığında    

Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: FIÇICI RÜSTEM
Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: PAZARBAŞI
Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: NUHKUYUSU
Mahalle: VALİDE-İ ATİK - Sokak: MANTAR

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

AYEDAŞ elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Berna Akkaya
Editör


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