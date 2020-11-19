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  3. Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 tarihi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde, BEDAŞ'ın verilerine göre Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri bilgisine ulaşabilirsiniz.

Elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020 BEDAŞ

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 21 Kasım Cumartesi 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 21 Kasım Cumartesi 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020

ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM ÇARŞAMBA 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2792377

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk bölgelerinde 21/11/2020 00:00:00 - 21/11/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792419

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk bölgelerinde 21/11/2020 02:00:00 - 21/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792420

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 21/11/2020 04:00:00 - 21/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792174

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah AVŞA, BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 21/11/2020 12:00:00 - 21/11/2020 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792192

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk bölgelerinde 21/11/2020 17:00:00 - 21/11/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2791279

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2131. sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2791543

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKPINAR, CEYLAN 1, HORASAN, HÜRRİYET, HİSAR, KAVAKTEPE, PAPATYA, PINARLI 1, SÖĞÜT, YİĞİT, ÖNDER, ŞAFAK, ŞAHİN 1 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 128. sk bölgelerinde 21/11/2020 00:01:00 - 21/11/2020 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791557

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET YESEVİ, BAHAR, DALYAN, EFLATUN, IŞILDAR, KALE, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, TARHAN, TEKKE, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 21/11/2020 02:00:00 - 21/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2791559

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, MEKTEP sk bölgelerinde 21/11/2020 00:01:00 - 21/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791556

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 21/11/2020 00:01:00 - 21/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791302

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKBAŞ, AKDAĞ, ALİ EKBER, CEBECİ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, KARAHAN, KOCAMAN, LALEZAR, MARTI, MENDERES, MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ, MURATDERE, ORTANCA, PALA, TÜLAY, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇANKAYA, ÇELİK, ÇEÇEN ÇIKMAZI, ÖZDEMİR, İLERİ sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793112

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BAŞKENT, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HASBAHÇE, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 21/11/2020 10:30:00 - 21/11/2020 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2791282

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah PAZAR sk bölgelerinde 21/11/2020 11:00:00 - 21/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2787330

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 81., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgelerinde 21/11/2020 09:30:00 - 21/11/2020 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787319

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah TERSANE sk bölgelerinde 21/11/2020 09:30:00 - 21/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792427

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL sk bölgelerinde 21/11/2020 11:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2760517

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KAZANCI YOKUŞU, SIRASELVİLER sk / GÜMÜŞSUYU mah OSMANLI, SIRASELVİLER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ABDULLAH, BİLLURCU, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MEŞELİK, SIRASELVİLER, TAKSİM KUYU, ÇUKURLU ÇEŞME, İPEK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/11/2020 00:00:00 - 21/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787416

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATALAY, ATEŞ BÖCEĞİ, BALTABAŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, KURTULUŞ DERESİ, MACAR BOSTANI, YENİ BOSTAN, YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2786785

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, FATİH, GÜLBAHAR, HALİÇ, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, OK, PINAR, YENİYOL, ZAKKUM, ZÜMRÜTTAŞI, İMRAHOR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, SİLAHTAR, YURDANUR, ÇAMLICA, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/11/2020 10:00:00 - 21/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787417

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah BALTABAŞ, DEV SÜLEYMAN, FADİL ARİF, GEÇİCİ, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KIR KAHYASI, KURTULUŞ SALHANESİ, LOKUMCU, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, ŞEFKAT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BEYZADE sk bölgelerinde 21/11/2020 11:00:00 - 21/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787418

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah TEŞRİFATÇI, YOKUŞBAŞI sk / YENİŞEHİR mah OYA sk bölgelerinde 21/11/2020 12:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2786789

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEYAZ ZAMBAK, ETİBANK, GÖKSU, MEVLANA, MİMAR SİNAN, ONUR, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAŞALI, SALMAN ÇIKMAZI, SELVİ, YENİ UFUK, YENİYOL, YENİYOL ARALIĞI, YEŞİL KIBRIS, ZAKKUM, ÖRNEK TEPE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, AŞKIM, BAŞAR, BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, CEVVAL, ETİBANK, FINDIK, FİKRET ÇIKMAZI, GAMZELİ, GÖKTAŞ, HARDAL, KARDEŞ, KAZIM, NASIR, NEHİR, PETUNYA, RAHMET, YAPRAK sk bölgelerinde 21/11/2020 13:00:00 - 21/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2789320

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALAÇAM, ALEM, ALPASLAN, ALPEREN 1, ALTIN 1, ARMAĞAN 1, ARSLAN 1, AYAZMA, BADEM 2, BAHÇELİEVLER, BALABAN, BATUHAN, BAĞDATLI, BAŞAK 1, BEGONYA 2, BERKAY 1, BERKEHAN, BEYKENT, BURÇAK, CENGİZHAN, CENNET 1, CEYLAN 1, DİKMEN 1, DİLAVER 1, ERTUĞRULGAZİ, EZGİ 1, FINDIKLIK, FİDE, GENÇLİK, GÖKÇE 1, HİLAL 2, IŞIK 2, KANDİL 1, KARAHANOĞLU, KUMRU, KURT, KURTULUŞ 1, KÖKSAL 1, KÜLTÜR 1, KÜME EVLER CAMİİ, MELİH, MERVE 1, MÜJDE, MİLLİ ŞAİR, NAMIK KEMAL 2, NAZLI 1, OZAN 1, PALMİYE 1, RESSAM HİDAYET ÖZCAN, RÜYA 1, SAVAŞ, SELDA, TAHSİN ALTIN KAYNAK, TUNA, TURKUAZ 1, UMUT 1, UĞURLU, YAKUT 1, YAVUZ, YILDIRIM BEYAZIT 1, YUNUS EMRE 1, ZEKİ MÜREN 1, ZEYTİNLİK, ÇEVİKEL, ÜST, İNCİ 2, İNCİR sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2787354

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BAĞLAR, NENEHATUN, YENİ, ZERDE, İLYAS, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İREM, İŞTİRAK sk bölgelerinde 21/11/2020 09:30:00 - 21/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2790727

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., 724/1., 727., BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791281

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1108., İSTANBUL sk bölgelerinde 21/11/2020 10:00:00 - 21/11/2020 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2791298

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ, GAZİ, KANARYA, LEYLEK, PELİKAN, SAZLIK, SIĞIRCIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah GAZİ sk / İSTİKLAL mah 2629., 2659., 2665., 2668., 5.ŞİİR, 574., 575., ALTIN, ATA, BAKIR, CUMHURİYET, GAZİ, GÖKNAR, GÜMÜŞ, HAZAR, LÜLE, MERCAN, MEVLANA, MEŞRUTİYET, PERA, PLATİN, SANAT, TÜRKMEN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2785199

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1540. sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2791293

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah YENİ CAMİİ sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / RÜSTEMPAŞA mah ALACA HAMAM, MARPUÇÇULAR, SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR, YENİ CAMİİ sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, HACI KÜÇÜK CAMİİ, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, KEFELİHAN, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VASIF ÇINAR, İRFANİYE sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791294

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah DARÜSSAADE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 21/11/2020 12:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791295

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah AYNACI ÇIKMAZI, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DEDEEFENDİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk bölgelerinde 21/11/2020 15:00:00 - 21/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2785009

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791283

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah SALİHPAŞA sk bölgelerinde 21/11/2020 12:00:00 - 21/11/2020 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791272

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1030., 1032., 1032/1., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1099/1., 1100., 1101., 1102., 1108., 1109., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 21/11/2020 14:00:00 - 21/11/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2786870

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, KASIM, KAVAKLI, KESTANE, KIZILCIK, LADİN, POYRAZLI, TAFLAN, YILDIRIM sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2791629

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, FERMAN, SARIKANARYA, ZİNNUR sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791628

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah YAMAÇ sk / SULTAN SELİM mah AYBİKE, BAKIR ÇIKMAZI, BATURAY, BIÇAKÇI, BOZ, BOZ ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, NERGİS, SAKARYA, SULTAN SELİM, YASEMİN, YEŞİL, YONCA, YONCA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793331

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah FERMAN, ONUR, ŞEHİT HAKAN ÖNER sk / MERKEZ mah DUMLUPINAR, DUMLUPINAR ÇIKMAZI, FERMAN, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, İMECE sk bölgelerinde 21/11/2020 10:00:00 - 21/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791640

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ELİBOL, ETİBANK, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk bölgelerinde 21/11/2020 13:00:00 - 21/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2792642

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.GÜNEŞ, 1.MEHTAP, 2.CAN, ANADOLU, AY sk / KANARYA mah AKBABA, CENNET KUŞU, FLORYA, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ, ŞAHİN sk bölgelerinde 21/11/2020 10:00:00 - 21/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2787469

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 108., 109., 110., 111., 112., 113., 117., 118., 125., 130., 132., 133., 154., 164., 177., 197., DEREBOYU 1, ESKİ PAZAR, HADIMKORU YOLU, KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER, ŞEHİT İLHAN YURT sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU, MASLAK BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 21/11/2020 01:00:00 - 21/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787468

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 105., 106., 107., 108., 110., 111., 113., 114., 115., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 151., 154., 197., 198., 211., 212., AYAZAĞA 197. ÇIKMAZI, ESKİ PAZAR, ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 21/11/2020 01:00:00 - 21/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787467

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., 123., 134., 135., 199., 200., 201., 208., 211., 213. ÇIKMAZ, 214. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1, KURTYOLU sk bölgelerinde 21/11/2020 01:00:00 - 21/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787466

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., 130., 132., 136., 137., 202., 203., KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞEHİT ERSİN KURT sk bölgelerinde 21/11/2020 01:00:00 - 21/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2789878

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2785010

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah GÜMÜŞDERE, KEMERBURGAZ. sk bölgelerinde 21/11/2020 09:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2792891

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, SULUCA, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, PARSELLER, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 21/11/2020 09:30:00 - 21/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2785092

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BAKIRCI, BILDIRCIN, BİBERİYE, GÜLBAHAR, KILIÇ, KURTULUŞ, TEKİN, ÇULLUK, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK sk bölgelerinde 21/11/2020 10:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2785097

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE ARALIĞI, GALATA DERESİ, HAŞHAŞ, HAŞHAŞ ARALIĞI, KARANFİL, KARTAL, MERİÇ, YÜKSEL, ÇULLUK, ÇİMEN 1, ÜVEYİK sk bölgelerinde 21/11/2020 10:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM 2020 

NO: 2791683

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1281/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1429/4., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1439., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 21/11/2020 12:00:00 - 21/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791271

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2083., 2084., 2105., 2109., B, ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MEVLANA sk / UĞUR MUMCU mah 2111. sk bölgelerinde 21/11/2020 13:00:00 - 21/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

BEDAŞ elektrik kesintisi 21 Kasım Cumartesi 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Editör


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