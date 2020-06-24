Elektrik kesintisi 21 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ

21 Ocak Perşembe günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesnitileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 21 Ocak Perşembe gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

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Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 22 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK PERŞEMBE 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2954798

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, ALATAŞ, ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, AZAMET, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, BAŞKALE, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CANTÜRK, CEYHAN, CİHANSER, DEVA, DOKTOR, DİLRUBA, ERTEKİN, FLORYA, HANDEGÜL, HASANKEYF, HASKÖY, IŞIKLAR, KAYIHAN, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MARMARA, MAZHAR, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEHVEŞ, MESUDİYE, MEVSİM, MÜRVET, MİKAİL, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, ODUNCU, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEVBAN MEHMET, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TAŞOVA, TESTİ, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEDİ GÖLLER, YEŞİLBURÇ, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM, İLAYDA, İNKILAP sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, AKÇAN, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 21/01/2021 02:00:00 - 21/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950545

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKKOR, SELAHATTİN EYYUBİ sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950546

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKMİNARE, EBUBEKİR, EKER, FUNDALIK, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MÜJGAN, OKUMUŞ, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ÇAY, İTİMAT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk bölgelerinde 21/01/2021 13:00:00 - 21/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2954719

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KARACA, PANTER, SERÇE, TAVLA, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2944462

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 21/01/2021 00:01:00 - 21/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 21/01/2021 03:30:00 - 21/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944459

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 476. sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 381., 388., 389., 399., 401., 406., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 416., 425., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/01/2021 04:00:00 - 21/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2944463

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1000., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 21/01/2021 04:00:00 - 21/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950505

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / YAVUZ SELİM mah 1102., BİRLİK sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949373

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1535., 1536., 1537., 1538., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2954131

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 21/01/2021 11:00:00 - 21/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2949367

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ASUDE, ATMACA, ATOM, AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BEYZADE, BURÇAK, BÜLBÜL, DEFİNE, DOĞAN, DUMLU, FERAHLAR, KEKLİK, KIBRIS, KUMRU, SAKIZ, ULUGAZİ, ŞAHİN, ŞEN sk bölgelerinde 21/01/2021 00:00:00 - 21/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA sk bölgelerinde 21/01/2021 00:01:00 - 21/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949369

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HAVUZLU, KIBRIS sk bölgelerinde 21/01/2021 02:00:00 - 21/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950496

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, BAĞCILAR, BAĞCILAR 2. ARA, BERRAK, DORUK , GÜLER 1, GÜVERCİN 1, HAVUZLU, KIBRIS, KUYULU, MARTI 1, NURLU, SAHRA, SERHAT 2, ÇELİK HANÇER 6., ÖZLER sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KIBRIS, KUYULU sk bölgelerinde 21/01/2021 04:00:00 - 21/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949389

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, GELİNCİK 1 sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2951066

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL, MANOLYA, ORKİDE BAHÇESİ sk bölgelerinde 21/01/2021 00:00:00 - 21/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951067

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL, KÜÇÜK NERGİS sk / bölgelerinde 21/01/2021 04:00:00 - 21/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2927436

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ARAS, BAKIRÇAY, BALABAN DERESİ ÇIKMAZI, DALAMAN, FİLYOS, GEDİZ, HARŞİT ÇAYI, SAKARYA, SEYHAN, SİMAV, TOHMAÇAY, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ZİRVE sk bölgelerinde 21/01/2021 00:00:00 - 21/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2955935

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah FEDAKAR ÇIKMAZI, KUTLU, MİMAR KEMALETTİN, ŞEHZADE sk bölgelerinde 21/01/2021 10:00:00 - 21/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2925424

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, BÜYÜKDERE, BİNBİRÇİÇEK, CÖMERT, EMEL, FESLEĞEN, GONCA, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARAKOL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, LAVİNYA, LEVENT, MANOLYALI, NİSBETİYE, PALMİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YASEMİN, YOSUN, ZERRİN, ÇALIKUŞU, ÇAMLIK, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, ÇAYIRÇİMEN, İRİS sk / NİSBETİYE mah BÜYÜKDERE, NİSBETİYE sk / SİNANPAŞA mah CEZAYİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/01/2021 00:00:00 - 21/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925425

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, CÖMERT, FESLEĞEN, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MANOLYALI, PALMİYE, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YOSUN, ZERRİN, ÇAMLIK, ÇAYIRÇİMEN sk bölgelerinde 21/01/2021 03:00:00 - 21/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2954773

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2955992

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN, YAMAK, YAMAK ÇIKMAZI, ÇİLESİZ sk / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NİL, PAŞA CAMİ, SEHER, UZUNCA, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLER ARALIĞI, ÜST BARUTHANE sk / KEÇECİ PİRİ mah FATİH SULTAN MİNBERİ sk / PİYALEPAŞA mah AKÇAY, CANDAN, DOĞAN, FATİH SULTAN, HOŞGÖR, KARADUT, KONAK CAMİİ ÇIKMAZI, YILMAZ, ÇAMLI YAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÜST BARUTHANE sk bölgelerinde 21/01/2021 11:00:00 - 21/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2955993

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, FATİH SULTAN, KAYA, KESKİN, KILIÇ, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, ÇINAR, ÖZGÜL, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 21/01/2021 12:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2956215

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇARDAK, ÇATI, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2944458

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT 1., GİYİMKENT 12., GİYİMKENT 16., GİYİMKENT 2., GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 5., MAHMUT PAŞA sk bölgelerinde 21/01/2021 00:01:00 - 21/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884092

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., ÇİNÇİN DERE sk / MENDERES mah 329., 330., 331., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 146., 174., 175., 176., 177., ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/01/2021 00:01:00 - 21/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2949364

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 21/01/2021 00:30:00 - 21/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2948332

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 322., 328., 329., 541., BALIK YOLU sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2927051

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 319. sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2942290

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 21/01/2021 00:05:00 - 21/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AYÇİÇEK, AYŞEGÜL, DOLGUN, DİREK, FUAR, FİLİZ, KIZILTUNÇ, KUDRET, UYSAL, ÇEKİRDEK sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951450

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.EFE, GÖKTÜRK, HACI RIZA, SOYDAN, ÇOBANYILDIZI YOLU sk bölgelerinde 21/01/2021 10:00:00 - 21/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2951544

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, BABACAN, BALÇIK, BUDAK, DERNEK, DİDEM, ORKİDE, TALATPAŞA, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, ALAZ, BAKIM, BALTA, BENEK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, BULUŞ, BURHAN, BİZİM, DERNEK, EKMEKÇİ, MISRA, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, ÖZDENİZ, ÖZGÜRLÜK, İPEKYOLU, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, GÜNEY 1 sk bölgelerinde 21/01/2021 01:00:00 - 21/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920658

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 21/01/2021 01:00:00 - 21/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951546

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah ALAZ, ATICI, BAKIM, BALKON, BALTA, BAĞIM, BEŞİK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, CANAN, ESKİ BELEDİYE, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, ÜLKÜMEN sk bölgelerinde 21/01/2021 02:00:00 - 21/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2951549

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah DERNEK sk / ORTABAYIR mah DUTLUK sk / TELSİZLER mah ALAZ, ASIL, ATEŞ, ATICI, BEŞİK, CANAN, CEYLİN, CİHANNUR, DUTLUK, EKMEKÇİ, HORA, KEMER HATUN, TALATPAŞA, TAŞKAYA, ULU, ÖZDENİZ, ÜLKÜMEN, İKİZLER sk / ÇELİKTEPE mah DUTLUK sk bölgelerinde 21/01/2021 03:00:00 - 21/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920661

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKTÜRK, AKÇAM, AÇIKGÖZ, BAŞIBÖLÜK, CEBECİ, DİLARA, ENDER, ERSOY, GAZHANE, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNAÇTI, GÜNGÖREN, HALUK, HANIMELİ, HAYAL, KARAKOÇ, KESKİNGİL, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, METİN, SULTAN, TEMİZ, ULUTAŞ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, YAŞAYANLAR, YUVAM, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTOPRAK, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İĞDE, ŞAHİN sk bölgelerinde 21/01/2021 03:00:00 - 21/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2928414

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah GÖKDENİZ, KATİP sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950529

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GAZİ, GİRNE, HENDEK, SEZER, YAĞMUR sk bölgelerinde 21/01/2021 10:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950527

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DOĞUŞ, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİLŞAT, KAĞITHANE BARBAROS sk bölgelerinde 21/01/2021 10:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2928442

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ABİDE, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, ANT, ARDIÇ, FATİH, GÜNDAY, KAVİM sk bölgelerinde 21/01/2021 12:00:00 - 21/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2945380

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAMİ, KAZIM KARABEKİR, İNÖNÜ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, DURSUN, ERDİR, GONCA, KADER, NADİRE, YENİ DOĞAN, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / SULTAN MURAT mah 1.BÜLBÜL, 1.CAMİ, 1.HAKAN, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2.KANARYA, 2.ŞEN, 2101., 2102., 6.MENEKŞE, AYSEL, SERBEST, SULTAN MURAT, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, METE, YENİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/01/2021 00:01:00 - 21/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2945379

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 3.ORTA, 908., 909., KAYA, TÜRKELİ, UÇAR sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEN, 1.ÖZTÜRK, 2.ŞEN, 3.ORTA, AYTÜRK, EDİP, GÜRAY, KAYA, KÖPRÜ, MİS, SULTAN MURAT, ÇİZMECİ sk bölgelerinde 21/01/2021 00:01:00 - 21/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950507

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 1.SERAP, 1.ÇAMLIBEL, 3.İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2950519

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, HÜRRİYET, ZAFER sk bölgelerinde 21/01/2021 10:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2950503

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 21/01/2021 01:00:00 - 21/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2926001

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, DEMİRCİOĞLU, GÜL ÇİÇEĞİ, MANTAR, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, ÇİÇEK sk / ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2926000

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN, CUMHURİYET BİLİNMEYEN, DOĞRU, DUMAN, FERAH, TABYA sk bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2949319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, BÜŞRA, CANSEVER, DAİM, DUT, ESER, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, TEPE, UMUT, YALIM, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İDİL, İSMAİL TAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 21/01/2021 00:30:00 - 21/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2955997

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6025., 6043., 6060., 608., 610., 6162., 6205., ORTAKÖY sk bölgelerinde 21/01/2021 01:30:00 - 21/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2949322

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, CANSEVER, DAİM, DUT, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, UMUT, YALIM, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İSMAİL TAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK sk bölgelerinde 21/01/2021 02:30:00 - 21/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2956213

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİLŞAD, DİNAMİK ÇIKMAZI, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN, EBRAR, ECLA, GAZİ ATATÜRK, GÜLŞAH, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KADIKÖY, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZBAY, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 21/01/2021 09:30:00 - 21/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 OCAK 2021

NO: 2942292

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 21/01/2021 03:00:00 - 21/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2929184

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1325., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., bölgelerinde 21/01/2021 09:00:00 - 21/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.