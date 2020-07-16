Elektrik kesintisi 21 Şubat Pazar 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 21 Şubat Pazar günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 21 Şubat Pazar 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT PAZAR 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT 2021

NO: 3100613

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KAZAN sk bölgelerinde 21/02/2021 10:00:00 - 21/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT 2021

NO: 3097419

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DENİZCİ, FEZA sk bölgelerinde 21/02/2021 04:00:00 - 21/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3097420

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FEZA, FUNDA, OBA, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 21/02/2021 04:00:00 - 21/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT 2021

NO: 3011241

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah BÂKİ DEDE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah AKBURÇAK, AKSAKAL, BARDAKÇI, CİNCİ MEYDANI, DEMİRCİ REŞİT, GELİNLİK, HÜNKAR PEŞREVİ, HİSARDİBİ ÇIKMAZI, KADIRGA LİMANI, KALECİ, KAPIAĞASI, KASAP OSMAN, KÜÇÜKAYASOFYA, KÜÇÜKAYASOFYA CAMİİ, KÜÇÜKAYASOFYA MEDRESESİ, MEYDAN ARKASI, MUSTAFAPAŞA, MUSTAFAPAŞA ÇIKMAZI, NAKİLBENT, OĞUL, SUTERAZİSİ, SUZİ DİLARA, YABACI, YEĞEN, YUSUF AŞKIN, ÇARDAKLI FIRIN, ÇARDAKLI FIRIN ARALIĞI, ÇAYIROĞLU, ÖDEV, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / SULTAN AHMET mah FENERLİKAPI, KAPIAĞASI, KÜÇÜKAYASOFYA, OĞUL, TOMURCUK sk bölgelerinde 21/02/2021 00:00:00 - 21/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT 2021

NO: 3096619

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 39. sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KONFOR, İZMİR sk / KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 2.YALÇIN, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, HİSAR, KARTALTEPE YAN YOLU, TEZCAN, UZUN sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, DEĞER, EMRULLAH EFENDİ, GÖZDE, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, MİMARLAR, REŞİT, TAHSİN TEKOĞLU, TAN, TERZİ, ÖNDER, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ, ŞEHİT ÖNDER BALKAYA sk bölgelerinde 21/02/2021 00:01:00 - 21/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT 2021

NO: 3089390

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEVLÜT ÇAVUŞ, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 21/02/2021 01:00:00 - 21/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3089391

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ACAR, AK, AYFER, AĞAOĞLU, BAYIR 1, BAYIR ARALIĞI, BERK, CAN, DARCAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KEKİK, KIR, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MERT, MUHTAR ŞEVKİ, PAK, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ŞAHİNLER, ŞAHİNLER ARALIĞI, ŞEHİT AHMET, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 21/02/2021 02:00:00 - 21/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3089394

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MECİDİYEKÖY mah sk bölgelerinde 21/02/2021 03:00:00 - 21/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT 2021

NO: 3097409

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 21/02/2021 00:01:00 - 21/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3097418

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah HASTANE YOLU sk bölgelerinde 21/02/2021 00:01:00 - 21/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3097768

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 85/6., 85/7., LALE, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 21/02/2021 02:00:00 - 21/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.