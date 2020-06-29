Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden,22 Aralık Salı İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 22 Aralık Salı tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK SALI 2020 AYEDAŞ
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020
11:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AYÇİÇEĞİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: OLTACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KARAGÖZSIRTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MALİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DİVANE ÇIKMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MESCİTLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ÇAMLIPARK
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020
15:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALTINOĞLU
15:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: HAMDİEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YEMEN
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: KEMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÇİLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ALTIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TEPE ÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞAHİNİM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: BEYAZ PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: GÖKTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UMUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TEPECİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZ YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ALAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EMEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: İMRANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞARK KÜMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: KIZILDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: RÜZGARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞAH SULTAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ESENKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: KARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: BEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MİRAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SU DEPOSU ÇIKMAZI
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖMER BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZENCEFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKİF BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EĞİTİM
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020
2:45 - 14:45 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: EHLİ SOHBET
15:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: LAKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖZÇELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KUBBELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ANKARA
10:30 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: SABRİ TAŞKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: IHLAMUR
09:30 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LEYLAK
08:30 - 10:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: LOKMAN HEKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: 23 NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: EROL KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: GÜLDESTE
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: FÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: EKENEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GARİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AZİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ÖNCÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GÜLPEMBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: TUNCER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ARTVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SÜVARİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SERHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: CEBECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ASUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: İLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KARATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY SU FAB.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: DEREALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ODABAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KÖMÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: ERGUVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KADİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYTEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: MUZAFFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DOĞRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DERE BAĞI
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ŞEHİTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BÜLBÜLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ZÜHRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ESAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLHAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAKİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAKİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÜLGER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: NEDİME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YORULMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ENSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇIRÇIRTEPE KORU
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KARAÇAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CEYDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: DEHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CANSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: EDİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ADAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KURBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ÜSTAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CEVAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: TEVAZU
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇEÇEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: EŞREFSAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: PARLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ŞEMSİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RUMİ MEHMET PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PARLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEMSİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DOĞANCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜLHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAREM SAHİL YOLU
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.