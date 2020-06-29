Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden,22 Aralık Salı İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 22 Aralık Salı tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK SALI 2020 AYEDAŞ

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

11:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AYÇİÇEĞİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: OLTACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KARAGÖZSIRTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MALİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DİVANE ÇIKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MESCİTLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ÇAMLIPARK

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

15:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ALTINOĞLU

15:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: HAMDİEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTA - Sokak: YEMEN

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: KEMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÇİLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ALTIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TEPE ÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞAHİNİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: BEYAZ PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: GÖKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UMUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TEPECİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ALAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EMEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: İMRANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞARK KÜMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: KIZILDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: RÜZGARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞAH SULTAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ESENKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: KARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: BEDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MİRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SU DEPOSU ÇIKMAZI

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖMER BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZENCEFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKİF BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: EĞİTİM

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

2:45 - 14:45 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: EHLİ SOHBET

15:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: LAKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖZÇELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KUBBELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ANKARA

10:30 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: SABRİ TAŞKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATI - Sokak: IHLAMUR

09:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LEYLAK

08:30 - 10:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: NAMIK KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: LOKMAN HEKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: 23 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: EROL KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞU - Sokak: GÜLDESTE

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: FÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: EKENEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GARİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ÖNCÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GÜLPEMBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: TUNCER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ARTVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SÜVARİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SERHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: CEBECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ASUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: İLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KARATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY SU FAB.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: DEREALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ODABAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KÖMÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: ERGUVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KADİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: MUZAFFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DOĞRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DERE BAĞI

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ŞEHİTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: TOPKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: BÜLBÜLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DİZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ZÜHRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: EDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ESAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: GÜLHAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ARUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ANAYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAKİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: SAKİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: DÜLGER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: NEDİME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YORULMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: YEŞİLDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ENSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IHLAMURKUYU - Sokak: ÇIRÇIRTEPE KORU

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KARAÇAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CEYDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: DEHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CANSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: EDİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ADAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KERİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: KURBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ÜSTAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: CEVAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: TEVAZU

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇEÇEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: DOĞANCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: EŞREFSAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: PARLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ŞEMSİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: RUMİ MEHMET PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PARLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEMSİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DOĞANCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAREM SAHİL YOLU

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.