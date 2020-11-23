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  3. Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşcek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 22 Aralık Salı günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

22 Aralık Salı günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi22 Aralık Salı BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞElektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

Elektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞElektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK SALI 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876819

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, EVİM, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KADRİ ENDER, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, ROTA, SULTANHİSAR, YAŞAR DOĞU, ÇİTLEMBİK DEDE sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 22/12/2020 00:00:00 - 22/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877432

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/12/2020 02:00:00 - 22/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876862

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 22/12/2020 04:00:00 - 22/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876368

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AYTEKİN, BERKKAN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HATİPLİ, MÜLAYİM, NARGÜL, OLCAY, SEVBAN MEHMET, İCLAL sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876806

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 22/12/2020 15:00:00 - 22/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2873625

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875725

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, HİLMİ ÜNAL, KADİR ÖZDEMİR, KONFOR, MALKOÇ, OZAN, PEHLİVAN, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876820

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ERMAN, LAÇİNEL sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876768

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1334., ÜSKÜP sk bölgelerinde 22/12/2020 03:00:00 - 22/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873869

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2020 03:00:00 - 22/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876769

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., ÜSKÜP sk bölgelerinde 22/12/2020 05:00:00 - 22/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873872

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 22/12/2020 05:00:00 - 22/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876038

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1277., 1340., ÜSKÜP sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876766

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700. sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876347

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872389

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, MAREŞAL ÇAKMAK, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875578

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah OSMAN PAŞA, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 22/12/2020 12:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2877569

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah RESNELİ, YÜCE TARLA, ÜNALDI sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2877540

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 22/12/2020 00:01:00 - 22/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871818

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, AKKUŞ, AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, DOĞA PARKI, EBABİL, GÜVERCİN, IŞIN ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KEMAL SUNAL, MARMARA, NEHİR ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, PIRILTI, SANATÇILAR, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, SÜZER, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÜVEYİK, İBİBİK ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, AKIN, ALİ KARA, ATA, AVNİ AKYOL, BARIŞ, BUKET, CEYLAN, DELTA, DEMET, DENİZ, DENİZATI, DENİZYILDIZI, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, GÜNBATIMI, KASIRGA, KELEBEK, KIVANÇ, LİMAN, MERCAN, NEZİH BARUT, OKYANUS, PASİFİK, PAZARTÜRK, POSTA, RÜZGAR, SAMYELİ, SANDAL, SEDEF, SÜZER, TAYFUN, YAKAMOZ, YAMAÇ ÇIKMAZI, YELKEN, YENGEÇ, YOSUN, İMBAT, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN, ŞELALE sk bölgelerinde 22/12/2020 01:00:00 - 22/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2875276

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah İNANÇ sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877346

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah BÜLBÜL, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, KIVANÇ, PLEVNE sk / TERAZİDERE mah MERİÇ sk bölgelerinde 22/12/2020 12:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876382

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU, EMİRGAN, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GAZİ YÜZBAŞI TURGAY SALİH CANOĞLU, GÖRGÜLÜ, GÜLBAHÇE, HAZİRAN, HOŞSEDA, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, KASIM, NİGAR, SONBAHAR sk bölgelerinde 22/12/2020 00:30:00 - 22/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2877465

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875395

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADLİYE, ARMAĞAN ÇIKMAZI, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BAĞ, BEYLER, EĞRİ, HACI OSMAN, MEKTEP, MÜFTÜ LÜTFÜ DAVRAN ÇIKMAZI, OBALI, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SAKARYA, TAHTAKÖPRÜ, TEKKE, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA, ÇİFTLİK sk / KALEİÇİ mah FETİH, VEZİR FERHATPAŞA sk bölgelerinde 22/12/2020 12:00:00 - 22/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2873866

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 591., 592., 596., 597., 598., 599., 608., 609., 610., 611., 612., 619., 620., 622., 623., 625., AYDIN, EGE, KARADENİZ sk bölgelerinde 22/12/2020 00:01:00 - 22/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873867

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 551., 560., 562., 564., 565., MARMARA sk / TURGUT REİS mah 423., 502., 503., 503/1., 504., 505., 506., 506/1., 513., 514., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 523/1., 524., 525., 526., 527., ADEM YAVUZ, KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 22/12/2020 00:01:00 - 22/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873870

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 22/12/2020 03:00:00 - 22/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873873

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 210., 216., 217., 218., 219., 266., 267., 269., 273., 283., AKSARAY, ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR, HAMİDİYE, ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1045., 1046., 1047., AŞIK VEYSEL, HACI BAYRAM VELİ, ÇİNÇİN DERE sk / TUNA mah 739., HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 22/12/2020 05:00:00 - 22/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858897

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., 724/1., 727., BAĞCILAR sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875275

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 72., 73., 75., 78., 79., ATATÜRK sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875487

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 781. sk / KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1014., 1015., 1016., 1018., 1019., 1020., 1021., 1023., 1023/1., 1025., 1037., 1041., 1042., 1043., ATIŞALANI, BAHADIR, KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY, ULUBATLI, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 22/12/2020 18:00:00 - 22/12/2020 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2873740

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873675

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 920., 921., 923., 924., 929., 942. sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876818

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1824., 1826., 1827., 1828., 1830., 1929., 2051., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1929., 2006., 2007., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah TUNÇ sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876394

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 737., 740., 741., 747., 749., AZİZ NESİN sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875746

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1450. sk / ÖRNEK mah 1455. sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873624

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2268., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 22/12/2020 13:30:00 - 22/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2871963

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah FAHRİ KORUTÜRK, KORUTÜRK ÇIKMAZI sk / İSLAMBEY mah BALİBABA ÇIKMAZI, DİPÇİK, FAHRİ KORUTÜRK, HAMAM ÇIKMAZI, ZEMZEM sk bölgelerinde 22/12/2020 01:00:00 - 22/12/2020 08:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871970

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜNGÖREN, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871982

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah RAMİ KIŞLA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, EVREN, ONUR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875407

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENDERES, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877574

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FIRIN, KUBİLAY sk / MİTHATPAŞA mah 1.ÇİĞDEM, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, SAFİR, ŞAHİN sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871972

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk bölgelerinde 22/12/2020 13:30:00 - 22/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020 

NO: 2877329

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI sk / ŞEHREMİNİ mah MEVLANAKAPI, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/12/2020 13:30:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877345

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ, KEMİKLİ BURUN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 22/12/2020 14:00:00 - 22/12/2020 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020 

NO: 2875400

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 22/12/2020 03:00:00 - 22/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020 

NO: 2877352

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., GEÇİT, SEMİZ, ÇİNÇİNDERE, ÖZLEM sk / SANAYİ mah DAVUTPAŞA 1., ÇİNÇİNDERE sk bölgelerinde 22/12/2020 00:00:00 - 22/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877356

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah FİLİZ, GEÇİT, GÜZELLER, KAYNAK, SEMİZ, TAVUS, UZAY sk bölgelerinde 22/12/2020 03:00:00 - 22/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020 

NO: 2876807

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AKSU, AKYILDIZ, AŞİRET, BALKAN, BAYKAN, BAYRAK, CENDERE, DEMİRAY, ENGİN, ERDOĞAN, GÜLER, GÜLYALI, KÖŞE, MİTHATPAŞA, SANAYİ, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, YAHYA KEMAL, YAVUZ, ÇAYIRALAN, ÇEKME, ÖZ sk / ŞİRİNTEPE mah AKÇA, ALEMDAR, AZİM, AĞAÇLI, AŞİYAN, MEVLANA, PLEVNE sk bölgelerinde 22/12/2020 01:00:00 - 22/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872117

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872123

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, ONUR, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk / MERKEZ mah ONUR, SELAMET sk bölgelerinde 22/12/2020 12:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020 

NO: 2877542

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 22/12/2020 01:00:00 - 22/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877544

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.YALÇIN sk / TEVFİKBEY mah TAHSİN TEKOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2020 01:00:00 - 22/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877058

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.GÜLER, 2.YALÇIN, AYLA, TEZCAN sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877502

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.NAMIK KEMAL, 1412. ÇIKMAZ, 2.ÇINAR, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, HALKALI İSTASYON, SPOR ÇIKMAZI, YABANGÜLÜ ÇIKMAZI, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875624

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HANIMELİ sk / YENİ MAHALLE mah ARA-2, İNÖNÜ sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875598

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876302

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 22/12/2020 01:00:00 - 22/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875394

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, CÖMERT, DUMLUPINAR, ERİK, GÜLÜM, KUZGUN, LATİF, SERVET ÇIKMAZI, ÖZGÜN sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877367

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ  ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2871979

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ITRİ sk bölgelerinde 22/12/2020 00:30:00 - 22/12/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871980

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ÇANTA sk bölgelerinde 22/12/2020 04:30:00 - 22/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875414

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TEPKİ, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 22/12/2020 09:30:00 - 22/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2801265

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HEKİM, SİLAHŞÖR sk / MERKEZ mah HUZUR, ÖZKONAK sk bölgelerinde 22/12/2020 00:00:00 - 22/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876907

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875644

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah MECİDİYEKÖY YOLU sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020 

NO: 2875397

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 22/12/2020 00:05:00 - 22/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020 

NO: 2877369

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 22/12/2020 19:00:00 - 22/12/2020 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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