Elektrik kesintisi 22 Aralık Salı BEDAŞ

22 Aralık Salı günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi22 Aralık Salı BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK SALI 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876819

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, EVİM, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KADRİ ENDER, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, ROTA, SULTANHİSAR, YAŞAR DOĞU, ÇİTLEMBİK DEDE sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 22/12/2020 00:00:00 - 22/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877432

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 22/12/2020 02:00:00 - 22/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876862

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 22/12/2020 04:00:00 - 22/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876368

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AYTEKİN, BERKKAN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HATİPLİ, MÜLAYİM, NARGÜL, OLCAY, SEVBAN MEHMET, İCLAL sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876806

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 22/12/2020 15:00:00 - 22/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2873625

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875725

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, HİLMİ ÜNAL, KADİR ÖZDEMİR, KONFOR, MALKOÇ, OZAN, PEHLİVAN, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876820

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ERMAN, LAÇİNEL sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876768

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1334., ÜSKÜP sk bölgelerinde 22/12/2020 03:00:00 - 22/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873869

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2020 03:00:00 - 22/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876769

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., ÜSKÜP sk bölgelerinde 22/12/2020 05:00:00 - 22/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873872

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 22/12/2020 05:00:00 - 22/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876038

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1277., 1340., ÜSKÜP sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876766

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700. sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876347

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872389

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, MAREŞAL ÇAKMAK, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875578

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah OSMAN PAŞA, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 22/12/2020 12:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2877569

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah RESNELİ, YÜCE TARLA, ÜNALDI sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2877540

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 22/12/2020 00:01:00 - 22/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871818

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, AKKUŞ, AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, BÜLBÜL, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, DOĞA PARKI, EBABİL, GÜVERCİN, IŞIN ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KEMAL SUNAL, MARMARA, NEHİR ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, PIRILTI, SANATÇILAR, SIĞIRCIK, SU ÇIKMAZI, SÜZER, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÜVEYİK, İBİBİK ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İSKETE ÇIKMAZI, İSPİNOZ ÇIKMAZI sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, AKIN, ALİ KARA, ATA, AVNİ AKYOL, BARIŞ, BUKET, CEYLAN, DELTA, DEMET, DENİZ, DENİZATI, DENİZYILDIZI, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, GÜNBATIMI, KASIRGA, KELEBEK, KIVANÇ, LİMAN, MERCAN, NEZİH BARUT, OKYANUS, PASİFİK, PAZARTÜRK, POSTA, RÜZGAR, SAMYELİ, SANDAL, SEDEF, SÜZER, TAYFUN, YAKAMOZ, YAMAÇ ÇIKMAZI, YELKEN, YENGEÇ, YOSUN, İMBAT, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN, ŞELALE sk bölgelerinde 22/12/2020 01:00:00 - 22/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2875276

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah İNANÇ sk bölgelerinde 22/12/2020 11:00:00 - 22/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877346

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah BÜLBÜL, FEVZİ PAŞA, FİLİZ, KIVANÇ, PLEVNE sk / TERAZİDERE mah MERİÇ sk bölgelerinde 22/12/2020 12:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2876382

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU, EMİRGAN, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GAZİ YÜZBAŞI TURGAY SALİH CANOĞLU, GÖRGÜLÜ, GÜLBAHÇE, HAZİRAN, HOŞSEDA, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, KASIM, NİGAR, SONBAHAR sk bölgelerinde 22/12/2020 00:30:00 - 22/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2877465

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALAÇAM ÇIKMAZI, ARDA, ARK ÇIKMAZI, AYDER, BAYIR, BİLGE KAĞAN, BİLGEHAN, DEDEKORKUT, DEFNE, GONCA, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, KURŞUNLU, MANİSA, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO, ÇİĞDEM, ŞEFKAT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875395

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADLİYE, ARMAĞAN ÇIKMAZI, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BAĞ, BEYLER, EĞRİ, HACI OSMAN, MEKTEP, MÜFTÜ LÜTFÜ DAVRAN ÇIKMAZI, OBALI, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SAKARYA, TAHTAKÖPRÜ, TEKKE, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA, ÇİFTLİK sk / KALEİÇİ mah FETİH, VEZİR FERHATPAŞA sk bölgelerinde 22/12/2020 12:00:00 - 22/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ARALIK 2020

NO: 2873866

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 591., 592., 596., 597., 598., 599., 608., 609., 610., 611., 612., 619., 620., 622., 623., 625., AYDIN, EGE, KARADENİZ sk bölgelerinde 22/12/2020 00:01:00 - 22/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873867

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 551., 560., 562., 564., 565., MARMARA sk / TURGUT REİS mah 423., 502., 503., 503/1., 504., 505., 506., 506/1., 513., 514., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 523/1., 524., 525., 526., 527., ADEM YAVUZ, KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 22/12/2020 00:01:00 - 22/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873870

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 22/12/2020 03:00:00 - 22/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873873

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 210., 216., 217., 218., 219., 266., 267., 269., 273., 283., AKSARAY, ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR, HAMİDİYE, ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1045., 1046., 1047., AŞIK VEYSEL, HACI BAYRAM VELİ, ÇİNÇİN DERE sk / TUNA mah 739., HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 22/12/2020 05:00:00 - 22/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858897

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., 724/1., 727., BAĞCILAR sk bölgelerinde 22/12/2020 09:00:00 - 22/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875275

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 72., 73., 75., 78., 79., ATATÜRK sk bölgelerinde 22/12/2020 10:00:00 - 22/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875487

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 781. sk / KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1014., 1015., 1016., 1018., 1019., 1020., 1021., 1023., 1023/1., 1025., 1037., 1041., 1042., 1043., ATIŞALANI, BAHADIR, KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY, ULUBATLI, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 22/12/2020 18:00:00 - 22/12/2020 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.