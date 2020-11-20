Elektrik kesintisi 22 Kasım Pazar 2020 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ, resmi internet sayfası üzerinden 22 Kasım Pazar günü İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesinti programını yayımladı. Biz de haberimizde BEDAŞ 22 Kasım Pazar 2020 elektrik kesintisi başlığı altında bu ilçelere yer verdik. İşte 22 Kasım Pazar 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM PAZAR 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2793064

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah ERİKLİ, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 22/11/2020 00:00:00 - 22/11/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793067

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 22/11/2020 02:00:00 - 22/11/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2793068

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN sk bölgelerinde 22/11/2020 04:00:00 - 22/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2791622

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 22/11/2020 00:01:00 - 22/11/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2791623

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 22/11/2020 03:30:00 - 22/11/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2793116

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BAŞKENT, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HASBAHÇE, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 22/11/2020 18:30:00 - 22/11/2020 19:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2792249

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ORDU, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 22/11/2020 00:01:00 - 22/11/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792251

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERKA BALATA, RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 22/11/2020 03:00:00 - 22/11/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792256

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAŞAK, BUĞDAY, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜR, GÜRSEL, KINALIADA, KIR, KIZILIRMAK, MÜCAHİT, SAKARYA, SANCAK, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 22/11/2020 05:00:00 - 22/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2792255

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TRİKOCULAR, TUNÇ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU sk bölgelerinde 22/11/2020 05:00:00 - 22/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2787457

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 22/11/2020 09:00:00 - 22/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020 NO: 2792259 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2219., 2224., 2243., REYHAN sk bölgelerinde 22/11/2020 09:00:00 - 22/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2791500 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1640., 1678. sk bölgelerinde 22/11/2020 09:00:00 - 22/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2791502 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah FİKRİ SÖNMEZ sk DOĞAN ARASLI BULVARI,. bölgelerinde 22/11/2020 09:00:00 - 22/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2792140 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 22/11/2020 10:00:00 - 22/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2792890 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2212., 2214., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2230., 2257., ADNAN KAHVECİ, KURUÇEŞME sk / HÜRRİYET mah TURNA sk bölgelerinde 22/11/2020 10:00:00 - 22/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2773793 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah LOZAN, ORHAN VELİ sk bölgelerinde 22/11/2020 10:00:00 - 22/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2792979 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 23., 24., 28., 32., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk bölgelerinde 22/11/2020 10:00:00 - 22/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2793900 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 22/11/2020 12:00:00 - 22/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2793114 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 829. sokak ISPARTAKULE sk / / SÜLEYMANİYE mah 829., 737., 741., 743., 744., 745., 746., 749., 752., 753., 756., 758., 765., ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 22/11/2020 12:00:00 - 22/11/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2793090 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3034., 3090., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3127. sk bölgelerinde 22/11/2020 13:30:00 - 22/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2792254

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah EDİRNEKAPI RAMİ, EYÜP SULTAN, HACI BİLGİN , RIZA UZUN, ÇAYCILAR sk / DÜĞMECİLER mah ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah BARİKA, EYÜP SULTAN, ÇAYIR, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 22/11/2020 03:00:00 - 22/11/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2789922

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 22/11/2020 10:00:00 - 22/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2789916

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 22/11/2020 10:00:00 - 22/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2795327

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, REYHAN, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk bölgelerinde 22/11/2020 10:00:00 - 22/11/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2791642

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYGÜN, BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELA, ELİBOL, ETİBANK, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk bölgelerinde 22/11/2020 09:00:00 - 22/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2793118

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, ERENLER, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARAKUŞ, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk bölgelerinde 22/11/2020 09:00:00 - 22/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2787274

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2. sk bölgelerinde 22/11/2020 01:00:00 - 22/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787275

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah VADİ, YEŞİL VADİ EVLERİ, ÜSTÇAYIR sk bölgelerinde 22/11/2020 01:00:00 - 22/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2787276

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah AÇELYA, GÜLLER , GÜLLER VADİSİ-GÜLLER, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ sk bölgelerinde 22/11/2020 04:00:00 - 22/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 KASIM 2020

NO: 2789951

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 22/11/2020 09:00:00 - 22/11/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 KASIM 2020

NO: 2792283

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2564. sk / MALKOÇOĞLU mah 314., 315., 316., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ZAFER sk bölgelerinde 22/11/2020 09:00:00 - 22/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.