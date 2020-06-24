Elektrik kesintisi 22 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞ

22 Şubat Pazartesi günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesintileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 22 Şubat Pazartesi gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

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Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

AVCILARELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3102167

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-2, G-535, G-660, G-661, G-662, G-665, G-677, G-678, G-686, G-687, G-688, G-689, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-743, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-847, G-849, G-850, G-854, G-855, G-858, G-864, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-901, G-906, G-907, G-911, G-912, G-913, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927, KAZIM KARABEKİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099351

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101414

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DR SADIK AHMET, MELTEM, SAHİL YOLU, ÇEŞME, ŞEHİT ER REFİK EYİLMEZ sk bölgelerinde 22/02/2021 13:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİ K KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3099524

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk bölgelerinde 22/02/2021 00:01:00 - 22/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİ K KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3098381



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZ, NEŞE, PAZARTÜRK, PINAR, YALIN, YEŞİLTEPE sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100349



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, RUMELİ, TURGUT ÖZAL, YONCA, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101920



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3100559

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CESUR, DAMLA 1, DUYGU, KULA, MESUT, MUDANYA, OTAĞ, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6. sk bölgelerinde 22/02/2021 00:00:00 - 22/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099525

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, GÜNGÖREN, SÜMBÜL, TEKİN, TEKİN ÇIKMAZI sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BATARYA, BEYDAĞI, BORLU, CUMHURİYET, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ, HİLAL, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAM 1, ÇİMEN sk bölgelerinde 22/02/2021 03:30:00 - 22/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099515

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜLİBRİŞİM, ORKİDE 3 sk / YENİBOSNA MERKEZ mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah KINALI sk bölgelerinde 22/02/2021 11:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103515

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇAVUŞPAŞA, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 22/02/2021 13:00:00 - 22/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3100518

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TÜMEN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS HASTANE YOLU sk bölgelerinde 22/02/2021 00:01:00 - 22/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100514

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah HASTANE, KARAGÖZ, SEYMEN, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 22/02/2021 00:01:00 - 22/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100545

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 22/02/2021 04:00:00 - 22/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102692

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 36. sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102696

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah EFLATUN, FİLİZ, MALAZGİRT, ÇEŞME sk / ORTAMAHALLE mah ALEV, BAĞLAR, KIRGIZ sk / TERAZİDERE mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., FİLİZ, ORTA sk / VATAN mah BAĞLAR sk bölgelerinde 22/02/2021 11:00:00 - 22/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3099559

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KULOĞLU mah TURNACI BAŞI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah FENERLİ HRİSTO, KAKTÜS, KAÇAR, MELODİ, NİSBETİYE, SELÇUKLAR, SERA, TEPECİK YOLU, YASEMEN, ZEYTİNOĞLU sk / ARNAVUTKÖY mah ADALI, ADALI FETTAH, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, MUMHANE, ÇEŞME, ÜVEZ sk / BEBEK mah YENİYOL ÇIKMAZI, ÖZENLİ sk / ETİLER mah AHULAR, AKGÖREN, ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CEVHER, DEMİRKENT, DİLEKYILDIZI, DİLHAYAT, ERGİN, ETİLER, GÜLŞEN, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, MUHTAR EMMAR EŞKİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, TANBURİ ALİ EFENDİ, TEPECİK YOLU, YAKUPBEY, YANARSU, YILDIZÇİÇEĞİ, ÇAL HASAN, ÖZENGİ, İHSAN AKSOY, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, AVİZE ÇIKMAZI, BUĞDAY ÇIKMAZI, COŞKUNLAR, FİDE, GÜLÇİMEN, KIRBAÇ, KURUÇEŞME ÇIKMAZI, MERDİVEN, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME, ÖZEFE, İMAR SİTESİ YOLU sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, BUDAK, FEZA, KÖRKADI, NİSBETİYE, TURİZM SİTESİ YOLU, VENÜS, İETT BLOKLARI YOLU sk / LEVAZIM mah KORU sk / LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, BÜYÜKDERE, BİNBİRÇİÇEK, CÖMERT, FESLEĞEN, GONCA, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARAKOL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, LAVİNYA, LEVENT, MANOLYALI, NİSBETİYE, PALMİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YASEMİN, YOSUN, ÇALIKUŞU, ÇAMLIK, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, ÇAYIRÇİMEN, İRİS sk / N bölgelerinde 22/02/2021 01:00:00 - 22/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099562

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1520. sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah ATA, BABİL, BUDİN, BİLGE, CEBECİ, CUMHURİYET, DEMET, EBULULA MARDİN, GÜL, GÜNDOĞDU, HAYDAR ALİYEV, HAZAL, IRMAK, KAKTÜS, KISMET, KİRAZ, MADEN, MELODİ, MEYDAN, MEŞE, MURAT, NECATİ CUMALI, NİSBETİYE, ORKİDE, PROF. DR. KAYA ÇİLİNGİROĞLU, SEDEF, SELÇUKLAR, TEPECİK YOLU, YAREN, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, YILDIRIM OĞUZ GÖKER, ZEYTİNOĞLU, ÇİÇEKSUYU, İŞÇİLER, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk / BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, BÜYÜKBEBEK DERESİ, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, SELVİLER, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah AHULAR, ALTINEKİN, ARNAVUTKÖY YOLU, AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK DAĞI, BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CENGİZ TOPEL, CEVHER, DEMİRKENT, DERİNCE, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, DİLHAYAT, EDİNCİK, EMİN, ERGİN, GÜLERDİ, GÜLŞEN, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, SELVİLER, TANBURİ ALİ EFENDİ, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, TOPRAKKALE, TUNCA, YANARSU, ÇAMLIK YOLU, ÖZDEŞ, İHSAN AKSOY, İNCESU, İĞDELİ sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ARNAVUTKÖY YOLU, AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, HOCA AHMET YESEVİ, KÖRKADI, NİSBETİYE, ONARAN, SAMYELİ, SEKBANLAR, SELVİLER, SUNA, UYDU, VİŞNE ÇIKMAZI, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk / LEVENT mah KIVILCIM sk / NİSBETİYE mah GÜMÜŞ, HAKKI ŞEHİT HAN, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NAZLI, REYHAN, ZÜMRÜT sk / SİNANPAŞA mah ŞEHİT ASIM sk // FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MEHMET MURAT, SAFVETİPAŞA, İBN-İ KEMAL sk // SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah NUROL SİTESİ(TARABYA bölgelerinde 22/02/2021 01:00:00 - 22/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3093380

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3102235

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, HARBİYE, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3074317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, DİVAN, YUSUF NALKESEN sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103514

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 29., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 22/02/2021 09:30:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102158

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 29., 46., 48., 50. sk bölgelerinde 22/02/2021 09:30:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3099354

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KARDEŞ sk bölgelerinde 22/02/2021 12:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3101854

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk / ULUS mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3099356

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 580., 586. sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102698

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64/1., 67., MELİKŞAH, SEMERKANT sk bölgelerinde 22/02/2021 12:00:00 - 22/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3103478

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3016., 3020., 3022., 3024., 3037., 3041., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3117. sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099355

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101352

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / SAADETDERE mah 3. sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 22/02/2021 11:00:00 - 22/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102090

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2663., GAZİ sk bölgelerinde 22/02/2021 11:00:00 - 22/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3099322

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 22/02/2021 00:05:00 - 22/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 22/02/2021 03:00:00 - 22/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102691

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3099614

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce YILDIZTABYA mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, İNKILAP SK bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3098433

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1066., 1067., 1068., 1069. bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101341

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 22/02/2021 12:00:00 - 22/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3102153

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BEREKET, BUKET, UĞURLU, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100419

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah SÜLEYMAN NAZİF, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099411

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BALKAN sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102154

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CEYLAN, MURAT sk bölgelerinde 22/02/2021 11:00:00 - 22/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3101415

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DESTAN, DESTE, HASBAHÇE, HAVUZLAR, KAYALAR, SERPİL, TANEGÜL sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101416

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DOĞUŞ, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİLŞAT, KAĞITHANE BARBAROS sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101418

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BİLİM, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101420

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, BİLİM, IŞIKLI, NURTAÇ, SEFA, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 22/02/2021 12:00:00 - 22/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3099558

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALTIN, MELTEM, YALI sk bölgelerinde 22/02/2021 00:01:00 - 22/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099553

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, HATBOYU sk / FATİH mah 27 MAYIS, 801. ÇIKMAZ, ALTIN, ESEN, HATBOYU, YALI, ŞÜKRAN sk / SULTAN MURAT mah 6.MENEKŞE sk bölgelerinde 22/02/2021 00:01:00 - 22/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099554

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, 802. ÇIKMAZ, ALTIN, ESEN, MELTEM, YALI, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 22/02/2021 00:01:00 - 22/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101933

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MUĞLA, SALI PAZARI sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100558

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BAĞLAR, BELLİ, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL sk bölgelerinde 22/02/2021 11:00:00 - 22/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099506

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ORTA, BAĞLAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 22/02/2021 12:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3097406

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN, CUMHURİYET BİLİNMEYEN, DOĞRU, DUMAN, FERAH, TABYA sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101355

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR, SAMANYOLU, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101760

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3090351

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, BOY, ERDAL, FALEZ, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, MARMARA sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101864

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 22/02/2021 12:00:00 - 22/02/2021 14:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3091316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah YELDEĞİRMENİ cad bölgelerinde 22/02/2021 13:00:00 - 22/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3102053

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BAHÇELER, BÜYÜKDERE, ORTAKLAR sk bölgelerinde 22/02/2021 10:00:00 - 22/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3100519

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 22/02/2021 04:00:00 - 22/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103505

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 1, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102242

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 8. sk bölgelerinde 22/02/2021 12:00:00 - 22/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.