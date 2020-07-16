Elektrik kesintisi 23 Aralık Çarşamba 2020 BEDAŞ

BEDAŞ, 23 Aralık Çarşamba günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 23 Aralık Çarşamba 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2876866

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:00:00 - 23/12/2020 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876867

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 01:30:00 - 23/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876873

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877457

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 04:30:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876363

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2873626



İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2873874

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 734. sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2874445

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873875

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 662., 663., 664., 665., 675., 676., 686., 687., 688., 689., 690., 691., 692., 693. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SEBLA sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873877

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873878

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873882

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 185., 188., 189., 197., 198., 199., 200., 201., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 23/12/2020 05:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873879

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885. sk bölgelerinde 23/12/2020 05:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2877389

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877392

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 23/12/2020 03:30:00 - 23/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876057

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872392

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GAZİ, MAREŞAL ÇAKMAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 23/12/2020 11:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2875648



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2877023



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah DEREBOYU sk / ORTAKÖY mah DEREBOYU, GÜRCÜKIZI, MUALLİM NACİ, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, PORTAKAL YOKUŞU sk bölgelerinde 23/12/2020 11:00:00 - 23/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2875237



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2858913



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2876385

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah 2102., 2112., 2114., 2116., 2118., 2120., 2122., 2124., 2126., 2131., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1941., 2013., 2014., 2052., 2053., 2070., 2116., 2120., 2127., 2131., 2133., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818., 1873., 1881., 1882., 1919., 1928., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1948., 1950., 1951., 1952., 1953., 1967., 2032., 2033., 2034., 2068., 2075., UFUK sk / MEVLANA mah 1941., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / YEŞİLKENT mah 1953., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 23/12/2020 00:30:00 - 23/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2871825

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, ISPARTAKULE, UZAY sk bölgelerinde 23/12/2020 01:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873679

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., 930., ÜNVERDİ sk / ÜÇEVLER mah 889., 903., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873741

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2878234

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FIRAT1 sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, ALARA, BEYLERDERESİ, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ÇORUH sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876922

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2875409

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 2.SEDİR, ALPARSLAN, DOĞAN, ILICA, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YEŞİL MERDİVEN, İBRİŞİM sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877541

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872125

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BARTU sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877576

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872126

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 2.CANAN, 2.DENİZ, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, PAPATYA sk / MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ŞİMŞEK, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, AYAZMA, DİSPANSER, EFE, FIRIN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 23/12/2020 12:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2877351

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah İSMETİYE sk / MOLLA HÜSREV mah VEFA sk / SÜLEYMANİYE mah DÖKMECİLER HAMAMI, FETVA YOKUŞU, MİMAR SİNAN, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, SİYAVUŞPAŞA, ŞAMDANCI sk / TAYA HATUN mah TIĞCILAR sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877353

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FUATPAŞA, MANGALCI ÇIKMAZI, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, İSMETİYE sk / SÜLEYMANİYE mah AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, SİYAVUŞPAŞA, TESBİHÇİ, UZUNÇARŞI, İMAMECİ, İSMETİYE, ŞAHENDE sk / TAHTAKALE mah UZUNÇARŞI, YAVAŞÇA ŞAHİN sk bölgelerinde 23/12/2020 14:00:00 - 23/12/2020 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2876401

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah MARMARA, SEKBAN, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876310

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 572., 573., 574., 575., 576., 577., 582., 584., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 542., 542/1., 543., 546., 552., 553., 554., 555., 556., 556/2., 556/3., 557., 587., 588., 589., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2877357

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah SANCAKLI sk bölgelerinde 23/12/2020 00:00:00 - 23/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877359

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AK, DAVUTPAŞA 1., GEÇİT, GÜZELLER, MEHMETÇİK, MERHALE, SARDUNYA, SEMİZ, UZAY, YOLCU, ÖZLEM, ŞEBBOY sk / SANAYİ mah BAŞAKLI, DAVUTPAŞA 1. sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2875498

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAGÖZ, ALAKOÇ, EKİN, GÜLYAZI, HİCRET, YAVUZTÜRK sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877415

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHAR, CAMİ, CİHANŞAH, DEVA, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, NEŞE, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, ZENGİN sk bölgelerinde 23/12/2020 16:00:00 - 23/12/2020 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2877545

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -YARIMBURGAZ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877546

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -YARIMBURGAZ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877503

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.MURADİYE, 1.YENİ CAMİ, 4.OKUL, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2876774

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / YENİKÖY mah ALTINORDU, GÜNDÜZ, GÜNER, HALİM, HARUN, HATIRA, KAFKAS, KARADENİZ, KAYNARCA, KIZILCIK, KÖŞEM, LEYLAKLAR, MERMERCİ ÇIKMAZI, NAR ÇİÇEĞİ, NURİ PAŞA, NİYAZ, VAKIFLAR ÇIKMAZI, YASEMİN, İMREN, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.), ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk / İSTİNYE mah AKINCI, BALABANDERE, BORSA, EMEK, ESKİ HARMANLAR, KANKAYA ÇIKMAZI, KAPLICALAR, KAR ÇİÇEĞİ, LALE., NURİ PAŞA, REFORM, REKABET ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SARIYER, TALİH, ÖĞRETMEN, İDEAL sk bölgelerinde 23/12/2020 01:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875396

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, BUKET, BİLGİ, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, CÖMERT, FERHAT, KUZGUN, KÜPELİ, LATİF, MERKEZ CAMİİ, MOTİF, NARLI, OLTU , SEREN sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875398

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜRBEN, KAYA OCAĞI, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, ULUSAL, UTKU, UYGAR, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875399

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BENJAMİN sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2872121

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/12/2020 00:30:00 - 23/12/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872122

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ sk bölgelerinde 23/12/2020 04:30:00 - 23/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875415

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TEPKİ, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 23/12/2020 09:30:00 - 23/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879379

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, SANATKARLAR, ÇELTİK, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞİŞMANOĞLU sk bölgelerinde 23/12/2020 18:00:00 - 23/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2801266

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah DAĞLARCA sk / TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN, KIVANÇ, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 23/12/2020 00:00:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877399

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 23/12/2020 01:00:00 - 23/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877413

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 23/12/2020 02:00:00 - 23/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877414

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah HARMAN 1 sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2875402

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 23/12/2020 00:05:00 - 23/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875404

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497., 2517., 2535., 2536., 2537., 2558., 2560., 2562., 2564., 2566., 2568., 2571., 2572., 2573., 2574., 2575., 2576., 2577., 2603. sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872348

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2586., 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 13:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ARALIK 2020

NO: 2877165



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah LALE sk / ÇIRPICI mah 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/7), 300., MODABAĞ 1, MODABAĞ 10, MODABAĞ 11, MODABAĞ 3, MODABAĞ 5, MODABAĞ 8, MODABAĞ A, SEYİTNİZAM sk bölgelerinde 23/12/2020 13:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.