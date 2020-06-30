Elektrik kesintisi 23 Şubat Salı 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 23 Şubat Salı 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT SALI 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3101993

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZATI, DİVİT, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3102168

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, AKSU, ALACA, BADEM, BAHÇE, BALABAN, BANKACI, BEYAZZAMBAK, CEMRE, CUMHURİYET, DİNÇER, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, GAZETE, GÜNGÖR, GÜVEN, HİKMET, IŞIK, MEZARLIK, PERİ, RAHMİ REİS, SEBAT, TESİSLER AMBARLI YOLU, UĞURLU, YUNUS EMRE, YÜCEL, ŞAHİN, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk / DENİZKÖŞKLER mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 23/02/2021 00:30:00 - 23/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3098382

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah OZANLAR sk G 80 SK. // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 478., 479., 480., OZANLAR sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102229

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KORKMAZ sk bölgelerinde 23/02/2021 11:00:00 - 23/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3099528

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1500. sk bölgelerinde 23/02/2021 00:01:00 - 23/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099530

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 23/02/2021 03:30:00 - 23/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101869

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102690

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099522

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1132., MEVLANA sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3097423

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, ORMAN 1, PAŞA, SELİN, ÇANDAR, ÜLKÜ 1 sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, GÜNEŞLİ YOLU, TANYELİ, TARLABAŞI, VARTO, ÇEŞME 3, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099402

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 23/02/2021 12:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3100350

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, HOŞDERE, KAMELYA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100387

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah VALİ RECEP YAZICIOĞLU CD. bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101923

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3100554

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ELMAS, ENDER sk / VATAN mah ELMAS, ENDER, ESENLER, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 23/02/2021 00:01:00 - 23/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100557

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TRİKOCULAR, TUNÇ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU sk bölgelerinde 23/02/2021 04:00:00 - 23/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102712

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, GÖKTÜRK, HAZİNE, ZONGULDAK, İKİZLER, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 23/02/2021 11:00:00 - 23/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102713

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., BEYAZLALE, FATİH, GÜVEN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SÜLEYMAN ŞAH, ÇUKUROVA, ÇİÇEK sk bölgelerinde 23/02/2021 12:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3102226

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, PAPATYA, SEVGİ, TAÇ, UMUT, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3102239

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAĞLAR, KIBRISLI MEHMET PAŞA sk / SAHİL mah ANAFARTALAR, KAPTAN-I DERYA, KARAGÖZ, KOCATEPE, YALI, YAY, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102162

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 48., 50., 66., 68., 70., 74., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 23/02/2021 09:30:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102160

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk bölgelerinde 23/02/2021 09:30:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3005226

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk / PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, KURUDERE, PİYALEPAŞA, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, İLK ADIM sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, KURUDERE sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 23/02/2021 00:00:00 - 23/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3099359

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 600., BARBAROS sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102709

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 839., 840., 841. sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102710

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 705., 716., 719., 721. sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102711

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 677., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3103511

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824. sk / MEHTERÇEŞME mah 1873., 1875., 1877., BAĞDAT sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103501

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3105212

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 1659., 1664. sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100355

İSTANBUL ESENYURT ilce İNCİRTEPE mah sk 232, 233, 236 SK. bölgelerinde 23/02/2021 12:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3098431

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 23/02/2021 00:05:00 - 23/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101422

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 3.YAKUT, PIRLANTA sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAİZOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3098434

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1044 - 1069 sk. bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3100587

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah NADİDE sk bölgelerinde 23/02/2021 00:00:00 - 23/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099405

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ERKAYA sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099413

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATASÖZÜ, GENÇ OSMAN, TAŞ, ÖZ sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103959

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah PERTEV PAŞA, POLAT sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3102152

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/02/2021 01:00:00 - 23/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3096221

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KIRIM sk AKMER SOKAK bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099619

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah GÜLBAŞAK, HANIMELİ, OKTAY, SEMAVER, SİNCAP, ŞAHİN sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3099618

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, HATBOYU sk bölgelerinde 23/02/2021 00:01:00 - 23/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099616

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, 803., YALI sk bölgelerinde 23/02/2021 00:01:00 - 23/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099561

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, YALI sk bölgelerinde 23/02/2021 00:01:00 - 23/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101917

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 2.TOLGA, MİMARBAŞI, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099501

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah DR. SADIK AHMET, GECEKUŞU, KARTAL, KAŞIKÇIN sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101981

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DİKMEN, DİLEK, DİNAR sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102274

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3102045

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 55. sk bölgelerinde 23/02/2021 01:00:00 - 23/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102236

ISTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101358

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, MUHTARLAR, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3097408

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, SARIKAYA, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3096505

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, TOPÇU, YİĞİTLER, ŞEN AYDIN sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101359

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, KESKİN DERE, KIŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KUTU ÇIKMAZI, MOR LALE, MUHTARLAR sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3099439

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 23/02/2021 01:00:00 - 23/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3105234

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah YENGİ sk / KURFALLI mah EMİR KÜLAL sk bölgelerinde 23/02/2021 09:30:00 - 23/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3102243

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ECZA sk ,Atom sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3098432

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2382., 2388/2., 2389., 2390., 2391., 2392., 2393., 2398., 2399., 2400., 2403., 2403/1., 2424., 2850. sk bölgelerinde 23/02/2021 03:00:00 - 23/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103521

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101343

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce İSMETPAŞA mah 91, 115, 116, 142 bölgelerinde 23/02/2021 12:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 23 ŞUBAT 2021

NO: 3102228

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah SABRİ ÜLKER sk / VELİEFENDİ mah 289., 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, 75/3., 75/3. ARA, 75/3B, 75/5., 75/7., 75/B, 75/C, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk / YEŞİLTEPE mah 53., 53/1., 53/10., 53/11., 53/2., 53/4., 53/5., 53/6., 53/7., 53/9., 54/1., 54/3., 54/B, 57/1., 57/19., 74., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 23/02/2021 00:00:00 - 23/02/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100555

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk bölgelerinde 23/02/2021 00:01:00 - 23/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100556

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU sk bölgelerinde 23/02/2021 04:00:00 - 23/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.