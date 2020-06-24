Elektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

24 Aralık Perşembe günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesnitileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 24 Aralık Perşembe gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK PERŞEMBE 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2879898

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah İBNİ SİNA sk bölgelerinde 24/12/2020 00:00:00 - 24/12/2020 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879900

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 24/12/2020 01:30:00 - 24/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879909

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI sk bölgelerinde 24/12/2020 03:00:00 - 24/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879911

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 24/12/2020 04:30:00 - 24/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2875723

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2876386

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 624., 626., 627., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 510., 511., 512., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 524., 565., 571., 581., 583., BAĞCILAR sk bölgelerinde 24/12/2020 00:01:00 - 24/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876389

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2083., 2095., 2098., 2110., 2111., 2112., 2113. sk bölgelerinde 24/12/2020 03:00:00 - 24/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2877398

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK sk bölgelerinde 24/12/2020 03:30:00 - 24/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876083

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ERGÜN, KEREM 1, PLEVNE, YAŞAR sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2877592

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KARŞIYAKA sk bölgelerinde 24/12/2020 17:00:00 - 24/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2801267

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, FAHRİ GİZDEN, GÖKTÜRK, GÖNENOĞLU sk bölgelerinde 24/12/2020 00:00:00 - 24/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2875721

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 24/12/2020 12:00:00 - 24/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2873630

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 11. ŞEHİTLER, 2. KORDONBOYU, ALBAYLAR, HARMAN, KOMANDO, KORDONBOYU, MEHTAP, ORDU, RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873629

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah CÜNEYT ARKIN, TURGUT ÖZAL sk / FATİH mah AYHAN IŞIK, CANDAN, CENGİZ TOPEL, CÜNEYT ARKIN, EREKE, FAZLI, GAZİ MUSTAFA, HAZERFEN, PAPATYA, PELİN, TURGUT ÖZAL, VEHBİ KOÇ, İZMİR, ŞEHİT GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 24/12/2020 13:30:00 - 24/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2875242

İSTANBUL İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2858922

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1035., 1051., 1052., 1053., 1056., 1058., 1059., AŞIK VEYSEL, KARATAY sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2872209

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674., 1676. sk bölgelerinde 24/12/2020 00:00:00 - 24/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876387

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3132., 3137. sk bölgelerinde 24/12/2020 00:30:00 - 24/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873680

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 903., 910., 946., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873742

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1626. sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875301

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/12/2020 12:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020



NO: 2877416

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah TELEKOM, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/12/2020 01:00:00 - 24/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876396

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah SAİT KÖKNAR, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , ŞEYH RAŞİT sk / TOPÇULAR mah ASAF BAŞPINAR, NECİP OKANER, TOPÇU ÇEŞMESİ, TOPÇULAR KARAKOL, ZİYA SONGÜLEN, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 24/12/2020 03:00:00 - 24/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876399

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah ALPTEKİN, DEĞİRMEN, GÜRDİNÇ, MOBİLYACILAR, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, SAKIZ AĞACI, TUNALIGİL sk bölgelerinde 24/12/2020 05:00:00 - 24/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876400

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah AHMET CEVDET İKDAM sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TUNAHAN, TİKVEŞLİ sk bölgelerinde 24/12/2020 05:00:00 - 24/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875574

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AYŞEGÜL, AZAD, CEVİZ, DOLGUN, DİNÇ, FUAR, GÜLAÇAN, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU sk bölgelerinde 24/12/2020 12:00:00 - 24/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2875670

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI sk / YILDIZTABYA mah BAYIR, BUKET, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL sk bölgelerinde 24/12/2020 00:05:00 - 24/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875703

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1086. sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2876797

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİNÇİNDERE, ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk / SANAYİ mah ÇİNÇİNDERE sk bölgelerinde 24/12/2020 00:00:00 - 24/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876384

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -GENÇOSMAN mah sk bölgelerinde 24/12/2020 00:01:00 - 24/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877363

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜVENÇ, OZAN, SANCAK, ÇİNÇİNDERE, ÖZBORAN, ÖZNUR, İMAR sk bölgelerinde 24/12/2020 03:00:00 - 24/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2877417

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BOSTAN, CAMİ, KIYMET, MERAL, NEŞE, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, ŞAN sk bölgelerinde 24/12/2020 03:00:00 - 24/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877560

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKİDE, ALTINAY, BAHRİYE, DİDENUR, GÖKDENİZ, KATİP, MADALYA, MURAT, NİLÜFER, PANAYIR, SARMAŞIK, ZEMZEM, ÇAYKARA sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877577

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DEFİNE, HALİL RAHMAN sk bölgelerinde 24/12/2020 10:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877562

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, KAĞITHANE BARBAROS sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AHENK, AKŞEN, ANAYURT, ARDA, ARDAHAN, ASALET, ASUMAN, AĞAÇLI, KAMER, KAĞITHANE BARBAROS, PLEVNE, SERHAT, SUSAM, ŞEHİT OSMAN BOZKURT sk bölgelerinde 24/12/2020 12:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2877549

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 24/12/2020 00:01:00 - 24/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877547

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, 1321., HALKALI sk bölgelerinde 24/12/2020 00:01:00 - 24/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877591

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 24/12/2020 08:30:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877504

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DURSUN, KENAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877570

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877055

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE sk bölgelerinde 24/12/2020 13:30:00 - 24/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2876778

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 24/12/2020 01:00:00 - 24/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875401

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, ORMAN, YENİ DEFNE, ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk bölgelerinde 24/12/2020 09:00:00 - 24/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2876375

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 24/12/2020 00:30:00 - 24/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876377

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, EFE, GÖKHAN, HORON, KADI, KELTEPE, MECLİS, UĞURLU, ZEYBEK, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 24/12/2020 03:30:00 - 24/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876379

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALKONCA, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, DURU, DİCLE, KINA, KINALI, KIZILÇAM, MORLALE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, YUDUM sk bölgelerinde 24/12/2020 05:30:00 - 24/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879344

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TOYA, TURALLAR, TİCARET, UZER, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 24/12/2020 09:30:00 - 24/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ARALIK 2020

NO: 2876380

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BOSNA, KERVAN ÇIKMAZI, SİTELER CAMİİ, ÖĞRENCİ sk bölgelerinde 24/12/2020 03:00:00 - 24/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.