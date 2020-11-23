Elektrik kesintisi 24 Kasım Salı AYEDAŞ
24 Kasım Salı gününde yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Peki hangi mahallelerde elektrik kesilecek? Elektrik ne zaman gelecek? İşte ilçelere göre AYEDAŞ elektrik kesintisi...
24 Kasım Salı günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de bu konuyla ilgili önemli ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 24 Kasım Salı günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM SALI 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLİSTAN
Mahalle: NİZAM - Sokak: 23 NİSAN
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: HAMİDİYE
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞEVKİBEY
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEMET
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020
10:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: CANAN
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NEVZEMİN
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİL ETHEM
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: HALİL ETHEM
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: NİŞANCI
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ÖMEREFENDİ
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: CEMRE
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: MEVSİM ÇIKMAZI
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: HASANAMİR
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ASIM US
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HASANAMİR
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: NAR
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: RIFKI TONGSİR
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BÜYÜK TUR YOLU
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KADİR ÇAVUŞ
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: GÜN IŞIĞI
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ANNELER
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: HATBOYU YOLU
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ADALILAR
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖÇE
Mahalle: GÖÇE - Sokak: TERZİOĞLU AHMET EFENDİ
Mahalle: GÖÇE - Sokak: EKBER
Mahalle: GÖÇE - Sokak: KÖYİÇİ
Mahalle: GÖÇE - Sokak: ESKİ CAMİ
Mahalle: GÖÇE - Sokak: KADİROĞULLARI
Mahalle: GÖÇE - Sokak: HAKİMİYET
Mahalle: GÖÇE - Sokak: DOLMABAHÇE
Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÜLAĞACI
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZU
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TUZLUÇAYIR
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: FERAH - Sokak: DOĞAN
Mahalle: FERAH - Sokak: BUDAK
Mahalle: FERAH - Sokak: YAMAÇYOL
Mahalle: FERAH - Sokak: MAÇKALI
Mahalle: FERAH - Sokak: SERVER ÇIKMAZI
Mahalle: FERAH - Sokak: BAL
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KİBAR
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: FERAH YOLU ÇIKMAZI
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: MAÇKALI
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: SERVER ÇIKMAZI
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: FERAH YOLU
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: YAHYA KEMAL
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: NERGİZ ÇIKMAZI
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ŞİRVAN
Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: DEREKÖY
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.