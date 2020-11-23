Elektrik kesintisi 24 Kasım Salı AYEDAŞ

24 Kasım Salı günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de bu konuyla ilgili önemli ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 24 Kasım Salı günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM SALI 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: MADEN - Sokak: GÜLİSTAN

Mahalle: NİZAM - Sokak: 23 NİSAN

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: HAMİDİYE

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇİFTLİK

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ŞEVKİBEY

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DEMET

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SAİD NURSİ

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020

10:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: CANAN

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NEVZEMİN

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİL ETHEM

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: HALİL ETHEM

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: NİŞANCI

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ÖMEREFENDİ

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: CEMRE

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: MEVSİM ÇIKMAZI

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: HASANAMİR

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: ASIM US

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HASANAMİR

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: NAR

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: RIFKI TONGSİR

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BÜYÜK TUR YOLU

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KADİR ÇAVUŞ

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: GÜN IŞIĞI

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ANNELER

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: HATBOYU YOLU

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ADALILAR

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖÇE

Mahalle: GÖÇE - Sokak: TERZİOĞLU AHMET EFENDİ

Mahalle: GÖÇE - Sokak: EKBER

Mahalle: GÖÇE - Sokak: KÖYİÇİ

Mahalle: GÖÇE - Sokak: ESKİ CAMİ

Mahalle: GÖÇE - Sokak: KADİROĞULLARI

Mahalle: GÖÇE - Sokak: HAKİMİYET

Mahalle: GÖÇE - Sokak: DOLMABAHÇE

Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÜLAĞACI

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZU

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TUZLUÇAYIR

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 KASIM 2020

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: FERAH - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: FERAH - Sokak: DOĞAN

Mahalle: FERAH - Sokak: BUDAK

Mahalle: FERAH - Sokak: YAMAÇYOL

Mahalle: FERAH - Sokak: MAÇKALI

Mahalle: FERAH - Sokak: SERVER ÇIKMAZI

Mahalle: FERAH - Sokak: BAL

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: KİBAR

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: FERAH YOLU ÇIKMAZI

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: MAÇKALI

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: SERVER ÇIKMAZI

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: FERAH YOLU

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: YAHYA KEMAL

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: NERGİZ ÇIKMAZI

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: ŞİRVAN

Mahalle: KİRAZLITEPE - Sokak: DEREKÖY

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.