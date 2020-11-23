Elektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ

24 Şubat Çarşamba 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 24 Şubat Çarşamba 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 83.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 15.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 13.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12.

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESKEN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PUL

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZEYBEK

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ANAFARTALAR

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ATILIM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERCİYES ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUBİLAY

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUMSAL ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALTIN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEĞER ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SERDİVAN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YÜKSELİŞ ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DURGUN ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAKVA ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KEFİR ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMZE ÇIKMAZI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KENAR ÇIKMAZI

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ŞENKAL ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: YAZ ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÜRCÜ ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ATABERK ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: İBNİ SİNA ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÖRELE ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÇANAKÇI ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ARIKAN ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ATASU ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BAHÇE ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SARAÇ ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MANDIRA

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MANZARA

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: PARSEL ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MEKİK ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SİPAHİ

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ASIM ÇIKMAZI

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: TEMEL ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:00 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: KIBRIS

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ÖZVERİ

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: HAZIM TEPEYRAN

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: FENERYOLU

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HAMDİBEY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEFİZADE

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SAFFET RONA

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YARGIÇ TURHAN DEMİREL

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BESTEKAR LEYLA

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ADIM

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: SİNEMACILAR

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖZENÇ

Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: GÖKAY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: CUMA

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BÜYÜK TUR YOLU

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KÜÇÜK TUR YOLU

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: CENKLER

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KAYALIK

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ALİ RIZA ÇEVİK

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KADİR ÇAVUŞ

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TUBA

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ESENLER

Mahalle: ESENLER - Sokak: UZUNÖZ

Mahalle: ESENLER - Sokak: NAFİZ

Mahalle: ESENLER - Sokak: ZEMİN

Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜMÜŞLÜ

Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜZEL KONUŞAN

Mahalle: ESENLER - Sokak: İNCİ

Mahalle: ESENLER - Sokak: LALE

Mahalle: ESENLER - Sokak: MEMALİK

Mahalle: ESENLER - Sokak: SIRDAŞ

Mahalle: ESENLER - Sokak: PAŞALAR

Mahalle: ESENLER - Sokak: DAĞCI

Mahalle: ESENLER - Sokak: SEDİR

Mahalle: ESENLER - Sokak: ŞENKAL

Mahalle: ESENLER - Sokak: SİVAS

Mahalle: ESENLER - Sokak: KARAKIŞ

Mahalle: ESENLER - Sokak: TAŞYOL

Mahalle: ESENLER - Sokak: NEBİ

Mahalle: ESENLER - Sokak: NOSTALJİ

Mahalle: ESENLER - Sokak: SAİT FAİK

Mahalle: ESENLER - Sokak: MİSAKI MİLLİ

Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇAKMAKÇI

Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇAYIR

Mahalle: ESENLER - Sokak: PENCERE

Mahalle: ESENLER - Sokak: YASA

Mahalle: ESENLER - Sokak: KAŞKARLI

Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜRÇAYIR

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAYLAN

Mahalle: YAYALAR - Sokak: ÇİFTLİK

Mahalle: KAVAKPINAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇELİEVLER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇALI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BAHÇELİEVLER

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MİSAKI MİLLİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÇALI

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: PEHLİVAN

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: İNCİRLİ

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DÖNENCE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEŞE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BAYRAK

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: FATİH - Sokak: ASALET

Mahalle: FATİH - Sokak: MIZRAK

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERSAADET

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEHİR

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ÇARDAK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KUŞBAKIŞI

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: GÜLŞEFDE

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.