Elektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ
AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 24 Şubat Çarşamba günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.
24 Şubat Çarşamba 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 24 Şubat Çarşamba 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 83.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 10.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 14.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 15.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 13.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 12.
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESKEN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PUL
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SELAM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ZEYBEK
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKTİF
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ANAFARTALAR
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ARZU ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ATILIM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SAKIZLI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERCİYES ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAZİ BAYRAM CAVUŞ
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAVAKLIK
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUBİLAY
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KUMSAL ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ALTIN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DEĞER ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÖMÜR
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SERDİVAN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YÜKSELİŞ ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DURGUN ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: OKYANUS ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜLERYÜZ ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAKVA ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KEFİR ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ELİF
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAMZE ÇIKMAZI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KENAR ÇIKMAZI
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ŞENKAL ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: YAZ ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÜRCÜ ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ATABERK ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: İBNİ SİNA ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GÖRELE ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÇANAKÇI ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ARIKAN ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ATASU ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BAHÇE ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SARAÇ ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MANDIRA
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MANZARA
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: PARSEL ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: MEKİK ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SİPAHİ
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ASIM ÇIKMAZI
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: TEMEL ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:00 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: KIBRIS
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: ÖZVERİ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: HAZIM TEPEYRAN
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: FENERYOLU
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HAMDİBEY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEFİZADE
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SAFFET RONA
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YARGIÇ TURHAN DEMİREL
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BESTEKAR LEYLA
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Mahalle: EĞİTİM - Sokak: ADIM
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: SİNEMACILAR
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖZENÇ
Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: GÖKAY
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: CUMA
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: BÜYÜK TUR YOLU
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KÜÇÜK TUR YOLU
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: CENKLER
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KAYALIK
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: ALİ RIZA ÇEVİK
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KADİR ÇAVUŞ
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TUBA
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ESENLER
Mahalle: ESENLER - Sokak: UZUNÖZ
Mahalle: ESENLER - Sokak: NAFİZ
Mahalle: ESENLER - Sokak: ZEMİN
Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜMÜŞLÜ
Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜZEL KONUŞAN
Mahalle: ESENLER - Sokak: İNCİ
Mahalle: ESENLER - Sokak: LALE
Mahalle: ESENLER - Sokak: MEMALİK
Mahalle: ESENLER - Sokak: SIRDAŞ
Mahalle: ESENLER - Sokak: PAŞALAR
Mahalle: ESENLER - Sokak: DAĞCI
Mahalle: ESENLER - Sokak: SEDİR
Mahalle: ESENLER - Sokak: ŞENKAL
Mahalle: ESENLER - Sokak: SİVAS
Mahalle: ESENLER - Sokak: KARAKIŞ
Mahalle: ESENLER - Sokak: TAŞYOL
Mahalle: ESENLER - Sokak: NEBİ
Mahalle: ESENLER - Sokak: NOSTALJİ
Mahalle: ESENLER - Sokak: SAİT FAİK
Mahalle: ESENLER - Sokak: MİSAKI MİLLİ
Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇAKMAKÇI
Mahalle: ESENLER - Sokak: ÇAYIR
Mahalle: ESENLER - Sokak: PENCERE
Mahalle: ESENLER - Sokak: YASA
Mahalle: ESENLER - Sokak: KAŞKARLI
Mahalle: ESENLER - Sokak: GÜRÇAYIR
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAYLAN
Mahalle: YAYALAR - Sokak: ÇİFTLİK
Mahalle: KAVAKPINAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEPEBAŞI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YENİ ASIR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BAHÇELİEVLER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇALI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: HANE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: METE
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: BAHÇELİEVLER
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: MİSAKI MİLLİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ÇALI
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: PEHLİVAN
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: İNCİRLİ
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DÖNENCE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEŞE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:30 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BAYRAK
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:30 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: FATİH - Sokak: ASALET
Mahalle: FATİH - Sokak: MIZRAK
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERSAADET
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MEHİR
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ÇARDAK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KUŞBAKIŞI
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: GÜLŞEFDE
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.