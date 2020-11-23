24 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

NO: 3102171

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BADEM, BİLGE, BİRTAN, CANAN, CEMRE, CEREN, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMEN, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 24/02/2021 00:30:00 - 24/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100354

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-182, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209, G-406, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-55, G-550, G-551, G-559, G-583, G-584, G-587, G-59, G-590, G-597, G-62, G-63, G-64, G-66, G-67, G-68, G-71, G-72, G-76, G-79, G-790, G-80, G-81, G-82, G-866, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, OZANLAR, UĞUR MUMCU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 470., 474., 478., 479., 480., 481., 482., 484., 485., 486., 492., 495., 533., OZANLAR sk / YENİKENT mah 670. sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3098383

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-59, G-81 sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101766

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / GÜNEŞLİ mah 1320. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 24/02/2021 00:01:00 - 24/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3101761

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, ORMAN 1, PAŞA, SELİN, ÇANDAR, ÜLKÜ 1 sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, GÜNEŞLİ YOLU, TANYELİ, TARLABAŞI, VARTO, ÇEŞME 3, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 24/02/2021 03:30:00 - 24/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103405

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÖKÇE, UMUT sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103402

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah MUSTAFA KEMALPAŞA, SERAY, YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 24/02/2021 12:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3099620

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTAY, ELMALI, MELEN sk bölgelerinde 24/02/2021 00:01:00 - 24/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099624

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AY, CAMİ, ERİK, GÖKTEPE, KUŞKONMAZ, OSMANLI, UĞUR, YAN YOL, ÇETİN, ÖRNEK, ŞEREF sk bölgelerinde 24/02/2021 00:01:00 - 24/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101769

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 23 NİSAN sk bölgelerinde 24/02/2021 03:00:00 - 24/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101924

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 24/02/2021 10:00:00 - 24/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3099509

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, HACI EŞREF , RAMİ EYÜP YOLU, SİLAHTAR HÜSEYİN, TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / RAMİ YENİ mah KURU GIDA 1., KURU GIDA 3., KURU GIDA 4., KURU GIDA 5., KURU GIDA 8., RAMİ KIŞLA, REŞADİYE sk bölgelerinde 24/02/2021 00:01:00 - 24/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099512

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk bölgelerinde 24/02/2021 04:00:00 - 24/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102717

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, PETEK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/02/2021 11:00:00 - 24/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102720

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ATATÜRK, KUTLU, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, İNCİ sk bölgelerinde 24/02/2021 12:00:00 - 24/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3103401

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, YENİ MAHALLE FIRIN sk bölgelerinde 24/02/2021 14:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3102163

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 54., 68., 70., 72., MOHAÇ sk bölgelerinde 24/02/2021 09:30:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3102163

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 54., 68., 70., 72., MOHAÇ sk bölgelerinde 24/02/2021 09:30:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3101918

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah HALICIOĞLU KAVŞAĞI, KARAAĞAÇ sk bölgelerinde 24/02/2021 18:00:00 - 24/02/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3102714

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 207., ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099362

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 622. sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102715

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GECİKMEZ, GENÇLİK, GÖRGÜ, HAVAALANI, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 24/02/2021 10:00:00 - 24/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3103503

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3016., 3019., 3020., 3021., 3023., 3116., 319., HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 3115. sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103512

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, KARDELEN, ZAMBAK, ÇELENK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103513

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah ARI, GÜVEN, KOVAN, LİLYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, PETEK, YEŞİLDAĞ, ŞAFAK sk bölgelerinde 24/02/2021 13:30:00 - 24/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3099511

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah AHMED DAVUDOĞLU, HAVUZBAŞI, HAVUZBAŞI ÇEŞME sk bölgelerinde 24/02/2021 00:01:00 - 24/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099513

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah UZAKÇİFTLİK , ÇİFTÇİ ALİ sk bölgelerinde 24/02/2021 04:00:00 - 24/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101929

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, KARTAL, KEREM, MANOLYA, REYHAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, SELANİK, YILMAZ sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103519

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 24/02/2021 10:00:00 - 24/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3101767

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1050., 1051., 1057., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1072/1., İNÖNÜ sk / bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3102054

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKÇAYLI, ATALAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLU, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 24/02/2021 00:00:00 - 24/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3103453

İSTANBUL KAĞITHANE ilce ÇELİKTEPE MAH. ALBIZ SOKAK, OKÇULAR SOKAK, ÜÇ OKLAR SOKAK , bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3102273

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101982

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, DİLEK, DİNAR, DİVAN, POLAT sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3102048

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 170., 193., ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 24/02/2021 01:00:00 - 24/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103517

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 24/02/2021 01:00:00 - 24/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3096506

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah AKINCI, KAPLICALAR, LALE., REFORM, SAMANYOLU, TALİH, ÖĞRETMEN sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3097411

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALPARSLAN, BAYRAK, YAMAN, ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3097412

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU sk / TARABYA mah BOLAT, VAHDET, ÖZDOĞAN, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101362

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜLLER , USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ sk bölgelerinde 24/02/2021 13:00:00 - 24/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3102050

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, GARİPLER, HANÇER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TAŞLIK, TEPELER, TİRYOL, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3005229

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, BİLGİÇ, DÜZOĞLU, ERGENEKON, HALASKARGAZİ, MEZARLIK ÇIKMAZI, NAKİYE ELGÜN, SADIK ŞENDİL, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, YEMİŞLİ BAHÇE, ŞAHADET sk / MERKEZ mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk bölgelerinde 24/02/2021 00:00:00 - 24/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3005227

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KAZIM ORBAY, SADIK ŞENDİL, SİLAHŞÖR sk / MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, HARZEMŞAH, KAZIM ORBAY, SAĞDIÇ, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR sk bölgelerinde 24/02/2021 00:00:00 - 24/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103399

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 24/02/2021 10:00:00 - 24/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3103400

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk / MEŞRUTİYET mah RUMELİ sk bölgelerinde 24/02/2021 12:00:00 - 24/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3101349

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2165., I sk bölgelerinde 24/02/2021 12:00:00 - 24/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021

NO: 3105413

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 106. sk / GÖKALP mah 247., 249., 253., 255., 31/6., 31/7., 36., 37., 38/1., 39., 39/1., 39/10., 39/2., 39/3., 39/7., 39/9., 39/A, 42/1., 42/2., 42/3., 43., 44., 44/1., 44/2., 44/5., 46., 49., 49/2., 51/4., HASAN SEVİM, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / MERKEZEFENDİ mah G/55. sk / SEYİTNİZAM mah G/5. sk / TELSİZ mah DURSUN KILIÇ sk / YENİDOĞAN mah 240., 241., 242., 41/1., 41/1A, 41/4., 41/5., 42/1., 42/3., 44., 45/3., 45/5., 45/7., 46., 46/1., 46/2., 48., 49., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 24/02/2021 00:00:00 - 24/02/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3105479

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, ZAKİRBAŞI sk bölgelerinde 24/02/2021 05:00:00 - 24/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.