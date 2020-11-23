Elektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 BEDAŞ
Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
24 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2021 BEDAŞ
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
NO: 3102171
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BADEM, BİLGE, BİRTAN, CANAN, CEMRE, CEREN, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMEN, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 24/02/2021 00:30:00 - 24/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3100354
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-182, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209, G-406, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-55, G-550, G-551, G-559, G-583, G-584, G-587, G-59, G-590, G-597, G-62, G-63, G-64, G-66, G-67, G-68, G-71, G-72, G-76, G-79, G-790, G-80, G-81, G-82, G-866, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, OZANLAR, UĞUR MUMCU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 470., 474., 478., 479., 480., 481., 482., 484., 485., 486., 492., 495., 533., OZANLAR sk / YENİKENT mah 670. sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3098383
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-59, G-81 sk bölgelerinde 24/02/2021 09:00:00 - 24/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 ŞUBAT 2021
NO: 3101766
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / GÜNEŞLİ mah 1320. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 24/02/2021 00:01:00 - 24/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.