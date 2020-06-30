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Elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020 tarihi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde, BEDAŞ'ın verilerine göre Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri bilgisine ulaşabilirsiniz.

Elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020 BEDAŞ

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 25 Aralık Cuma 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi BEDAŞElektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi BEDAŞ

BEDAŞ elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020

Elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar 2020 BEDAŞElektrik kesintisi 27 Aralık Pazar 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK CUMA 2020 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2880984

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2876119

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 48., 49. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880759

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/12/2020 12:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2880639

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2801269

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah YENER sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880732

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DR. ŞEVKETBEY, HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2881519

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877564

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, BAYRAM, BEREKET, CAN, CİHAN, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, ER, FÜSUN, GALİP, GAMZE, GARDENYA, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELTEM, NURLU, SANCAK, SERDAR, VADİ, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881521

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HİKMET, KANARYA, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873632

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872421

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 17:30:00 - 25/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2881519

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877564

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, BAYRAM, BEREKET, CAN, CİHAN, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, ER, FÜSUN, GALİP, GAMZE, GARDENYA, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELTEM, NURLU, SANCAK, SERDAR, VADİ, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881521

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HİKMET, KANARYA, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873632

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872421

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 17:30:00 - 25/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2881394

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BÜYÜKTAŞ, CAVKAYTAR, DUTLU, FATİH SULTAN MİNBERİ, GECELER, UFUK sk / PİYALEPAŞA mah ŞENGÜL sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2881522

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ARDA, DR. SADIK AHMET, EĞRELTİ, GECESEFASI, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881523

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, BAĞDERESİ, DÜZDERE, ENGİN 2, KAYIN 2, İLİM 1 sk bölgelerinde 25/12/2020 01:30:00 - 25/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881526

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah LALAPAŞA sk / YENİMAHALLE mah AHU 1, ARALIK, AS 1, ASLI 1, AVCI 2, AY, CAMİ 1, CANDAN 2, CEYLAN 3, COŞAR, D-100 KARAYOLU, DEMİRCİ, GÖKÇE 3, GÜNEŞ 4, HAKİM 1, HİLAL 3, IŞIK 3, KADER 2, KUZGUN 1, MİMOZA 3, NUR, PAPATYA 3, RECEP YAZICIOĞLU, RÜYA, SARDUNYA 1, SARP, SERVET, SİBEL, YALI, YONCA, YURT 2, YUVA, ÖDEMİŞ, ÖZGÜR 2, ŞAFAK 1, ŞAHİN 3, ŞİRİNLER, ŞİRİNLER 2 sk bölgelerinde 25/12/2020 02:30:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881527

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, FERAH 2, GÜL 5, HAMİDİYE, HOŞ, KANAL, LALE 5, MERMER, MEYDAN, ORKİDE 1, PİRAYE, SAHİL 1, SÜNDÜZ, YELKEN 2, YİĞİT, ÇEŞME, ÇİÇEK 1, İSTANBUL, İSTİSNA sk bölgelerinde 25/12/2020 05:00:00 - 25/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881528

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, BESTE, CAN, KANAL, KOYUNCU, KUM, ORKİDE 1, SİMGE, ÇEŞME, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/12/2020 06:00:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2882555

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKADEMİK, BAKİ, BALAT, BİRSEN, KARANFİL 2, KAYALIK 1, KERVAN 2, KÖPRÜBAŞI, SAKİ, TEZCANLI, TİLKİ, VATAN 3, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, İSTASYON, ŞİMAL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2875243

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CAMBAZ, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, FETİH, HAN, KAYA, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PETEK, PETUNYA, PİYALE, SÜNNETÇİ FETHİBEY, SİPER ÇIKMAZI, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880688

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880827

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2858926

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk / MENDERES mah 345., 350., 351., 354., 358. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2872210

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2876388

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631. sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873746

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631., 1632. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873697

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 897., 905., 910., 924., PAZARYOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880645

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 662., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2875685

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541/1., 594., 595., CEBECİ sk bölgelerinde 25/12/2020 03:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875707

ISTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KAZIM KARABEKİR mah sk İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KAZIM KARABEKİR mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2877368

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ALBAY, BAŞAKLI, GÜLİSTAN, KAZIM KARABEKİR, ORPAK, ÖZBORAN sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2877420

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, ECE, KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 25/12/2020 01:00:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877421

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 25/12/2020 03:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877578

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 25/12/2020 10:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2877552

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / İNÖNÜ mah 2.ERGUVAN, 2.KAZIM KARABEKİR, TERKOS, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:01:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877550

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, HALKALI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:01:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877573

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877505

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 910. ÇIKMAZ, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, KENAN, NADİRE, YENİ DOĞAN sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877572

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2877328

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 25/12/2020 01:00:00 - 25/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2875405

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah İPEK YOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020 

NO: 2879339

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, ELMASAĞA, HALKEVİ, HASESKİ, KORKMAZ ÇIKMAZI, KÖSTEMİR, MİMAR SİNAN, NİL, ORUÇGAZİ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, YAY, YILDIRAN, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879341

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 25/12/2020 03:30:00 - 25/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2879342

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, BASIN, BOĞAZİÇİ, DENİZALTI, DİNÇER CEBECİ, GÜRSU, HEMŞİN, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PARK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SARAYKÖY sk bölgelerinde 25/12/2020 05:30:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

 

BEDAŞ elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020

BEDAŞ elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

BEDAŞ elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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