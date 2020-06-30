Elektrik kesintisi 25 Aralık Cuma 2020 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 25 Aralık Cuma 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi BEDAŞ

Elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK CUMA 2020 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2880984

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2876119

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 48., 49. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880759

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., 1650., İNÖNÜ, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk / MAHMUTBEY mah 2563., 2564., İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/12/2020 12:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2880639

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2801269

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah YENER sk bölgelerinde 25/12/2020 00:00:00 - 25/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880732

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah DR. ŞEVKETBEY, HALASKARGAZİ sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2881519

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877564

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, BAYRAM, BEREKET, CAN, CİHAN, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, ER, FÜSUN, GALİP, GAMZE, GARDENYA, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELTEM, NURLU, SANCAK, SERDAR, VADİ, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881521

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HİKMET, KANARYA, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873632

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872421

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 17:30:00 - 25/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2881519

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2877564

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881520

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, BAYRAM, BEREKET, CAN, CİHAN, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, ER, FÜSUN, GALİP, GAMZE, GARDENYA, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELTEM, NURLU, SANCAK, SERDAR, VADİ, ZEKİ MÜREN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881521

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HİKMET, KANARYA, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2873632

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 13:30:00 - 25/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2872421

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/12/2020 17:30:00 - 25/12/2020 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2881394

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BÜYÜKTAŞ, CAVKAYTAR, DUTLU, FATİH SULTAN MİNBERİ, GECELER, UFUK sk / PİYALEPAŞA mah ŞENGÜL sk bölgelerinde 25/12/2020 11:00:00 - 25/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2881522

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ARDA, DR. SADIK AHMET, EĞRELTİ, GECESEFASI, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM sk bölgelerinde 25/12/2020 00:30:00 - 25/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881523

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, BAĞDERESİ, DÜZDERE, ENGİN 2, KAYIN 2, İLİM 1 sk bölgelerinde 25/12/2020 01:30:00 - 25/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881526

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah LALAPAŞA sk / YENİMAHALLE mah AHU 1, ARALIK, AS 1, ASLI 1, AVCI 2, AY, CAMİ 1, CANDAN 2, CEYLAN 3, COŞAR, D-100 KARAYOLU, DEMİRCİ, GÖKÇE 3, GÜNEŞ 4, HAKİM 1, HİLAL 3, IŞIK 3, KADER 2, KUZGUN 1, MİMOZA 3, NUR, PAPATYA 3, RECEP YAZICIOĞLU, RÜYA, SARDUNYA 1, SARP, SERVET, SİBEL, YALI, YONCA, YURT 2, YUVA, ÖDEMİŞ, ÖZGÜR 2, ŞAFAK 1, ŞAHİN 3, ŞİRİNLER, ŞİRİNLER 2 sk bölgelerinde 25/12/2020 02:30:00 - 25/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881527

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, FERAH 2, GÜL 5, HAMİDİYE, HOŞ, KANAL, LALE 5, MERMER, MEYDAN, ORKİDE 1, PİRAYE, SAHİL 1, SÜNDÜZ, YELKEN 2, YİĞİT, ÇEŞME, ÇİÇEK 1, İSTANBUL, İSTİSNA sk bölgelerinde 25/12/2020 05:00:00 - 25/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2881528

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, BESTE, CAN, KANAL, KOYUNCU, KUM, ORKİDE 1, SİMGE, ÇEŞME, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/12/2020 06:00:00 - 25/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2882555

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKADEMİK, BAKİ, BALAT, BİRSEN, KARANFİL 2, KAYALIK 1, KERVAN 2, KÖPRÜBAŞI, SAKİ, TEZCANLI, TİLKİ, VATAN 3, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, İSTASYON, ŞİMAL sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2875243

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CAMBAZ, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, FETİH, HAN, KAYA, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PETEK, PETUNYA, PİYALE, SÜNNETÇİ FETHİBEY, SİPER ÇIKMAZI, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880688

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2880827

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ARALIK 2020

NO: 2858926

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk / MENDERES mah 345., 350., 351., 354., 358. sk bölgelerinde 25/12/2020 09:00:00 - 25/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.