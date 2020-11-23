Elektrik kesintisi 25 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞ
AYEDAŞ, 25 Ocak Pazartesi gününde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından yayımladı. Bu doğrultuda biz de haberimizde Anadolu yakasındaki elektrik kesintilerini Elektrik kesintisi 25 Ocak Pazartesi AYEDAŞ başlığı altında derledik.
25 Ocak Pazartesi günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 25 Ocak Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK PAZARTESİ 2021 AYEDAŞ
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜKERREM ÇIKMAZI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜHÜR ÇIKMAZI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MEMURLAR
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ÇİLLİ METİN
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: NENE AHMET
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYYAM ÇIKMAZI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BALCI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYLEM ÇIKMAZI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DALGA
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ALİ SÜER
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜCELLA
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI
Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUAMMA ÇIKMAZI
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER
10:10 - 17:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK
10:10 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜFTE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİDELİK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERABERLİK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİYASET
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESAİ
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BABÜRŞAH
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ASIR
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021
10:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAMANE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKPINAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MANYAS
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIGÖL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GELİŞİM
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BADE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALBUR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UZMAN
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLSUYU
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAHİSAR
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜNBATIMI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UĞURBÖCEĞİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CAMGÖZ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAKUL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HANCI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KİLİM
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TAŞOLUK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARABULUT
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DİKYOKUŞ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MİRAS
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLÜMSE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HEDEF
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KIRMIZIGÜL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAGÜL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASIM
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DAHİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HAŞMETLİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YENİLİK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÖRTYOL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZGÜL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARATAŞ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUZGUNCUK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: RÜZGARGÜLÜ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KANAL
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SUDAMLASI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADİFE
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AÇELYA BAHÇESİ
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADIRGA
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALECİK
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GONCABAYIRI
Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BAHARGÜL
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BASRA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENLER
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAZIM
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜÇÜK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ONUR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PALA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SÜREYYA PAŞA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KERKÜK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜLFET
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜHÜRDAR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: REYHANOĞLU
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEBİL
Mahalle: ESENKENT - Sokak: NUMAN TEKCAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: MEDİNE
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AMİR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: YAZ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAH CİHAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: MURAT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AŞIK MAHSUNİ ŞERİF
Mahalle: ESENKENT - Sokak: UMUT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: İBRİŞİM
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KATİP
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ETİLER
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZEMZEM
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİLALİ HABEŞİ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: NATOYOLU
Mahalle: ESENKENT - Sokak: YERDEMİR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: VİLDA
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.