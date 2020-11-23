Elektrik kesintisi 25 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞ

25 Ocak Pazartesi günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 25 Ocak Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK PAZARTESİ 2021 AYEDAŞ

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜKERREM ÇIKMAZI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: ZAMKİNOZ NİYAZİ

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜHÜR ÇIKMAZI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MEMURLAR

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MENDİREK YOLU

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ÇİLLİ METİN

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR MUSTAFA BAKIRCI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: KORUCU AHMET YOLU

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: NENE AHMET

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYYAM ÇIKMAZI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: PLAJ

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: RUBİL DAYI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DURMUŞ ALİ

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: HAFIZOĞLU ÇIKMAZI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BALCI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: İNCİRLİK

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: EYLEM ÇIKMAZI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: CANAYAKIN

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: DALGA

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUHTAR ALİ SÜER

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MÜCELLA

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: BOSTAN YOKUŞU ÇIKMAZI

Mahalle: POYRAZKÖY - Sokak: MUAMMA ÇIKMAZI

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER

10:10 - 17:00 saat aralığında Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK

10:10 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜFTE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİDELİK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERABERLİK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİYASET

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESAİ

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BABÜRŞAH

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ASIR

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021

10:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ZAMANE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AKPINAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MANYAS

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIGÖL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GELİŞİM

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BADE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALBUR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UZMAN

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLSUYU

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAHİSAR

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜNBATIMI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: UĞURBÖCEĞİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: CAMGÖZ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAKUL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HANCI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KİLİM

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TAŞOLUK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARABULUT

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DİKYOKUŞ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MİRAS

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GÜLÜMSE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HEDEF

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KIRMIZIGÜL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARAGÜL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ASIM

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DAHİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: HAŞMETLİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YENİLİK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: DÖRTYOL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: ÖZGÜL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KARATAŞ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KUZGUNCUK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: RÜZGARGÜLÜ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KANAL

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SUDAMLASI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADİFE

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: AÇELYA BAHÇESİ

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KADIRGA

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KALECİK

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: GONCABAYIRI

Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BAHARGÜL

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BASRA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENLER

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAZIM

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜÇÜK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ONUR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PALA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SÜREYYA PAŞA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KERKÜK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÜLFET

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜHÜRDAR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: REYHANOĞLU

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEBİL

Mahalle: ESENKENT - Sokak: NUMAN TEKCAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: MEDİNE

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AMİR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: YAZ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAH CİHAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: MURAT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AŞIK MAHSUNİ ŞERİF

Mahalle: ESENKENT - Sokak: UMUT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: İBRİŞİM

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KATİP

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ETİLER

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZEMZEM

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BİLALİ HABEŞİ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: NATOYOLU

Mahalle: ESENKENT - Sokak: YERDEMİR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: VİLDA

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.