Elektrik kesintisi 25 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 25 Şubat Perşembe günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 25 Şubat Perşembe 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3107636

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 25/02/2021 00:00:00 - 25/02/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3107639

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL sk bölgelerinde 25/02/2021 01:30:00 - 25/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3107642

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah 75. YIL sk bölgelerinde 25/02/2021 03:00:00 - 25/02/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3107658

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 25/02/2021 04:30:00 - 25/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3102172

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BADEM, BİLGE, BİRTAN, CANAN, CEMRE, CEREN, EMEKLİ, ERENCAN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMEN, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 25/02/2021 00:30:00 - 25/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3102718

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 25/02/2021 03:30:00 - 25/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3104024

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN, AHMET TANER KIŞLALI, AKANBER, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, ENDAZE, SALİHİYE, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 25/02/2021 00:00:00 - 25/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3099516

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ENDER, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 25/02/2021 00:01:00 - 25/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099514

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK sk / VATAN mah AKINCILAR, AR, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 25/02/2021 00:01:00 - 25/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3005231

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah KURDELA sk / CİHANGİR mah HAVYAR sk / İSTİKLAL mah PAŞALI HASAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, ARPA SUYU, BİLGİÇ, DÜZOĞLU, ERGENEKON, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HALASKARGAZİ, HEKİM, KAZIM ORBAY, MEZARLIK ÇIKMAZI, NAKİYE ELGÜN, SADIK ŞENDİL, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, BARUTHANE, BARUTÇULAR, BOZKURT, ERGENEKON, EVRENOSZADE, KEŞFİ EFENDİ, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, YEMİŞLİ BAHÇE, ÇOBANOĞLU, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHAP, ŞAHMERDAN sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN sk / MERKEZ mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk / PAŞA mah 1. HAKAN, 1. ÇINARLI, ADSIZ NEFER, ARALIK 1, ATALAK ÇIKMAZI, AVUKAT, AY, BAHADIR 1, BARUTÇULAR, BATI, BEHRAM ÇAVUŞ, BULANIK DERE, CENGİZ, CİVELEK, DARÜLACEZE YOLU, FERACE, FERAHNAK, GÜL, GÜLER 1, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, KAAN, KAHRAMANBEY, KARAKULLUKÇU, KUYU 1, MİLLET, MİRALAY KAMİLBEY, NEŞE, ORTANCA, ORTANCA ARALIĞI, POYRAZ 1, RUŞEN, SAFFET, SARAY, SAVAR, SELMAN, TENEKE ÇIKMAZI, TOPEL, YALVAÇ, YAY MEYDANI, YEŞİLTEPE, ÇAKIL, ÇİMEN 2, ÇİĞDEM 3, ÜLKER, İNCİ, İNCİRLİ DEDE sk / YAYLA mah ERDEM sk bölgelerinde 25/02/2021 00:00:00 - 25/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3099358

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -PINARTEPE mah sk bölgelerinde 25/02/2021 09:00:00 - 25/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3103935

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ sk / BEYAZIT mah ÇADIRCILAR sk / HOBYAR mah TÜRKOCAĞI sk / MOLLA FENARİ mah ARİFPAŞA, BAB-I ALİ, CELAL FERDİ GÖKÇAY, CERİDEHANE, KÜÇÜKYILDIZ HANI, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TÜRKOCAĞI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah CELAL FERDİ GÖKÇAY, MENGENE ÇIKMAZI, SULTAN MEKTEBİ, TÜRKOCAĞI, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI sk bölgelerinde 25/02/2021 00:00:00 - 25/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 ŞUBAT 2021

NO: 3096619

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 39. sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KONFOR, İZMİR sk / KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 2.YALÇIN, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, HİSAR, KARTALTEPE YAN YOLU, TEZCAN, UZUN sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, DEĞER, EMRULLAH EFENDİ, GÖZDE, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, MİMARLAR, REŞİT, TAHSİN TEKOĞLU, TAN, TERZİ, ÖNDER, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ, ŞEHİT ÖNDER BALKAYA sk bölgelerinde 21/02/2021 00:01:00 - 21/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3103929

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN BAKKAL, BAYRAMPAŞA, ERHAN, GAZİ OSMAN PAŞA, GÖREN, POYRAZ, SAKIZ, SARAY, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, YENİ, ZÜBEYDE HANIM, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İKRAM sk bölgelerinde 25/02/2021 00:00:00 - 25/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3105343

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, LEVENT sk / SANAYİ mah GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 25/02/2021 04:00:00 - 25/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3108574

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK, BAKRAÇ, BASAMAK, BERRİN, BURGAZ, DUMAN, GÜMÜŞ, SULTAN SELİM, TOPALOĞLU sk bölgelerinde 25/02/2021 08:00:00 - 25/02/2021 09:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3102247

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah DENİZ, GÜNEŞ, HÜRRİYET, MEHTAP, MEVLANA, PAKTEN, TAŞDELEN, ZAFER sk bölgelerinde 25/02/2021 00:01:00 - 25/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3102248

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, BARBAROS, HÜRRİYET, KUTLU, MUTLU, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ÖZEN sk bölgelerinde 25/02/2021 00:01:00 - 25/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3102221

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 25/02/2021 01:00:00 - 25/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3101770

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2959., 2960., 2961., 2962., 2966., 2968. sk bölgelerinde 25/02/2021 00:05:00 - 25/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101771

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2974., 2975. sk bölgelerinde 25/02/2021 03:00:00 - 25/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 ŞUBAT 2021

NO: 3104025

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 10. YIL, BELGRAD KAPI YOLU, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 25/02/2021 03:30:00 - 25/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099518

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 330., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ, GÜMÜŞSUYU, HASTANE YOLU sk bölgelerinde 25/02/2021 04:00:00 - 25/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3099519

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 25/02/2021 04:00:00 - 25/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.