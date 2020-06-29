Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 26 Aralık Cumartesi İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 26 Aralık Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 28 Aralık Pazartesi AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK CUMARTESİ 2020 AYEDAŞ

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YADİGAR

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SARDUNYA

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞOCAKLARI

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ENVERİYE

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BURHANİYE ABDULLAHAĞA

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ŞENLER

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHÇELER

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE ARALIĞI

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BEYBOSTANI

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KEÇİYOLU

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: AYÇİN

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KAYNAK

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: GÜZELDERE ALT

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ERDOĞDU

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NENE HATUN

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ŞEHİT BURAK CANTÜRK

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ÖZBEK

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BEYBOSTANI

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: MERMER

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURİBEY

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.