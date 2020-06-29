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Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 26 Aralık Cumartesi İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 26 Aralık Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar 2020 AYEDAŞElektrik kesintisi 27 Aralık Pazar 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 28 Aralık Pazartesi AYEDAŞElektrik kesintisi 28 Aralık Pazartesi AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK CUMARTESİ 2020 AYEDAŞ 

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: YADİGAR

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

10:00 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SARDUNYA
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞOCAKLARI
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ENVERİYE
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BURHANİYE ABDULLAHAĞA
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ŞENLER
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHÇELER
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE ARALIĞI
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BEYBOSTANI
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KEÇİYOLU
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: AYÇİN
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KAYNAK
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: GÜZELDERE ALT
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ERDOĞDU
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NENE HATUN
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ŞEHİT BURAK CANTÜRK
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: ÖZBEK
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: BEYBOSTANI
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: MERMER
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: NURİBEY

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi 2020 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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