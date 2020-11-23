26 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 26 Aralık Cumartesi BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 27 Aralık Pazar 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 28 Aralık Pazartesi 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK CUMARTESİ 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

NO: 2883340

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

NO: 2801270

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, YENER sk bölgelerinde 26/12/2020 00:00:00 - 26/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

NO: 2881518

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

NO: 2883390

İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA MAH.KİPTAŞ KONUTLARI bölgelerinde 26/12/2020 01:00:00 - 26/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ARALIK 2020

NO: 2858934

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., KOCAYUSUF sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KOCAYUSUF, ÇAĞRI sk bölgelerinde 26/12/2020 09:00:00 - 26/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.