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Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 26 Ocak Salı günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

26 Ocak Salı 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte  26 Ocak Salı 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK SALI 2021 AYEDAŞ 

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ELİF
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCACEVİZ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCAYUSUF
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SELVİLİ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÖĞÜT
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KIRMIZI SÜNBÜL
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GEÇİT

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ELİF
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCACEVİZ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCAYUSUF
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SELVİLİ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÖĞÜT
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KIRMIZI SÜNBÜL
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GEÇİT

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

11:00 - 17:00 saat aralığında    

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: EĞRİÇINAR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: HANEDAN
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERİH
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY

11:00 - 17:00 saat aralığında    

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERA

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında    

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜHEYLAN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜLKİYE
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUSAM
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALEV
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAZENİN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZEYTİNDALI
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKYEL
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKYURT

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNGÖREN
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NECİP
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TURHAL
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: URGAN
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇEKER
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DOST
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİMENÖZÜ
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKŞEMSETTİN
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: CAFERİ SADIK
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMİRKAPI
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALSANCAK
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERE
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜRÇEŞME
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HURİ
Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAŞYAYLA
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BAHAR
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BAĞLIK
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KUŞÇU
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MALAZGİRT
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İTİMAT
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MEHTER
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KIZILÖREN
Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: YAZYURDU

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında    

Mahalle: ORTA - Sokak: YETKİN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: ESENEVLER
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BERRA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BOZACI
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİLİZLER
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: GÜLVEREN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SAFRAN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİRUZE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KUŞÇU
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MELEK
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: NİGAR
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: NİŞANCI
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EDİZ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: İNŞİRAH
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YÜKSEL
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: GÖLOVA
Mahalle: ESENEVLER - Sokak: HARMANDAL

Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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