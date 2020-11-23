Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

26 Ocak Salı 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 26 Ocak Salı 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK SALI 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ELİF

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCACEVİZ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCAYUSUF

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SELVİLİ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÖĞÜT

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KIRMIZI SÜNBÜL

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GEÇİT

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ELİF

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCACEVİZ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCAYUSUF

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SELVİLİ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SÖĞÜT

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KIRMIZI SÜNBÜL

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: GEÇİT

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

11:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: EĞRİÇINAR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: HANEDAN

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERİH

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY

11:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERA

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜHEYLAN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜLKİYE

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUSAM

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALEV

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAZENİN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZEYTİNDALI

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKYEL

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKYURT

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNGÖREN

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NECİP

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TURHAL

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: URGAN

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇEKER

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DOST

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİMENÖZÜ

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKŞEMSETTİN

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: CAFERİ SADIK

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEMİRKAPI

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ALSANCAK

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DERE

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜRÇEŞME

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HURİ

Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAŞYAYLA

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BAHAR

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: BAĞLIK

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KUŞÇU

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MALAZGİRT

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: İTİMAT

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: MEHTER

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: KIZILÖREN

Mahalle: TURGUT REİS - Sokak: YAZYURDU

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: ORTA - Sokak: YETKİN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ESENEVLER

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BERRA

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BOZACI

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BRONZ

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİLİZLER

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: DEVRAN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: GÜLVEREN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SAFRAN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: FİRUZE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KOCATEPE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: KUŞÇU

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: MELEK

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: NİGAR

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: NİŞANCI

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: EDİZ

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: İNŞİRAH

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEVİLAY

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YÜKSEL

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: YUNUS EMRE

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: AKŞEMSETTİN

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: BALA

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: SEHERYELİ

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: CENGİZ TOPEL

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: GÖLOVA

Mahalle: ESENEVLER - Sokak: HARMANDAL

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.