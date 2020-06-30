Elektrik kesintisi 26 Ocak Salı 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 26 Ocak Salı 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

KELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK SALI 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2969630

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 26/01/2021 01:00:00 - 26/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969701

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, AYDENİZ, AZER, BAYRAK, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KILAVUZ, KINA, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MÜMİN, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖZER, ÖĞÜN, İZ, ŞİMAL sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 26/01/2021 02:30:00 - 26/01/2021 02:50:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969709

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AKÇALI, AYHAN, AYNUR, AŞİNA, BEYLİK, CANFEDA, DAMLAPINAR, DAĞ, DİLŞAH, EBUSUUD, ESKİHİSAR, EĞİTİM, GURBETÇİLER, HORHOR, HÜNER, KARİYE, KONUK, KOVANLIK, MAMUR, MARİFET, MESİRE, NAMDAR, NURLU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, TUNÇDEMİR, VEYSEL KARANİ, YEDİ BAŞAK, YOĞURTÇU, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, DEĞİRMEN ARKASI, EKBER, ESMER, HALİL, KUMRU, MAVİ BONCUK, MEHLİKA, NEZAKET, PIRILTI, SULTAN SELİM, SUNA, TAŞOLUK, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN, ŞETARET sk bölgelerinde 26/01/2021 02:50:00 - 26/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969710

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, DENGE, DÜZYOL, EMRAH, FEDAKAR, GURBET, GÜZEL PARK, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, KORUİÇİ, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MUHTEŞEM, NURSEL, SELDA, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, BAŞARAN, MALTEPE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 26/01/2021 04:30:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969711

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKGÜL, AKKIZ, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTINTAŞ, ALİHAN, AYDENİZ, AZER, BAYRAK, BEHİCE, BEYKAN, BİLEN, COŞAR, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ERENLER, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GURBET, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜNDOĞDU, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KILAVUZ, KINA, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, MUALLİM, MÜMİN, NİLSU, REİS, SABRİ, SARIKIZ, SARVAN, SELİM, SUALTI, SÖZ, TALEBE, TANER, TAŞOLUK, TUNÇ, UYUM, VARDAR, YAVUZHAN, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖZER, ÖĞÜN, İZ, ŞİMAL sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 26/01/2021 05:30:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969140

İSTANBUL ARNAVUTKÖY-BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAHALLESİ bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2967972

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 26/01/2021 00:01:00 - 26/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2967973

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 26/01/2021 03:30:00 - 26/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968134

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1382. sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2956277

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1828., 1829., 1830. sk bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2967976

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BUDAK, HÜRRİYET, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM ÇIKMAZI 1 sk bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2969163

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, MANOLYA sk bölgelerinde 26/01/2021 00:00:00 - 26/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969301

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL, İSTANBUL sk / SAKIZAĞACI mah İSTANBUL sk bölgelerinde 26/01/2021 01:00:00 - 26/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969165

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk bölgelerinde 26/01/2021 03:00:00 - 26/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2967979

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 26/01/2021 00:00:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2968940

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 26/01/2021 03:30:00 - 26/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2969110

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, HASBAHÇE, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇANKAYA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah NÖBET sk bölgelerinde 26/01/2021 00:30:00 - 26/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966499

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, ARI, ARZU, BOZKIR, CENGİZ TOPEL, DAĞLAR, DURUSU, FURKAN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖR, GÜRPINAR, HATİP, HİLAL, KARAYEL, KEMAL PAŞA, SOHBET, TAMURE, YASEMİN, ÖYKÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah BİRGÜL 2 sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966503

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 108., 116., 118., 14., 37., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., BAŞKENT, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966500

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, ARI, ARZU, BOZKIR, CENGİZ TOPEL, DAĞLAR, DURUSU, FURKAN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖR, GÜRPINAR, HATİP, HİLAL, KARAYEL, KEMAL PAŞA, SOHBET, TAMURE, YASEMİN, ÖYKÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah BİRGÜL 2 sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2962732

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 108., 116., 118., 14., 37., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., BAŞKENT, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2925808

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah AYAZ PAŞA CAMİİ, OSMANLI, SARAY ARKASI, SELİME HATUN CAMİİ, ÇİFTEVAV sk / ÖMER AVNİ mah BALÇIK, BEYTÜLMALCI, BEŞİRAĞA ÇIKMAZI, DÜMEN, EBE HANIM, EMEKTAR, FEDA ÇIKMAZI, HACI HANIM, HACI İZZET PAŞA, HACI İZZET PAŞA YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, MERDİVEN, MOLLA BAYIRI, MOLLA ÇELEBİ ÇEŞME ÇIKMAZI, MUHTAR LEYLA ILDIR, RIZA BEY, SARAY ARKASI, SULAK ÇEŞME, TAŞLI ÇIKIŞ, YARASA, ÇİFTEVAV, İMAM KERİM ÇIKMAZI, İNEBOLU, İNEBOLU ÇIKMAZI, İNÖNÜ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 26/01/2021 00:00:00 - 26/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2925830

ISTANBUL BEYOĞLU ilce -KOCATEPE mah sk // ŞİŞLİ ilce -İNÖNÜ mah sk bölgelerinde 26/01/2021 03:00:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968158

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, CANDAN, DEMİRCİ, YENER, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2969300

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TULUMBADERE, YAYLI sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ACEM 1, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, CUMHURİYET 4, DENİZ 2, DURAK, DÜZENLİ, EREN, GELİNCİK 4, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜFTE, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, HUMUS, HÜLYA, KARAKOL, KARANFİL 3, KASIMPATI 2, KAVUN, KAYIN 2, KERKÜK, KOCAYEMİŞ, KİVİ, LİMON, MALKOÇOĞLU, MERA, MEŞE 1, MUHTEREM, MÜZİK, MİLLET 2, MİLLİYET, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANAT, SANDAL 2, SONAY, SULUDERE, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÇALI, ÇİFTLİK 2, ÇİMEN 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ 3, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk / YENİMAHALLE mah AHENK 1, CUMHURİYET 4, LEYLAK 5, MIZRAK, MİHRİCAN sk bölgelerinde 26/01/2021 01:00:00 - 26/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2970446

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk bölgelerinde 26/01/2021 09:30:00 - 26/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969107

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKYURT, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BEŞTEPE, GÖZTEPE, KARAKAYA, KUBİLAY 1, KUŞKONMAZ 1, MEHMET AKİF ERSOY, MENEKŞE 1, SAYGI, ZÜMRÜT 4 sk bölgelerinde 26/01/2021 22:00:00 - 27/01/2021 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2968044

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah SÜLEYMAN BİNGÖL SK bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2950514

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 302., 306., 307., 308., 310. sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2965830

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AHMET HAŞİM sk / İSTİKLAL mah 5.ŞİİR, GAMZE, MEŞRUTİYET sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968145

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 512. sk / SÜLEYMANİYE mah 747., 749., 751., 826., 827., 843., 844., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968926

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 367. 368., 372., sk bölgelerinde 26/01/2021 09:30:00 - 26/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2961494

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 160., 174., ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2965822

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 430., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / SULTANİYE mah 322. sk / YUNUS EMRE mah 381., 382., 383., 384., 392., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 417., 423., 435., CEYLAN, MANDIRA, YONCA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR sk bölgelerinde 26/01/2021 12:00:00 - 26/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2969113

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR sk bölgelerinde 26/01/2021 00:00:00 - 26/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968935

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah MEHMET HULUSİ EFENDİ, ORUÇ, ŞEYH ABDULLAH sk / RAMİ YENİ mah BOŞNAK HIDIRBEY, GÜLAĞA, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHÇE, BEGONYA, HEDEF, NECATİBEY, SALİHPAŞA, SANAYİ, TUNA, UYSALLAR, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 26/01/2021 00:01:00 - 26/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968939

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah AKAT, ARMAĞAN, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, HAYRİ CELAL ATAMER, KARANFİL, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, MUZAFFER, RAMİ KIŞLA, SÜMER, TOPÇULAR, TİKVEŞLİ, ÖNDER sk bölgelerinde 26/01/2021 03:30:00 - 26/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966244

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 12. DEVRİYE, BÜLBÜLDERE, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2970317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.CAN, 1.SELVİ, 1.YILMAZ, 3.IHLAMUR, 3.MANOLYA, 5.MENEKŞE, ÇAM, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI sk bölgelerinde 26/01/2021 16:00:00 - 26/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2967411

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ sk / BEYAZIT mah ÇADIRCILAR sk / HOBYAR mah TÜRKOCAĞI sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, CELAL FERDİ GÖKÇAY, CERİDEHANE, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TÜRKOCAĞI, ŞEREFEFENDİ sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2968938

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, TUNA, YADİGAR ÇIKMAZI, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 26/01/2021 00:01:00 - 26/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2965960

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, ADEM YAVUZ, ESNAF, MALAZGİRT, NEŞELİ, SİNAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, ÇALDIRAN, ÇAMLAR, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 26/01/2021 00:00:00 - 26/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2970122

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KİRAZLI, MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, SARDUNYA, YOLCU, İMECE, İNCE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 26/01/2021 03:00:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2968996

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AYŞİN, BAHÇELER, BERGÜZAR, BEYLİK, ŞEVKETPAŞA sk bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966491

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, DESTAN, ECE, GAMZE, HİMMET, KORU, LİSE, OSMANPAŞA, ÇINAR sk / NURTEPE mah ALİBEY, AYLİN, BİRGÜL, DRAM, KARDEŞLER, MESKEN, MEYAN, NASİP, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, ZAMAN, ÇAM, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968945

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ABİDE, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, ANT, ARDIÇ, FATİH, GÜNDAY, KAVİM sk bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2970371

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah İMRAHOR sk bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2970395

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ASLIHAN sk bölgelerinde 26/01/2021 13:00:00 - 26/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966433

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BİLİM, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ sk bölgelerinde 26/01/2021 13:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2967584

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 829., DALYAN, DERE, KIZILAY, İSTANBUL sk bölgelerinde 26/01/2021 00:01:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968537

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL, 831. YANYOL sk bölgelerinde 26/01/2021 00:01:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969112

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 2.BARBAROS sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2969198

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah ESKİ MEZARLIK, MASLAK AYAZAĞA sk bölgelerinde 26/01/2021 01:00:00 - 26/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969914

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2962147

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ARABAYOLU sk / TARABYA mah ACARLAR, ARABAYOLU sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969907

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KIVILCIM, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, SERGİ, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YÖRÜK, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞUBAT sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2968914

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah GÜNPINAR sk bölgelerinde 26/01/2021 00:30:00 - 26/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2967935

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AYDAN, FEYYAZ ALTINORAK, GARDENYA EVLERİ, HAYRİYE, KAMER, ULAŞ, YAŞAM sk bölgelerinde 26/01/2021 02:30:00 - 26/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968960

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2966396

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah DÖNMEZ, GÜNEY 1, RÜYA, YAĞMUR, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA sk bölgelerinde 26/01/2021 10:00:00 - 26/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966434

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 26/01/2021 18:00:00 - 26/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 OCAK 2021

NO: 2961933

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 26/01/2021 00:05:00 - 26/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2961974

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 184., 185., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 195., 196., 197., 203., ORDU sk bölgelerinde 26/01/2021 03:00:00 - 26/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966127

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 1410/3., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 26/01/2021 09:00:00 - 26/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2967939

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2853., 2856., 2858., 2873., 2874., 2875. sk bölgelerinde 26/01/2021 11:00:00 - 26/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.