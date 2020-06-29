Elektrik kesintisi 26 Şubat Cuma 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 26 Şubat Cuma İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 26 Şubat Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT CUMA 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 15.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 19.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MEŞALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AROMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ASALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KUDÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MÜSTERİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇİÇEKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ŞEHZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ATLAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SADABAT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNDOĞDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KANGAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TATLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ANIL ÇIKMAZI

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: DAĞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: BERKSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KANDİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KEHRİBAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SERİNPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ŞİŞMANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KORUBAŞI CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ŞEFKAT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SARKAÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: DEREİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÇAPA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GEZGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: AYAZMA

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BAHÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BAYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ÇAMLIPARK

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:00 - 11:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÜMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: GEZGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: SAMANDIRA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇINARCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEŞİL CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEŞELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: PORTAKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: FERHATPAŞA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: OKULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: SELANİKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: FATMA HATUN

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: KARATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: İNCEYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ORTAYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: CEVİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KIZILCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ORTAYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÖZİPEK

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRENSES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RAMİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BOSTANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KATİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜLKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜSAADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KURUCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ADIVAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ATEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVVEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAYİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GECE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YADELLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SONSUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OYAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİSTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PINARLI KAYA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKASYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YILDIZHAN

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: AKFIRAT

09:30 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜNEŞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÜMİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ERÇETİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İSMAİL KABADAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRSOY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PETEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KEMAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZYUVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞENOCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: OKTAY

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AHKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: GÜLDANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TOSYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: PEKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TEMAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FIKRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DİDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İNCELER CAMİ

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: TOPHANELİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: MAHİR İZ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.