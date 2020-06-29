Elektrik kesintisi 26 Şubat Cuma 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 26 Şubat Cuma 2021 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 26 Şubat Cuma İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 26 Şubat Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT CUMA 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 15.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 19.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MEŞALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AROMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ASALET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KUDÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MÜSTERİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇİÇEKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ŞEHZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ATLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SADABAT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNDOĞDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KANGAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TATLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ANIL ÇIKMAZI
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: DAĞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: BERKSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KANDİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KEHRİBAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SERİNPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ŞİŞMANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KORUBAŞI CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ŞEFKAT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SARKAÇ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: DEREİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: ÇAPA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: GEZGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: AYAZMA
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BAHÇELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BAYAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: FERİTBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ÇAMLIPARK
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:00 - 11:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÜMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: GEZGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: SAMANDIRA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇINARCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEŞİL CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEŞELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: PORTAKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: FERHATPAŞA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: OKULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: SELANİKLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: FATMA HATUN
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: KARATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: İNCEYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ORTAYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: CEVİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KIZILCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ORTAYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÖZİPEK
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PRENSES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DERNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RAMİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BOSTANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KATİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TURGUT REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÜLKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜSAADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KURUCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ABDİ İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ADIVAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YAĞIŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ATEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ALBAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EVVEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ESENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAYİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GECE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÖNÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: YADELLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SONSUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OYAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİSTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ŞENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: PINARLI KAYA
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKASYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YAHYA KEMAL BEYATLI
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:30 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YILDIZHAN
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:30 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKFIRAT - Sokak: AKFIRAT
09:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÜMİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BERKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ERÇETİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İSMAİL KABADAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRSOY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PETEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GÜRPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KEMAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZYUVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AKMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ŞENOCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: OKTAY
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: AHKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: GÜLDANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SEFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TOSYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: PEKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TEMAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FIKRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DİDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İNCELER CAMİ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: TOPHANELİOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ORD. PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: MAHİR İZ
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.