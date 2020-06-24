Elektrik kesintisi 26 Şubat Cuma 2021 BEDAŞ

26 Şubat Cuma günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesintileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 26 Şubat Cuma gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT CUMA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 ŞUBAT 2021

NO: 3107693

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/02/2021 00:00:00 - 26/02/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3107713

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/02/2021 01:30:00 - 26/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3107735

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/02/2021 03:00:00 - 26/02/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3107750

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 26/02/2021 04:30:00 - 26/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

NO: 3112416

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKBOĞA, UÇURTMA, YEŞİLYURT sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

NO: 3102220

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 26/02/2021 00:30:00 - 26/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3109621

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1589., 3040., 3042., 3086., 3088., 3095., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 26/02/2021 01:00:00 - 26/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3100388

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1678. sk / ORHAN GAZİ mah 1734. sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

NO: 3105346

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, DİVANYOLU, GEDİKPAŞA CAMİİ, KATİP SİNAN, PEYKHANE, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / CANKURTARAN mah CANKURTARAN sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, CEMAL NADİR, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, NARLIBAHÇE sk / HOCAPAŞA mah ANKARA sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, GAZİ SİNANPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 26/02/2021 00:00:00 - 26/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3112611

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ sk / BEYAZIT mah ÇADIRCILAR sk / HOBYAR mah TÜRKOCAĞI sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, CELAL FERDİ GÖKÇAY, CERİDEHANE, SELVİLİ MESCİT, TASVİR, TÜRKOCAĞI, ŞEREFEFENDİ sk bölgelerinde 26/02/2021 19:00:00 - 26/02/2021 22:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

NO: 3097417

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, BOZTEPE, KARANFİL, YILDIRIM, ÇAĞLA sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3096508

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ASLANBAŞ, POSTA YOLU, POSTA YOLU ALTI sk / REŞİTPAŞA mah ESENGÜL, KUMOĞLU, POSTA YOLU sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

NO: 3005232

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah KILBURNU sk / HACIAHMET mah İLYAS BEY sk / KAPTANPAŞA mah SİNAN PAŞA YUMAK sk / KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, MEMURLAR, OKMEYDANI sk / ŞEHİT MUHTAR mah TARLABAŞI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, OZAN, PINAR, SEVGİ sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KEKLİK, SULTAN, TANIR sk / HALİL RIFAT PAŞA mah AREL, AYDINLIKTEPE sk / PAŞA mah 1. HAKAN, 1. ÇINARLI, 2. HAKAN, AKIN, BAHADIR 1, BAHAR 1, BAHÇE, BATI, CENGİZ, CİVELEK, DARÜLACEZE YOLU, DERMAN, DERNEK, DUTLUK, DİLEK, EMEK, ERDEK, ESEN 1, EVREN, FERACE, GÖNÜL, GÜL, GÜLER 1, GÜLŞEN, GÜNEY 4, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, HİLAL 2, KAHRAMANBEY, KÖŞK, LEYLAK, MEYDAN, NEŞE, POYRAZ 1, SEVİL, SEVİMLİ, SULTAN, TURANBEY, YAY MEYDANI, ÇAKIL, ÇEŞME 1, İNCİ, İNCİRLİ DEDE, ŞAHİNLER 1 sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, BADEM, BAKIR, BEGONYA, CİN DERESİ, DOLUNAY, ECZACI, ERDEM, GÖKÇE, HİLAL, ILGAZ, KONACIK, KORANTİ, SEBAHATTİN DELİCE, SELVİ, SEVGİ, TALİMHANE, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 26/02/2021 00:00:00 - 26/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3007486

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 26/02/2021 09:00:00 - 26/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

NO: 3101772

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961. sk bölgelerinde 26/02/2021 00:05:00 - 26/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3101797

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2186., 2188., 2195., 2196., D sk / ESENTEPE mah 2367., 2369., 2377., 2384., 2874., 2950., 2951., 2952., 2980., C-1, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 26/02/2021 03:00:00 - 26/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 ŞUBAT 2021

NO: 3105450

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 5., DEMİRCİLER SİTESİ 6., DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk bölgelerinde 26/02/2021 00:00:00 - 26/02/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3105454

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 8., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk bölgelerinde 26/02/2021 03:00:00 - 26/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.