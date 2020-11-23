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  3. Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 27 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

27 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞElektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK ÇARŞAMBA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969724

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 27/01/2021 01:00:00 - 27/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968564

İSTANBUL AVCILAR ilce -DENİZKÖŞKLER mah sk / GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968571

İSTANBUL AVCILAR ilce -DENİZ KÖŞKLER mah sk / DENİZKÖŞKLER mah sk / GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969430

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL sk bölgelerinde 27/01/2021 13:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969100

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649. sk / MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2544., 2546., 2547., 2548., 2549., 2551., 2553., 2554., 2556., 2557., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT BARIŞ BUĞAN, ŞEHİT HÜSEYİN, ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah TAŞKENT sk bölgelerinde 27/01/2021 03:30:00 - 27/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968136

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1921., 1924., 1944., 1946., 1948., 1949., 1950. sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2958485

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1439., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968941

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ŞİRİNEVLER mah sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973327

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah AĞRI, BEYDAĞI, GÖLDAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL sk bölgelerinde 27/01/2021 11:45:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969171

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 27/01/2021 01:30:00 - 27/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969174

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 27/01/2021 05:30:00 - 27/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968038

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 27/01/2021 00:00:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968629

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1116., 21., 27., AKBULUT, DEĞİRMEN, KARADENİZ, KARAKUZU, ÇALIKUŞU, İPEKYOLU, ŞEFAAT sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968944

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk bölgelerinde 27/01/2021 03:30:00 - 27/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968946

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 27/01/2021 03:30:00 - 27/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968306

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BELEDİYE, ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 27/01/2021 00:30:00 - 27/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966502

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, ARI, ARZU, BOZKIR, CENGİZ TOPEL, DAĞLAR, DURUSU, FURKAN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖR, GÜRPINAR, HATİP, HİLAL, KARAYEL, KEMAL PAŞA, SOHBET, TAMURE, YASEMİN, ÖYKÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah BİRGÜL 2 sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2925839

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 27/01/2021 00:00:00 - 27/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969107

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKYURT, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BEŞTEPE, GÖZTEPE, KARAKAYA, KUBİLAY 1, KUŞKONMAZ 1, MEHMET AKİF ERSOY, MENEKŞE 1, SAYGI, ZÜMRÜT 4 sk bölgelerinde 26/01/2021 22:00:00 - 27/01/2021 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2970462

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK 2 sk bölgelerinde 27/01/2021 09:30:00 - 27/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969307

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HALLAÇLI mah AYDIN, METİN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AÇELYA ÇIKMAZI, AŞİYAN, BABACAN, BAKIRCI, BALLI, BERNA, COŞAR ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, CUMA, CÖMERT, CÜNEYT, CİHANGÜL, CİHANŞAH, CİVELEK ÇIKMAZI, DR. CELALETTİN ÜNLÜTÜRK, DİLAY ÇIKMAZI, DİLBER, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAYAT, HAŞİM HOCA, HUZUR, HİSAR, KANARYA, KARACA, KARACA AHMETPAŞA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUHACİR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PAŞA BAYIRI, PEKER, PROF. DR. TANSU ÇİLLER, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, RUMELİLER ÇIKMAZI, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SIHHAT, SONBAHAR, SULTAN FATİH, TAHA, TAŞLI TARLA, ULUCAN, YAREN, YAYLA, YİĞİT, ZÜMRE ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇIRÇIR, İZZET CİNSER, ŞAHİN ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF, ŞERİFE ACAR sk / KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk / ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, N bölgelerinde 27/01/2021 01:00:00 - 27/01/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968967

ISTANBUL ÇATALCA ilce -BAHŞAYİŞ mah sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2950515

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968927

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 327. 326., 325., , 330., SIDIKA CEBECİOĞLU sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2965831

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 2630., 5.ŞİİR, BÖĞÜRTLEN, EĞİTİM, KAUÇUK, KİRAZLI, MEŞRUTİYET, PERÇEM, SEVİNÇ, TILSIM, ŞEBNEM, ŞİİR sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968943

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah VESİLE ÇIKMAZI sk / TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2963318

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 27/01/2021 00:05:00 - 27/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2960642

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, ALINTERİ ALT, EYÜP SULTAN, RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 27/01/2021 00:30:00 - 27/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2963319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk bölgelerinde 27/01/2021 03:00:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969310

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYDIN, 1.CEYLAN, 1.KALE, 1.NİLÜFER, 2.KAYNAK, 2.ÇAYIR, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, ORMAN, PİRAMİT, YUNUS, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966128

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969646

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR, LALELİ, MESİHPAŞA, ORDU, PAŞAZADE, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI, ŞAİR HAŞMET sk bölgelerinde 27/01/2021 10:00:00 - 27/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969619

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah AKSARAY, CEYLAN, ORDU, SAİTEFENDİ, İHTİSAP AĞASI sk bölgelerinde 27/01/2021 10:30:00 - 27/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2966012

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / GÜVEN mah CEVİZLİK, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, KAYA, MENDERES, POSTA, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, TUNÇ, YÜCEL sk bölgelerinde 27/01/2021 00:00:00 - 27/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966034

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ERGUVAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HANZER, KAHRAMAN, LALEZAR, MENDERES, UÇAK, YAMAÇ, YÜCEL sk / HAZNEDAR mah EGE, MERİÇ, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 27/01/2021 03:00:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969172

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, HAYRAN, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk / TALATPAŞA mah GÖZÜAYDIN sk / YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk / ŞİRİNTEPE mah AZİM sk bölgelerinde 27/01/2021 01:00:00 - 27/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2920662

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKTÜRK, AKÇAM, AÇIKGÖZ, BAŞIBÖLÜK, CEBECİ, DİLARA, ENDER, ERSOY, GAZHANE, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNAÇTI, GÜNGÖREN, HALUK, HANIMELİ, HAYAL, KARAKOÇ, KESKİNGİL, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, METİN, SULTAN, TEMİZ, ULUTAŞ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, YAŞAYANLAR, YUVAM, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTOPRAK, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İĞDE, ŞAHİN sk bölgelerinde 27/01/2021 01:00:00 - 27/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969191

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, AYAZ, DOĞU, EVRİM, GÜZELDERE, KESİKLER, TALATPAŞA, TAN, TARIM, ÇELENK, ÇEVRE, ÇİFTÇİ, ÇİNİ sk / YAHYA KEMAL mah TALATPAŞA sk bölgelerinde 27/01/2021 02:00:00 - 27/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969195

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, CEMRE, DERMAN, DOĞU, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, GÖKSEL, GÜLGONCASI, GÜZELDERE, HAMİT, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, SARAY, TALATPAŞA, TAN, ÇELENK, ÇİFTÇİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, ŞİRAZ sk / YAHYA KEMAL mah CEMRE, DİNÇ, GÜZİDE, KONYA, TALATPAŞA, TAN, UÇKU, ŞENKAL sk bölgelerinde 27/01/2021 03:00:00 - 27/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968039

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah NURTAÇ, YANKI sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968005

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKDEMİR, NURTAÇ, SELMA, YEŞİLTEPE sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968952

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, TESTİ sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968949

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, BİLİM, IŞIKLI, NURTAÇ, SEFA, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968008

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KIRIM sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969097

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ENSAR, HUZUR, MENZİL, OSMANGAZİ, YAZGI sk bölgelerinde 27/01/2021 10:00:00 - 27/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968041

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ, ERDEM, GÜLBAŞAK, GÜLDİKEN, GÜNBAŞI, GÜNBEYLİ, YAŞAYANLAR sk bölgelerinde 27/01/2021 13:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968045

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah CEBECİ, ERSOY, GÜLDİBİ, HAYAL, KARAKOÇ, TEMİZ, UÇANKUŞ, YAŞAYANLAR, ÖZTOPRAK, ÜÇBUDAK sk bölgelerinde 27/01/2021 13:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968043

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah BAŞIBÖLÜK, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNGÖREN, KARAKOÇ, YAŞAYANLAR, ÜÇBUDAK, İNCEBAYIR sk bölgelerinde 27/01/2021 13:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968042

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ERBAY, GÖZÜAYDIN, HAYAL, KARACA, KİRAZLIYURT, KİRAZLIYURT ÇIKMAZI, SARIBEY, YAŞAYANLAR, ZEYBEK, ÇELEBİ, ÜÇBUDAK, İNCEBAYIR sk bölgelerinde 27/01/2021 13:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968559

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL, 832. YANYOL sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2967980

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968283

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, TURAN SEÇKİN sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969203

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 27/01/2021 01:00:00 - 27/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2962148

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, SARIKAYA, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2967975

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, MECLİS, TURGUT ÖZAL, ÇALIKAĞA sk bölgelerinde 27/01/2021 00:30:00 - 27/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968942

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 27/01/2021 02:30:00 - 27/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    

      

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2966332

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, GÜL, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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