27 Ocak Çarşamba günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 27 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK ÇARŞAMBA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969724

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 27/01/2021 01:00:00 - 27/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968564

İSTANBUL AVCILAR ilce -DENİZKÖŞKLER mah sk / GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968571

İSTANBUL AVCILAR ilce -DENİZ KÖŞKLER mah sk / DENİZKÖŞKLER mah sk / GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969430

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah TEL sk bölgelerinde 27/01/2021 13:00:00 - 27/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969100

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649. sk / MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2544., 2546., 2547., 2548., 2549., 2551., 2553., 2554., 2556., 2557., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT BARIŞ BUĞAN, ŞEHİT HÜSEYİN, ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah TAŞKENT sk bölgelerinde 27/01/2021 03:30:00 - 27/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968136

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1921., 1924., 1944., 1946., 1948., 1949., 1950. sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2958485

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1439., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968941

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ŞİRİNEVLER mah sk bölgelerinde 27/01/2021 00:01:00 - 27/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973327

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah AĞRI, BEYDAĞI, GÖLDAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL sk bölgelerinde 27/01/2021 11:45:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2969171

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 27/01/2021 01:30:00 - 27/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969174

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 27/01/2021 05:30:00 - 27/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968038

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 27/01/2021 00:00:00 - 27/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968629

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1114., 1115., 1116., 21., 27., AKBULUT, DEĞİRMEN, KARADENİZ, KARAKUZU, ÇALIKUŞU, İPEKYOLU, ŞEFAAT sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968944

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk bölgelerinde 27/01/2021 03:30:00 - 27/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968946

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 27/01/2021 03:30:00 - 27/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 OCAK 2021

NO: 2968306

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BELEDİYE, ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 27/01/2021 00:30:00 - 27/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966502

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, ARI, ARZU, BOZKIR, CENGİZ TOPEL, DAĞLAR, DURUSU, FURKAN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖR, GÜRPINAR, HATİP, HİLAL, KARAYEL, KEMAL PAŞA, SOHBET, TAMURE, YASEMİN, ÖYKÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah BİRGÜL 2 sk bölgelerinde 27/01/2021 09:00:00 - 27/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.