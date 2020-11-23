Elektrik kesintisi 28 Aralık Pazartesi AYEDAŞ

28 Aralık Pazartesi günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 28 Aralık Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK PAZARTESİ 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ÜCRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ASLANAĞZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR

13:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHÇELİ EVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAŞLALA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: KESEDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ZÜMRÜT

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOPAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: RÜYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CÖMERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAMARDI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAMELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKARSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERENER

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EMİN ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TURŞUCU DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DARYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURŞUCU DERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: GÜMÜŞÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: EMİN ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: HAZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇAĞLAR

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞARK KÜMESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SEYRAN

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

10:30 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: AYDINLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TİMUÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UZMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: DENİZCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ÇIĞIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CANDAŞ

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DOĞANCILI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KOCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ULUCANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAVİ BONCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIKIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TANYERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YEŞİLKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BATU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KURUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SEHERYELİ

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: DÖNENCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞEHİT MAHMUT KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÇELİKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İSHAKPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KEYİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: FERDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MEYVELİ BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: EŞREF BİTLİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KIRLANGIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZUHAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İLAHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KARACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: NARDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AKSEKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEVİL ÇIKMAZI



PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.