Elektrik kesintisi 28 Aralık Pazartesi AYEDAŞ
AYEDAŞ, 28 Aralık Pazartesi gününde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından yayımladı. Bu doğrultuda biz de haberimizde Anadolu yakasındaki elektrik kesintilerini Elektrik kesintisi 28 Aralık Pazartesi AYEDAŞ başlığı altında derledik.
28 Aralık Pazartesi günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 28 Aralık Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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Elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK PAZARTESİ 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ÜCRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ASLANAĞZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHAR
13:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAHÇELİ EVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: BAŞLALA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: KESEDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ORBAYLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADEN - Sokak: ZÜMRÜT
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLNİHAL
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOPAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: RÜYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CÖMERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAMARDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAMELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKARSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERENER
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EMİN ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TURŞUCU DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DARYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURŞUCU DERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: GÜMÜŞÇÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: EMİN ALİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: HAZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇAĞLAR
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DUYGU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: TELSİZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ŞARK KÜMESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SEYRAN
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
10:30 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: AYDINLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TİMUÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: UZMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: DENİZCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ÇIĞIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TANDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÜME
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: CANDAŞ
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: DOĞANCILI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: KOCATEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DOĞANCILI - Sokak: ULUCANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SÖĞÜTLÜDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: MAVİ BONCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SARIKIŞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: TANYERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SELÇUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: YEŞİLKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SAHİLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: BATU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: KURUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHİLKÖY - Sokak: SEHERYELİ
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEYMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: DÖNENCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ŞEHİT MAHMUT KOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ÇELİKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İSHAKPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KEYİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: FERDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MEYVELİ BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: EŞREF BİTLİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KIRLANGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZUHAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: İLAHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KARACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: NARDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: AKSEKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ADEM YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: SEVİL ÇIKMAZI
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.