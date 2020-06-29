İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 28 Ocak Perşembe İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 28 Ocak Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK PERŞEMBE 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 63.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GÜNBEY

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜRGEN

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

11:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HAMDİBEY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEFİZADE

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SAFFET RONA

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YARGIÇ TURHAN DEMİREL

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BESTEKAR LEYLA

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ESER

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KAYSUK

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AÇAR

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: DAĞLAR

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KARANFİL

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YENİ CAMİ

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SERİNLİK

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TOPRAK YOL

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SEZENLİK

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FIRIN

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: EMEL

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HALİT BEY

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FİKİR ÇIKMAZI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HASTANE ARKASI

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YEŞİL ÇAMLIK

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÇALIKUŞU

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ASLANOĞLU

14:00 - 19:30 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHİFE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKASYALI

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAM

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SAVUR

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

09:00 - 15:30

saat aralığında Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜÇGÜL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEŞİL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YAYLABAŞI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İPEKYOLU

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İRFANLI ÇIKMAZI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KARDELEN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FEYZANUR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PINARLI

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALVEREN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KALE

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FERAH

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÇAMOLUK

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ENBİYA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RIDVAN ÇIKMAZI

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CAMİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAYAT

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İPEKYOLU

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 6.

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DOĞANAY

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PIRLANTA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 5.

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ GELİNCİK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BARAJYOLU

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CANAN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 4.

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DENİZ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 3.

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: COŞKUN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KANİ KARACA

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.