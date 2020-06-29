Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 28 Ocak Perşembe İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 28 Ocak Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK PERŞEMBE 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: KARADENİZ
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GAZİPAŞA
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 63.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: GÜNBEY
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜRGEN
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
11:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GEDİKLİ
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: HAMDİBEY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: ŞEFİZADE
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SAFFET RONA
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YARGIÇ TURHAN DEMİREL
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BESTEKAR LEYLA
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ESER
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KAYSUK
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: AÇAR
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: DAĞLAR
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KARANFİL
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YENİ CAMİ
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SERİNLİK
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: TOPRAK YOL
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SEZENLİK
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FIRIN
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: EMEL
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HALİT BEY
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FİKİR ÇIKMAZI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HASTANE ARKASI
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: YEŞİL ÇAMLIK
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ÇALIKUŞU
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: ASLANOĞLU
14:00 - 19:30 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHİFE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AKASYALI
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAM
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SAVUR
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
09:00 - 15:30
saat aralığında Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜÇGÜL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEŞİL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YAYLABAŞI
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İPEKYOLU
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İRFANLI ÇIKMAZI
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KARDELEN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FEYZANUR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: PINARLI
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALVEREN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KALE
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FERAH
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÇAMOLUK
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ENBİYA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RIDVAN ÇIKMAZI
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CAMİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAYAT
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İPEKYOLU
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 6.
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DOĞANAY
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: PIRLANTA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 5.
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYAZ GELİNCİK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BARAJYOLU
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CANAN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 4.
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DENİZ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇİMEN 3.
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: COŞKUN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KANİ KARACA
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.