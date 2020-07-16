Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ
28 Ocak Perşembe günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesintileri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar için BEDAŞ, resmi internet sayfasından kesinti listesini paylaştı. Biz de bu listeyi haberimizde Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ başlığı altında derledik.
BEDAŞ, 28 Ocak Perşembe günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 28 Ocak Perşembe 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...
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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
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Elektrik kesintisi 29 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK PERŞEMBE 2021 BEDAŞ
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2974396
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / KARABURUN mah SUBAŞI sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, AYCAN, BATUHAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CEMRE, DİLDAR, EKREM, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, MOZAİK, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TURGAY, TÜLAY, YAZICI, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ADEM, AGAH, AKBİLGE, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, ATIFA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BEŞARET, BOSTANCI, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMANLI, DUMLUPINAR, DİLARA, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜFTE, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜRSEL, bölgelerinde 28/01/2021 01:00:00 - 28/01/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974394
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 28/01/2021 01:00:00 - 28/01/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974399
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKBABA, ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KENT, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞERİFE sk bölgelerinde 28/01/2021 01:30:00 - 28/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2973093
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, FİGEN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, HATEM, KAFTAN, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KENT, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NERGİS, NEZAKET, OLUK, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, RUMELİ, SADRAZAM, SAZLIK, SEVECEN, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SÜMEYYE, SİNANPAŞA, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, YİĞİTHAN, ZENGİN, ZİRAAT, ÇAĞ, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞENYURT, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 28/01/2021 02:30:00 - 28/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974417
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / KARABURUN mah SUBAŞI sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, AYCAN, BATUHAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CEMRE, DİLDAR, EKREM, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, MOZAİK, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TURGAY, TÜLAY, YAZICI, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ADEM, AGAH, AKBİLGE, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, ATIFA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BEŞARET, BOSTANCI, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMANLI, DUMLUPINAR, DİLARA, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜFTE, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜRSEL, bölgelerinde 28/01/2021 05:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974413
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / KARABURUN mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / KARADENİZ mah sk / MEVLANA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah sk bölgelerinde 28/01/2021 05:30:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2965832
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah CUMHURİYET sk / İSTİKLAL mah 2630., 5.ŞİİR, ARMONİ, ATA, CUMHURİYET, ERDEM, GAMZE, KUMRU, MERTER, SANAT, SEVİNÇ, TILSIM, UDİ, ULUS, ŞEBNEM, ŞİİR sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2966485
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 28/01/2021 13:00:00 - 28/01/2021 13:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2966492
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BADEM, BAHÇE sk bölgelerinde 28/01/2021 14:00:00 - 28/01/2021 14:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2966497
İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 28/01/2021 16:00:00 - 28/01/2021 16:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2969106
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1124., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, MEVLANA sk / YAVUZ SELİM mah 1064., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1579. sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2968256
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 28/01/2021 03:30:00 - 28/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2968141
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2973111
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1119., 1131., 1132., 1133., 1135., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 28/01/2021 13:00:00 - 28/01/2021 18:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974565
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 28/01/2021 14:00:00 - 28/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2966074
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADİL, ARIKAN, ATA, DEMİR , GÜMÜŞLÜK, HÜRRİYET 1, KORKMAZ , MEHMETÇİK 1, MERCAN, MESUT, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ, YAVUZ 2, YEŞİLIRMAK, ŞENLİK sk / SOĞANLI mah AVŞİN, AŞİYAN, HACIALİ, KAMER, MENTEŞE, MİMAR SİNAN, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, ŞENER sk bölgelerinde 28/01/2021 00:00:00 - 28/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2966100
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARIKAN, BİZİM, MERT, MESİRE, MUDANYA, SAKIP SABANCI, SEVİL, URBAN, YENER, YEŞİLADA, YEŞİLIRMAK, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 3., ÇELİK HANÇER 6., ŞENLİK sk bölgelerinde 28/01/2021 03:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974430
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, ALTIPARMAK, AYDIN 2, BAHARLI, CAMBAZ, CAMİ 2, EDİRNE, FERHAT, GÜRBÜZ, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MARMARA 1, NECATİBEY, PAPAĞAN, REHBER, SEVİNÇ, SÜLÜN 1, USTA, YALAZ, ÇAĞATAY 1, ÖZER, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2969192
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 28/01/2021 00:00:00 - 28/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2969504
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 28/01/2021 03:00:00 - 28/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2968968
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE, FIRAT, ISPARTAKULE, SAKARYA sk bölgelerinde 28/01/2021 00:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974697
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2968948
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAŞAK, BUĞDAY, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜR, GÜRSEL, KINALIADA, KIR, KIZILIRMAK, MÜCAHİT, SAKARYA, SANCAK, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2968947
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah ADEM YAVUZ, DERYA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, GÜVERCİN, KARTAL, KOMİSER REŞAT DAYI, MİLLET, OSMAN GAZİ, PAPATYA, RAUF ORBAY, SARAYBOSNA, TURNA, UZAY, ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN, ŞÜKRÜ KANATLI sk / YILDIRIM mah ULUDAĞ sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2968950
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, SAMANYOLU, TRİKOCULAR, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 28/01/2021 03:30:00 - 28/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2973228
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÇEVREYOLU sk bölgelerinde 28/01/2021 11:00:00 - 28/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2973230
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah MANASTIR sk bölgelerinde 28/01/2021 12:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2974645
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, FİKRİ ÖNEŞ, GÜLFEM, SEBAT, ÖMER BEŞİKTAŞ sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2969118
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, GÜLTEKİN, KOCATEPE, MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk / MARMARA mah 234., 7., AYDIN MENDERES, FATİH SULTAN MEHMET, GÜZİDE, HÜRRİYET, İHLAS sk / YAKUPLU mah 224., 95., HÜRRİYET, ÜLKER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 28/01/2021 00:30:00 - 28/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2925855
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah PROF. DR. BEDRİ KARAFAKİOĞLU sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk / KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk / MÜEYYETZADE mah KEMERALTI sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah PAPA RONCALLİ sk / İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR, YENİ NALBANT sk bölgelerinde 28/01/2021 00:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974643
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ, YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ARAPZADE DERGAHI, BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HİLAL ÇIKMAZI, MERTEK, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ANADOL, CAMİ, FAZİLET, GÜZELLER sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2970497
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ESİNEL, SILA, UÇAR, VATAN 1, YUNUS, ŞANLI sk bölgelerinde 28/01/2021 09:30:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2969723
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, ALTAYLI ÇIKMAZI, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk / BELGRAT mah AKAĞAÇ sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk / İHSANİYE mah ADEM, AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, BEKİRLİ, CAMİ ARKASI, CAMİALTI, DESTEGÜL, EDİRNE, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, HAYRAN, HAYRAT, bölgelerinde 28/01/2021 01:30:00 - 28/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2975469
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KAYANDERE, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, SIVAT, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2950516
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2973184
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2973186
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah OĞUZHAN sk / TURGUT REİS mah 494., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2966393
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, ATMACA, BAĞLAN, BİRGÜL, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, LALEZAR, PELİN, UMUT, YARASA, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 09:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2967949
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 897., 905., 910., 924., PAZARYOLU sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2965826
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 207. sk / YUNUS EMRE mah 374., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., ATALAY, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 354., 355., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2966394
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 23., 24., 28., 32., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 10:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2966484
İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 28/01/2021 11:00:00 - 28/01/2021 11:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2965829
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 28/01/2021 12:00:00 - 28/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2966496
İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk / MEVLANA mah sk bölgelerinde 28/01/2021 15:00:00 - 28/01/2021 15:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2966498
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah TUNÇ sk bölgelerinde 28/01/2021 17:00:00 - 28/01/2021 17:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2963323
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 28/01/2021 03:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2968917
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 582., 582/1., 582/2., 608., 611., 615., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH, OSMANBEY sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2967574
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah DAMLA, DEREBOYU, KANARYA, PTT ARKASI, SEVEN sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2973231
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah AÇIKEL, KANARYA, ORDU, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 28/01/2021 13:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2969215
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah İMREN sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KÖŞE, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 28/01/2021 01:00:00 - 28/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2969232
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ, İÇTEN sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, ÇAĞTAY sk bölgelerinde 28/01/2021 03:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974570
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2969101
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GÜNAL, İNCİÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2968093
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2969098
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, ÖZDEMİR sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2969099
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, GÜNAL, HASDAL, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT HASAN KAYA sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974736
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE, ZEHRA sk bölgelerinde 28/01/2021 12:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2968582
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2968579
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 833. YANYOL, BEYAZ YALI, KUBİLAY sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2969362
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 1.SERAP, 1.ÇAMLIBEL, 3.İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2969299
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2969210
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE, MASLAK MEYDAN, SÜMER sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/01/2021 01:00:00 - 28/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2962149
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN, DERE OTU, DOĞRU, DURGUN, KANLICA, OKUL ALTI, YENİ YOL sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2967981
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ALİ KALFA, DERİN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, DUYGU, TUNÇ, ZİKRİ MEMİŞ, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 28/01/2021 00:30:00 - 28/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2967982
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 28/01/2021 02:30:00 - 28/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974694
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -KURFALLI mah AYHAN sk bölgelerinde 28/01/2021 09:30:00 - 28/01/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974415
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2963320
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2336., 2345., 2347., N sk bölgelerinde 28/01/2021 00:05:00 - 28/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2974397
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgelerinde 28/01/2021 15:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021
NO: 2969506
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 28/01/2021 06:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi
19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.