Elektrik kesintisi 28 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 28 Ocak Perşembe günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 28 Ocak Perşembe 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

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Elektrik kesintisi 29 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK PERŞEMBE 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2974396

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / KARABURUN mah SUBAŞI sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, AYCAN, BATUHAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CEMRE, DİLDAR, EKREM, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, MOZAİK, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TURGAY, TÜLAY, YAZICI, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ADEM, AGAH, AKBİLGE, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, ATIFA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BEŞARET, BOSTANCI, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMANLI, DUMLUPINAR, DİLARA, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜFTE, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜRSEL, bölgelerinde 28/01/2021 01:00:00 - 28/01/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974394

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 28/01/2021 01:00:00 - 28/01/2021 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974399

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKBABA, ECZANE, EFSER, ESLEM, FERİDUN, KENT, KIZILDAĞ, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, PAZARKAPI, PIRILTI, SİNANPAŞA, İLHAM, İSTANBUL, ŞERİFE sk bölgelerinde 28/01/2021 01:30:00 - 28/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973093

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah BAYBORA, EGEMEN, GÜNTEKİN, NASRETTİN HOCA, NİLAY, SEYİT ONBAŞI, UYGURALP sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah AKDENİZ, AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYAZMA, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERGÜZİN, BERŞAN, BEYAZ LEYLAK, BOZBEY, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEMET, DEĞİRMEN ARKASI, EFSER, EGEMEN, EKBER, EMEL, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FURKAN, FİGEN, GONCA, GÖNÜL, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNBATIMI, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, HATEM, KAFTAN, KANYON, KAR, KARA ZAMBAK, KASEM, KAYNAK BAŞI, KAYRA, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KENT, KEREM, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA KEMAL, MUTLUGÜL, NERGİS, NEZAKET, OLUK, ONURLU, ORÇUN, PAPATYA, PINAR, PIRILTI, PİR SULTAN ABDAL, RUMELİ, SADRAZAM, SAZLIK, SEVECEN, SEVİMLİ, SEYYARE, SUNA, SÜMEYYE, SİNANPAŞA, YAVUZCAN, YENİSU, YEŞİL PAZAR, YİĞİTHAN, ZENGİN, ZİRAAT, ÇAĞ, ÖZGENALP, ÜNSAL, İHSANİYE, İKİZ, İLHAM, İNCİ, İSLAM, İSTANBUL, İŞGÖREN, ŞENGÜN, ŞENYURT, ŞERİFE, ŞETARET sk / YAVUZ SELİM mah ZEYTİNLİ sk bölgelerinde 28/01/2021 02:30:00 - 28/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974417

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, CANEL, DAL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, ONAT, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, TÜZMEN, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇİM, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / KARABURUN mah SUBAŞI sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, AYCAN, BATUHAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CEMRE, DİLDAR, EKREM, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, MOZAİK, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TURGAY, TÜLAY, YAZICI, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah 10. YIL, ADEM, AGAH, AKBİLGE, AKSUNGUR, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, ASUMAN, ATIFA, AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOS, AYDOĞAN, AYIŞIĞI, AYSEREN, AYTUĞ, AĞAHAN, AŞIK, BAYHAN, BAYRAKTEPE, BEKİROĞLU, BEŞARET, BOSTANCI, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, BİNAY, CANOL, CANSEVER, CELİL, CEMİYET, CENK, DEMİRÖZ, DEVELİ, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMANLI, DUMLUPINAR, DİLARA, DİLAVER, ECZA, EMRULLAH, EMİNE, ERASLAN, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ETHEM, FATİH, FEDAİ, FENER, GALERİ, GEDİZ, GENÇLİK, GÜFTE, GÜLTUTAN, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜRSEL, bölgelerinde 28/01/2021 05:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974413

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / KARABURUN mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / KARADENİZ mah sk / MEVLANA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah sk bölgelerinde 28/01/2021 05:30:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2965832

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah CUMHURİYET sk / İSTİKLAL mah 2630., 5.ŞİİR, ARMONİ, ATA, CUMHURİYET, ERDEM, GAMZE, KUMRU, MERTER, SANAT, SEVİNÇ, TILSIM, UDİ, ULUS, ŞEBNEM, ŞİİR sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966485

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 28/01/2021 13:00:00 - 28/01/2021 13:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966492

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BADEM, BAHÇE sk bölgelerinde 28/01/2021 14:00:00 - 28/01/2021 14:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966497

İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 28/01/2021 16:00:00 - 28/01/2021 16:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2969106

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1124., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1132., 1133., 1135., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, MEVLANA sk / YAVUZ SELİM mah 1064., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1579. sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968256

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 28/01/2021 03:30:00 - 28/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968141

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973111

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1119., 1131., 1132., 1133., 1135., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 28/01/2021 13:00:00 - 28/01/2021 18:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974565

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 28/01/2021 14:00:00 - 28/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2966074

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADİL, ARIKAN, ATA, DEMİR , GÜMÜŞLÜK, HÜRRİYET 1, KORKMAZ , MEHMETÇİK 1, MERCAN, MESUT, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ, YAVUZ 2, YEŞİLIRMAK, ŞENLİK sk / SOĞANLI mah AVŞİN, AŞİYAN, HACIALİ, KAMER, MENTEŞE, MİMAR SİNAN, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, ŞENER sk bölgelerinde 28/01/2021 00:00:00 - 28/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966100

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARIKAN, BİZİM, MERT, MESİRE, MUDANYA, SAKIP SABANCI, SEVİL, URBAN, YENER, YEŞİLADA, YEŞİLIRMAK, YİĞİT 2, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 3., ÇELİK HANÇER 6., ŞENLİK sk bölgelerinde 28/01/2021 03:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974430

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, ALTIPARMAK, AYDIN 2, BAHARLI, CAMBAZ, CAMİ 2, EDİRNE, FERHAT, GÜRBÜZ, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MARMARA 1, NECATİBEY, PAPAĞAN, REHBER, SEVİNÇ, SÜLÜN 1, USTA, YALAZ, ÇAĞATAY 1, ÖZER, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2969192

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 28/01/2021 00:00:00 - 28/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969504

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 28/01/2021 03:00:00 - 28/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2968968

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah CEMRE, FIRAT, ISPARTAKULE, SAKARYA sk bölgelerinde 28/01/2021 00:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974697

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2968948

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAŞAK, BUĞDAY, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜR, GÜRSEL, KINALIADA, KIR, KIZILIRMAK, MÜCAHİT, SAKARYA, SANCAK, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968947

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah ADEM YAVUZ, DERYA, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, GÜVERCİN, KARTAL, KOMİSER REŞAT DAYI, MİLLET, OSMAN GAZİ, PAPATYA, RAUF ORBAY, SARAYBOSNA, TURNA, UZAY, ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN, ŞÜKRÜ KANATLI sk / YILDIRIM mah ULUDAĞ sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968950

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, SAMANYOLU, TRİKOCULAR, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 28/01/2021 03:30:00 - 28/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973228

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ÇEVREYOLU sk bölgelerinde 28/01/2021 11:00:00 - 28/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973230

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah MANASTIR sk bölgelerinde 28/01/2021 12:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2974645

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, FİKRİ ÖNEŞ, GÜLFEM, SEBAT, ÖMER BEŞİKTAŞ sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2969118

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, GÜLTEKİN, KOCATEPE, MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk / MARMARA mah 234., 7., AYDIN MENDERES, FATİH SULTAN MEHMET, GÜZİDE, HÜRRİYET, İHLAS sk / YAKUPLU mah 224., 95., HÜRRİYET, ÜLKER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 28/01/2021 00:30:00 - 28/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2925855

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah PROF. DR. BEDRİ KARAFAKİOĞLU sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk / KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk / MÜEYYETZADE mah KEMERALTI sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah PAPA RONCALLİ sk / İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR, YENİ NALBANT sk bölgelerinde 28/01/2021 00:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974643

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ, YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ARAPZADE DERGAHI, BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HİLAL ÇIKMAZI, MERTEK, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ANADOL, CAMİ, FAZİLET, GÜZELLER sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2970497

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ESİNEL, SILA, UÇAR, VATAN 1, YUNUS, ŞANLI sk bölgelerinde 28/01/2021 09:30:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2969723

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, ALTAYLI ÇIKMAZI, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk / BELGRAT mah AKAĞAÇ sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk / İHSANİYE mah ADEM, AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, BEKİRLİ, CAMİ ARKASI, CAMİALTI, DESTEGÜL, EDİRNE, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, HAYRAN, HAYRAT, bölgelerinde 28/01/2021 01:30:00 - 28/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975469

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, SIVAT, TABYALAR sk / KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAĞDERE ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KAYANDERE, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KILIÇ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, SIVAT, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2950516

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973184

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973186

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah OĞUZHAN sk / TURGUT REİS mah 494., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2966393

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, ATMACA, BAĞLAN, BİRGÜL, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, LALEZAR, PELİN, UMUT, YARASA, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 09:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2967949

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 897., 905., 910., 924., PAZARYOLU sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2965826

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 207. sk / YUNUS EMRE mah 374., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., ATALAY, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 354., 355., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966394

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / SAADETDERE mah 3., 4., 5., 6., 7., ABDİ İPEKÇİ, FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 23., 24., 28., 32., 45., 46., 47., OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / ZAFER mah 118. sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 10:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966484

İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 28/01/2021 11:00:00 - 28/01/2021 11:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2965829

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 28/01/2021 12:00:00 - 28/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966496

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk / MEVLANA mah sk bölgelerinde 28/01/2021 15:00:00 - 28/01/2021 15:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966498

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah TUNÇ sk bölgelerinde 28/01/2021 17:00:00 - 28/01/2021 17:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2968951 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah AYVANSARAY, MEŞATLIK, YAVEDUT sk / NİŞANCI mah ALACA TEKKE, ARPACI HAYRETTİN, NESİL ÇIKMAZI, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk bölgelerinde 28/01/2021 03:30:00 - 28/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2968922 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.KÜLTÜR, ABUHAYAT, AYŞEGÜL, FİLİZ, KÜHEYLAN, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, ÇIKRIK, ÖĞÜT, İSTİSNA sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2970336 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU sk bölgelerinde 28/01/2021 16:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2963323

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 28/01/2021 03:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968917

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 563., 582., 582/1., 582/2., 608., 611., 615., 628., 630., 632., 633., 636., 639., 641., 642., 642/1., 643., 644., 646., 647., 648., ABDİ İPEKÇİ, FATİH, OSMANBEY sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2967574

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah DAMLA, DEREBOYU, KANARYA, PTT ARKASI, SEVEN sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973231

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah AÇIKEL, KANARYA, ORDU, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 28/01/2021 13:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2969215

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah İMREN sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KÖŞE, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 28/01/2021 01:00:00 - 28/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969232

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, ALTINTAŞ, HAKAN, KIVRIM, OKUL, SUCU, TEKİN, TİMUR, ÇİNİ, İÇTEN sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, ÇAĞTAY sk bölgelerinde 28/01/2021 03:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974570

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969101

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GÜNAL, İNCİÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968093

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969098

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, ÖZDEMİR sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969099

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, GÜNAL, HASDAL, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT HASAN KAYA sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974736

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE, ZEHRA sk bölgelerinde 28/01/2021 12:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2968582

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968579

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 833. YANYOL, BEYAZ YALI, KUBİLAY sk bölgelerinde 28/01/2021 00:01:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969362

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 1.SERAP, 1.ÇAMLIBEL, 3.İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969299

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -TEVFİK BEY mah sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2969210

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE, MASLAK MEYDAN, SÜMER sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 28/01/2021 01:00:00 - 28/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2962149

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN, DERE OTU, DOĞRU, DURGUN, KANLICA, OKUL ALTI, YENİ YOL sk bölgelerinde 28/01/2021 09:00:00 - 28/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2967981

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ALİ KALFA, DERİN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, DUYGU, TUNÇ, ZİKRİ MEMİŞ, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 28/01/2021 00:30:00 - 28/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2967982

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 28/01/2021 02:30:00 - 28/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974694

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -KURFALLI mah AYHAN sk bölgelerinde 28/01/2021 09:30:00 - 28/01/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974415

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 28/01/2021 10:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2963320

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2336., 2345., 2347., N sk bölgelerinde 28/01/2021 00:05:00 - 28/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974397

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgelerinde 28/01/2021 15:00:00 - 28/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK 2021

NO: 2969506

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 28/01/2021 06:00:00 - 28/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.