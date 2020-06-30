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  3. Elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020 tarihi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde, BEDAŞ'ın verilerine göre Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri bilgisine ulaşabilirsiniz.

Elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020 BEDAŞ

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ  internet sitesi üzerinden, 29 Aralık Salı 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba BEDAŞElektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba BEDAŞ

BEDAŞ elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020

Elektrik kesintisi 31 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞElektrik kesintisi 31 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK SALI 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2887526

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BEYZA, DOSTLUK, HARMANDERE, MARAŞ, SEZGİN, TÜRKER, İĞDELİ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888856

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 29/12/2020 10:00:00 - 29/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888201

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AYÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886622

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah NAMIK KEMAL, SEBZECİ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888401

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 29/12/2020 03:30:00 - 29/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885952

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., CUMHURİYET, MAHMUTBEY sk / HÜRRİYET mah 140., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., CUMHURİYET, GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886669

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., CUMHURİYET, MAHMUTBEY sk / HÜRRİYET mah 151., 152., 153., 154., 155., 156., 158., 159., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858966

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063. sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885954

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1921., 1961. sk bölgelerinde 29/12/2020 13:30:00 - 29/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2887468

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK sk bölgelerinde 29/12/2020 00:01:00 - 29/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888505

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah ÇİMEN sk bölgelerinde 29/12/2020 11:00:00 - 29/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888159

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ÇINARLI CD. bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2887520

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 29/12/2020 05:00:00 - 29/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887521

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 29/12/2020 05:00:00 - 29/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884008

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KANARYA sk / MURATPAŞA mah 10., 105., 106., 107., 109., 11., 12., 8., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİRNE, EGE, ELAZIĞ, ERDEK, EREĞLİ, EVCİ, FARABİ, KAMİL sk bölgelerinde 29/12/2020 13:30:00 - 29/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2801274

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/12/2020 00:00:00 - 29/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888570

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BİLGİ, OĞUZ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888530

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GÖRGÜLÜ, HOŞSEDA, SONBAHAR sk bölgelerinde 29/12/2020 09:30:00 - 29/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888155

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah MOR sk / YENİMAHALLE mah ALTUNÇ, AVCI 2, CUMHURİYET 4, DAHİ, DAMLA 1, DETAY, GÖKÇE 3, GÜLAY 1, HASIR 1, KEREM 1, KIRLANGIÇ 3, LEYLAK 5, MUTLU 2, MİLLET 2, NERGİS 3, NİYET, OKKAN, PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, TEMİZ 1, TOLUKÇU, ÖMÜR, İLAYDA 1, ŞENGÜL 2, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 29/12/2020 00:30:00 - 29/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888162

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah MOR sk / YENİMAHALLE mah ALTUNÇ, AVCI 2, CUMHURİYET 4, DAHİ, DAMLA 1, DETAY, GÖKÇE 3, GÜLAY 1, HASIR 1, KEREM 1, KIRLANGIÇ 3, LEYLAK 5, MUTLU 2, MİLLET 2, NERGİS 3, NİYET, OKKAN, PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, TEMİZ 1, TOLUKÇU, ÖMÜR, İLAYDA 1, ŞENGÜL 2, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 29/12/2020 01:30:00 - 29/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888169

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ADİL, BUKET 1, DORUK, ESENYEL, ESİNEL, GRUP, GÜNEŞ, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, KIYI, KİRAZ, MOR, NAR 1, PTT, RAFETBEY, TUBA, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YOĞURTHANE, ZİRVE sk bölgelerinde 29/12/2020 02:30:00 - 29/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888186

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk bölgelerinde 29/12/2020 05:00:00 - 29/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888187

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ACUN, ASIR, BADEM, GÜVERCİN 2, HUZUR, NEVRA, YAY, YÜZYIL, ÇALIŞKAN, ÇEMBER, ŞAİR 1 sk bölgelerinde 29/12/2020 06:00:00 - 29/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888910

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah HAKEMLER, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖRFEZ, SOĞANLIK sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888484

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 14., 9. sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887590

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015. sk / FATİH mah 877., 878., ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1015., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 890., PAZARYOLU sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888158

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-/ İNCİRTEPE mah 232., 233., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 29/12/2020 10:00:00 - 29/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2887532

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 29/12/2020 00:00:00 - 29/12/2020 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887516

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 29/12/2020 00:01:00 - 29/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887513

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.OĞUZ, BAHARİYE BLOKLARI ARALIĞI, GALİP ÖZGER, KİTAPÇI KASIM, SAİT KÖKNAR, VEZİR TEKKE, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ŞİFA YOKUŞU sk bölgelerinde 29/12/2020 00:01:00 - 29/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887347

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KARADUL SOKAK ERCİYES SOKAK KAYA SOKAK bölgelerinde 29/12/2020 00:05:00 - 29/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887519

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ATABEY, BAĞLAR, BEKÇİ, DİKİLİAĞAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, YEŞİLÇINAR, İLK YAZ sk / İSLAMBEY mah ATABEY, FAZİLET, KUŞBAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, TOKOL, İLK YAZ sk bölgelerinde 29/12/2020 03:00:00 - 29/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887348

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR, YALI sk bölgelerinde 29/12/2020 03:00:00 - 29/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887518

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.KANATLI ÇIKMAZI, 1.SERÇE, 2.ZAMBAK, 4.LALE, 5.KANARYA, BABA HAYDAR KUYUSU, EYÜP NİŞANCA, EYÜP SULTAN, GÜVERCİNLİ, HANIMOĞLU YAŞAR, ITRİ MUSTAFA, KANATLI, KARAYEL, MOLLA LÜTFİ, NEZİH ELDEM, NİMET, PEYAMİ SAFA, SAMANCILAR, SEMİZ ALİPAŞA, SOFULAR MEKTEBİ, SOFULAR YOKUŞU, TUNALI, YEŞİL TEPE sk bölgelerinde 29/12/2020 03:00:00 - 29/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884007

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah GÖÇMENLER sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886625

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, BEKTAŞ, DİCLE, NAR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885906

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 2.CANAN, 2.DENİZ, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, PAPATYA sk / MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ŞİMŞEK, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, AYAZMA, DİSPANSER, EFE, FIRIN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 29/12/2020 12:00:00 - 29/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888492

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888493

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 29/12/2020 12:00:00 - 29/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2887425

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, ŞİNASİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, SAYDAM sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALİ PAŞA, CÖMERTTÜRK, MUALLİM NACİ, RASİM PAŞA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, UZUN HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA PAŞA sk bölgelerinde 29/12/2020 00:01:00 - 29/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886882

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 29/12/2020 01:00:00 - 29/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886701

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, HORHOR, NAMIK KEMAL, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, SÜLEYMAN NAZİF, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 29/12/2020 03:00:00 - 29/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2886866

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 29/12/2020 00:01:00 - 29/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886874

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah EMRULLAH EFENDİ sk bölgelerinde 29/12/2020 00:01:00 - 29/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886881

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KANARYA, KONFOR, İZMİR sk bölgelerinde 29/12/2020 00:01:00 - 29/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888191

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, CEM SULTAN, ERDİR, GONCA, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, ÜLKEM, ŞANLI sk / KARTALTEPE mah 2.YALÇIN sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2888222

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HARPUT ÇIKMAZI sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, AĞAÇ, DİNÇ, YENER, ZAP SUYU, ÇABA, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, İLHAN sk bölgelerinde 29/12/2020 01:00:00 - 29/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888532

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, ALP ER TUNGA, DEFNEDALI ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 29/12/2020 10:00:00 - 29/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2887965

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 29/12/2020 09:30:00 - 29/12/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2883945

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BAYIR, KOCABAŞ sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ, KOCABAŞ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020 

NO: 2885653

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 29/12/2020 12:00:00 - 29/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020

BEDAŞ elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

BEDAŞ elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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