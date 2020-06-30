Elektrik kesintisi 29 Aralık Salı 2020 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 29 Aralık Salı 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba BEDAŞ

Elektrik kesintisi 31 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK SALI 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2887526

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BEYZA, DOSTLUK, HARMANDERE, MARAŞ, SEZGİN, TÜRKER, İĞDELİ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888856

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 29/12/2020 10:00:00 - 29/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2888201

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AYÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886622

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah NAMIK KEMAL, SEBZECİ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2888401

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 29/12/2020 03:30:00 - 29/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885952

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., CUMHURİYET, MAHMUTBEY sk / HÜRRİYET mah 140., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., CUMHURİYET, GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886669

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., CUMHURİYET, MAHMUTBEY sk / HÜRRİYET mah 151., 152., 153., 154., 155., 156., 158., 159., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858966

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063. sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885954

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1921., 1961. sk bölgelerinde 29/12/2020 13:30:00 - 29/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2887468

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, KAVAK sk bölgelerinde 29/12/2020 00:01:00 - 29/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888505

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah ÇİMEN sk bölgelerinde 29/12/2020 11:00:00 - 29/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2888159

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ÇINARLI CD. bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2887520

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 29/12/2020 05:00:00 - 29/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887521

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 29/12/2020 05:00:00 - 29/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884008

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, CİCOZ YOLU, CİHAN, FATİH, GÜMÜŞYOLU, KANARYA sk / MURATPAŞA mah 10., 105., 106., 107., 109., 11., 12., 8., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, EDİRNE, EGE, ELAZIĞ, ERDEK, EREĞLİ, EVCİ, FARABİ, KAMİL sk bölgelerinde 29/12/2020 13:30:00 - 29/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2801274

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, TUĞRUL, YENİGELİN, YEŞİLÇİMEN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/12/2020 00:00:00 - 29/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2888570

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BİLGİ, OĞUZ sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888530

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GÖRGÜLÜ, HOŞSEDA, SONBAHAR sk bölgelerinde 29/12/2020 09:30:00 - 29/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2888155

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah MOR sk / YENİMAHALLE mah ALTUNÇ, AVCI 2, CUMHURİYET 4, DAHİ, DAMLA 1, DETAY, GÖKÇE 3, GÜLAY 1, HASIR 1, KEREM 1, KIRLANGIÇ 3, LEYLAK 5, MUTLU 2, MİLLET 2, NERGİS 3, NİYET, OKKAN, PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, TEMİZ 1, TOLUKÇU, ÖMÜR, İLAYDA 1, ŞENGÜL 2, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 29/12/2020 00:30:00 - 29/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888162

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah MOR sk / YENİMAHALLE mah ALTUNÇ, AVCI 2, CUMHURİYET 4, DAHİ, DAMLA 1, DETAY, GÖKÇE 3, GÜLAY 1, HASIR 1, KEREM 1, KIRLANGIÇ 3, LEYLAK 5, MUTLU 2, MİLLET 2, NERGİS 3, NİYET, OKKAN, PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, TEMİZ 1, TOLUKÇU, ÖMÜR, İLAYDA 1, ŞENGÜL 2, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 29/12/2020 01:30:00 - 29/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888169

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ADİL, BUKET 1, DORUK, ESENYEL, ESİNEL, GRUP, GÜNEŞ, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, KIYI, KİRAZ, MOR, NAR 1, PTT, RAFETBEY, TUBA, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YOĞURTHANE, ZİRVE sk bölgelerinde 29/12/2020 02:30:00 - 29/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888186

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, DOST, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER sk bölgelerinde 29/12/2020 05:00:00 - 29/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888187

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ACUN, ASIR, BADEM, GÜVERCİN 2, HUZUR, NEVRA, YAY, YÜZYIL, ÇALIŞKAN, ÇEMBER, ŞAİR 1 sk bölgelerinde 29/12/2020 06:00:00 - 29/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 ARALIK 2020

NO: 2888910

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah HAKEMLER, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖRFEZ, SOĞANLIK sk bölgelerinde 29/12/2020 09:00:00 - 29/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.