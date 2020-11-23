Elektrik kesintisi 29 Kasım Pazar 2020 AYEDAŞ
AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 29 Kasım Pazar günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 29 Kasım Pazar 2020 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.
29 Kasım Pazar 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 29 Kasım Pazar 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 30 Kasım Pazartesi 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM PAZAR 2020 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAKARYA
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HAKAN
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYNUR
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: BAHAR
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: GÜL KULE
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KAHRAMAN
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KUZEY
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: REŞİT PAŞA
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: SEHER
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YAVUZ
Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KEMAL PAŞA
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020
13:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇANAKKALE
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020
10:30 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH - Sokak: İHVANLAR
Mahalle: FATİH - Sokak: DERMAN
Mahalle: FATİH - Sokak: KARADUT
Mahalle: FATİH - Sokak: KERİM
Mahalle: FATİH - Sokak: KIŞ
Mahalle: FATİH - Sokak: LATİF
Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK
Mahalle: FATİH - Sokak: KUŞ
Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN
Mahalle: FATİH - Sokak: UYANIK
Mahalle: FATİH - Sokak: YAMAÇ
Mahalle: FATİH - Sokak: BAHARLI
Mahalle: FATİH - Sokak: BÜLBÜL
Mahalle: FATİH - Sokak: ÇELEBİ
Mahalle: FATİH - Sokak: FETİH
Mahalle: FATİH - Sokak: AYASOFYA
Mahalle: FATİH - Sokak: GEZ
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: BALİBEY - Sokak: SANAYİ
Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAMİRHANE
Mahalle: BALİBEY - Sokak: FABRİKA
Mahalle: BALİBEY - Sokak: AY
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÇIRAK
Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: YAŞAM
Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: MOR SÜMBÜL
Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: KIZILDAĞ
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020
14:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
Mahalle: SARAY - Sokak: KÜÇÜKSU
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.