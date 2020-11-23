Elektrik kesintisi 29 Kasım Pazar 2020 AYEDAŞ

29 Kasım Pazar 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 29 Kasım Pazar 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 30 Kasım Pazartesi 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM PAZAR 2020 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SAKARYA

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: HAKAN

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYNUR

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: BAHAR

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: GÜL KULE

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KAHRAMAN

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KUZEY

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: REŞİT PAŞA

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: SEHER

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YAVUZ

Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KEMAL PAŞA

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020

13:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÇANAKKALE

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ANADOLU

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020

10:30 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: DİK

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH - Sokak: İHVANLAR

Mahalle: FATİH - Sokak: DERMAN

Mahalle: FATİH - Sokak: KARADUT

Mahalle: FATİH - Sokak: KERİM

Mahalle: FATİH - Sokak: KIŞ

Mahalle: FATİH - Sokak: LATİF

Mahalle: FATİH - Sokak: YAKACIK

Mahalle: FATİH - Sokak: KUŞ

Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAHİN

Mahalle: FATİH - Sokak: UYANIK

Mahalle: FATİH - Sokak: YAMAÇ

Mahalle: FATİH - Sokak: BAHARLI

Mahalle: FATİH - Sokak: BÜLBÜL

Mahalle: FATİH - Sokak: ÇELEBİ

Mahalle: FATİH - Sokak: FETİH

Mahalle: FATİH - Sokak: AYASOFYA

Mahalle: FATİH - Sokak: GEZ

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: BALİBEY - Sokak: SANAYİ

Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAMİRHANE

Mahalle: BALİBEY - Sokak: FABRİKA

Mahalle: BALİBEY - Sokak: AY

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÇIRAK

Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: YAŞAM

Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: MOR SÜMBÜL

Mahalle: ÇAYIRBAŞI - Sokak: KIZILDAĞ

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020

14:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

Mahalle: SARAY - Sokak: KÜÇÜKSU

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 KASIM 2020

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.