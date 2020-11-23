Elektrik kesintisi 29 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

29 Ocak Cuma günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 29 Ocak Cuma günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 31 Ocak Pazar 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK CUMA 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS - Sokak: MERDANE ÇIKMAZI

Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİLLET

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEN

Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEVİNDİK

Mahalle: BARBAROS - Sokak: TABYA

Mahalle: BARBAROS - Sokak: KAYACAN

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YASA

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MELİH CEVDET ANDAY

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PALMİYE

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SEVİNÇ

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAMACI

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

09:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

09:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HERCAİ

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KUĞULU VEZİR YOLU

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SULTAN

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KETEN

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BEYZADE

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FAL

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KUZGUN

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BUSE

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: EMEK

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

12:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA

Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE

Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE

Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL

Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS

Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BENEKLİ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DEVELİ

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LOKMAN HEKİM

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAMZA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAHMAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALTIN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.