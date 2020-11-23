Elektrik kesintisi 29 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ
AYEDAŞ, 29 Ocak Cuma gününde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından yayımladı. Bu doğrultuda biz de haberimizde Anadolu yakasındaki elektrik kesintilerini Elektrik kesintisi 29 Ocak Cuma AYEDAŞ başlığı altında derledik.
29 Ocak Cuma günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 29 Ocak Cuma günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 31 Ocak Pazar 2021 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK CUMA 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: BARBAROS - Sokak: MERDANE ÇIKMAZI
Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİLLET
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEN
Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEVİNDİK
Mahalle: BARBAROS - Sokak: TABYA
Mahalle: BARBAROS - Sokak: KAYACAN
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YASA
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: MELİH CEVDET ANDAY
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PALMİYE
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: SEVİNÇ
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KAMACI
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021
09:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: BOZHANE - Sokak: KAPADOKYA
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021
09:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HERCAİ
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KUĞULU VEZİR YOLU
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: SULTAN
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KETEN
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BEYZADE
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: FAL
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: KUZGUN
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BUSE
Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: EMEK
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021
12:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: BATI - Sokak: ORTANCA
Mahalle: BATI - Sokak: VİŞNE
Mahalle: BATI - Sokak: DR. ORHAN MALTEPE
Mahalle: BATI - Sokak: KARANFİL
Mahalle: BATI - Sokak: 19 MAYIS
Mahalle: BATI - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: BATI - Sokak: EROL KAYA
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FATİH
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: BENEKLİ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: DEVELİ
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: RABİA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: LOKMAN HEKİM
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAMZA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAHMAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EYÜP SULTAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HAYAT
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALTIN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FATİH
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞANLIURFA
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.