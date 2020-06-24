Elektrik kesintisi 29 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

29 Ocak Cuma günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesnitileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 29 Ocak Cuma gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 30 Ocak Cumartesi 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK CUMA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2973185

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 29/01/2021 03:15:00 - 29/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2973145

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-2, G-535, G-660, G-661, G-662, G-665, G-677, G-678, G-686, G-687, G-688, G-689, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-743, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-847, G-849, G-850, G-854, G-855, G-858, G-864, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-901, G-906, G-907, G-911, G-912, G-913, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927, KAZIM KARABEKİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/01/2021 09:30:00 - 29/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2973144

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BALCIBÜK, BURGAZ, BİLGEHAN, FİRUZE, G-832, GÖÇMENLER, HASAN ÖNEL, SADABAT, TUBA, TÜTÜN, YEDİTEPE, YUSUF sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-17, G-5, G-535, G-6, G-658, G-672, G-675, G-676, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-691, G-692, G-693, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-725, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-742, G-744, G-745, G-754, G-755, G-756, G-770, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-819, G-830, G-831, G-832, G-833, G-834, G-836, G-837, G-842, G-847, G-848, G-851, G-852, G-853, G-856, G-857, G-859, G-860, G-865, G-867, G-873, G-877, G-880, G-883, G-884, G-894, G-897, G-898, G-899, G-900, G-901, G-902, G-903, G-904, G-905, G-908, G-909, G-918, G-924, G-926, G-928, G-930 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk bölgelerinde 29/01/2021 09:30:00 - 29/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975777

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 29/01/2021 10:00:00 - 29/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2974644

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1614., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1645., 1704., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KATİP ÇELEBİ sk bölgelerinde 29/01/2021 03:30:00 - 29/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968144

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1230. sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1532., 1572., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975336

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1112., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 29/01/2021 11:00:00 - 29/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2974462

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, MELTEM, MERT, OTAĞ, SAKIP SABANCI, SEVİL, URBAN, YEŞİLADA, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9. sk bölgelerinde 29/01/2021 00:00:00 - 29/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974563

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BADEM, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, KANDİL, KANDİLLİ 1, KUŞÇU, MALAZGİRT, PAŞA, PİRİNÇ, SELİN, ÇANDAR, ÖZTÜRK, ÜLKÜ 1, ŞAMDAN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 29/01/2021 00:01:00 - 29/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974484

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, AYGÜL, BAYRAKLI, BULUT, DALKILIÇ, DİCLE, EFELER, EŞREFPAŞA, KADİFE, KAMİLPAŞA, KOCA YUSUF, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, MARMARA, NALDÖKEN, NARLIDERE, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, OSMANLI, SAKIP SABANCI, YAŞAR DOĞU, ÖĞRETMENLER, İSLAMBEYLİ sk bölgelerinde 29/01/2021 03:00:00 - 29/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975965

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 9. sk bölgelerinde 29/01/2021 10:00:00 - 29/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977362

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah EMEK, KESTANE, SARMAŞIK sk bölgelerinde 29/01/2021 13:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2969521

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 29/01/2021 00:00:00 - 29/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969522

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 29/01/2021 03:30:00 - 29/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2970170

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, SAKARYA, ZİRVE sk bölgelerinde 29/01/2021 00:00:00 - 29/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975961

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 29/01/2021 10:00:00 - 29/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2925877

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ALAYBEYİ, ALTINTAŞ, AŞIK GARİP, BEŞİKTAŞ, HACI MUSTAFA, HATTAT TAHSİN, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, KÖYİÇİ MEYDAN, KÖŞELİ, KÜÇÜK REMZİ, LEŞGER, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ, YENİHAMAM, YENİLİK, ÇELEBİOĞLU, ŞAİR LEYLA, ŞAİR NEDİM, ŞAİR VEYSİ, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk / TÜRKALİ mah ALTINTAŞ, ASMALIKAHVE, BEHÇET NECATİGİL, HATTAT TAHSİN, IHLAMURDERE, MECİT ALİ, MISIRLI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, UZUNCAOVA, YAVERAĞA, YENİYOL, İMAMZADE, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk / VİŞNEZADE mah AFACAN, HACI HALİT ARSA, ŞAİR NEDİM sk bölgelerinde 29/01/2021 00:00:00 - 29/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976588

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, RESSAM HAMDİ BEY, İSMAİLİYE sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2969139

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 222., DARÜŞŞAFAKA, DİYAR, HÜRRİYET, MANOLYA, MUDANYA, SADAKAT, SELVİ, SEVAL, SÜMBÜL, YÜKSELOĞLU, ZAMBAK, ÖNDER, ŞAHİKA, ŞAKAYIK, ŞEMSİBEY sk bölgelerinde 29/01/2021 00:30:00 - 29/01/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977555

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU sk bölgelerinde 29/01/2021 10:00:00 - 29/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976495

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU sk bölgelerinde 29/01/2021 10:15:00 - 29/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976661

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 60., 62., 64. sk bölgelerinde 29/01/2021 11:00:00 - 29/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976496

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 29/01/2021 11:15:00 - 29/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975766

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN sk bölgelerinde 29/01/2021 12:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976497

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 29/01/2021 12:15:00 - 29/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975767

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/01/2021 13:00:00 - 29/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2974646

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, MEZARLIK YOKUŞU, NİLÜFER, İLYAS BEY, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARALIK ÇIKMAZI, BARUTHANE, GÖRELE ÇIKMAZI, ÇAVUŞ, ŞEN KANARYA sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİLÜFER sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2975959

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ALP, ARDA, BAĞDERESİ, DR. SADIK AHMET, DÜZDERE, ENGİN 2, EĞRELTİ, GECESEFASI, HATMİ, HUMUS, KARAKOL, KAYIN 2, MELEKOTU, MİLLET 2, NİLAY 1, SADE, SEVAL 1, TADAL, UMUT, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM, İLİM 1, İNÖNÜ 3, ŞAYAN sk bölgelerinde 29/01/2021 02:00:00 - 29/01/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2970515

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah MOR sk / YENİMAHALLE mah ALTUNÇ, DAHİ, DAMLA 1, DETAY, GÖKÇE 3, GÜLAY 1, HASIR 1, KEREM 1, KIRLANGIÇ 3, MUTLU 2, MİLLET 2, NERGİS 3, NİYET, OKKAN, PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, TEMİZ 1, TOLUKÇU, ÖMÜR, İLAYDA 1, ŞENGÜL 2 sk bölgelerinde 29/01/2021 09:30:00 - 29/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2950517

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2967950

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 887. sk / ÜÇEVLER mah 889., 890., 892., 893., 895., 898., 900., 901. sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2965833

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 14., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976471

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 29/01/2021 11:00:00 - 29/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2963326

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah CEYLAN, KADER, SAKİN , SEREN, UMUT sk / ÇIRÇIR mah ATATÜRK, BAŞAK, DARICA, DENGE, DÖNEN, DÖNMEZ, GAYE, GİDEN, NUR, NİHAL, NİLÜFER, SAKİN, SELÇUK, SELİM, SEVDA, SUNAR, SİPER, ÜNAL, İLİM sk bölgelerinde 29/01/2021 03:00:00 - 29/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968920

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ARI, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2974398

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., CENGİZ TOPEL, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ŞEMSİPAŞA mah 1., 10., 11., 12., 13., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgelerinde 29/01/2021 12:00:00 - 29/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2969238

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -YAHYA KEMAL mah sk bölgelerinde 29/01/2021 01:00:00 - 29/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969257

ISTANBUL KAĞITHANE ilce -YAHYA KEMAL mah sk İSTANBUL KAĞITHANE ilce -YAHYA KEMAL mah sk bölgelerinde 29/01/2021 02:00:00 - 29/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969258

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SANAYİ sk / SULTAN SELİM mah BEREKET sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AKSU, AKYILDIZ, AŞİRET, BALKAN, BAYKAN, BAYRAK, CENDERE, DEMİRAY, ENGİN, ERDOĞAN, GÜLER, GÜLYALI, KÖŞE, MİTHATPAŞA, SANAYİ, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, YAHYA KEMAL, YAVUZ, ÇAYIRALAN, ÇEKME, ÖZ sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, ADAŞ, ADİL, AKAN YILDIZ, AKÇA, AKŞEN, ALEMDAR, AZİM, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞİYAN, CANSEV, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, MEVLANA, SARIÇAM sk bölgelerinde 29/01/2021 03:00:00 - 29/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976611

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HENDEK, KARAKAŞ, MENZİL, ONUR sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975006

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah ALAZ, ATICI, BAKIM, BALKON, BALTA, BAĞIM, BEŞİK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, CANAN, ESKİ BELEDİYE, TALATPAŞA, ULU, ÜLKÜMEN sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969105

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİRLİK, GAZİ, YAĞMUR sk bölgelerinde 29/01/2021 10:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969103

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah GAZİ, GİRNE, HENDEK, SEZER, YAĞMUR sk bölgelerinde 29/01/2021 10:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976241

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 29/01/2021 11:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976243

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 29/01/2021 11:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976613

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FIRTINA, MANZARA sk bölgelerinde 29/01/2021 13:00:00 - 29/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2968595

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 1.SAKARYA, ALİ İHSAN KALMAZ, CENGİZ TOPEL, ERGENE, GEDİZ, KIZILIRMAK, KUBİLAY, SEYHAN, TURAN EMEKSİZ, ÖRME SANAYİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/01/2021 00:01:00 - 29/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968584

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah CENGİZ TOPEL, KUBİLAY sk bölgelerinde 29/01/2021 00:01:00 - 29/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2969164

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, 2.BARBAROS, 4.KARTAL sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2975958

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, GİRNE, HACIOĞLU, HATAY, SEZEN, SEZGİN, İLKNUR sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976589

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, GÖZDE, MİMARLAR, REŞİT, TERZİ, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ sk bölgelerinde 29/01/2021 10:00:00 - 29/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2976592

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KONFOR, İZMİR sk bölgelerinde 29/01/2021 12:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2969226

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SÜMER sk bölgelerinde 29/01/2021 01:00:00 - 29/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2962152

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3., 7.CD, ARAP BÜLBÜLÜ, EKİNDENİZ, ERENLER, GÜLGONCA, KARAÜZÜM, LALEZAR, MELİSA, YENGEÇ, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 3., ALA SERÇE, ARAP BÜLBÜLÜ sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2962150

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., NİŞANCI ÇIKMAZI, TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2968957

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 29/01/2021 00:30:00 - 29/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2968958

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk bölgelerinde 29/01/2021 02:30:00 - 29/01/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974416

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, FLAMİNGO, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 29/01/2021 10:00:00 - 29/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2925891

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -HARBİYE mah sk İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -HARBİYE mah sk bölgelerinde 29/01/2021 03:00:00 - 29/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK 2021

NO: 2963324

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2083., 2084., 2105., 2109., B, ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MEVLANA sk / UĞUR MUMCU mah 2111. sk bölgelerinde 29/01/2021 00:05:00 - 29/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2966335

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, BAHAR, CEYLAN, FEZA, FIRAT, GAZEL, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, NERGİS, ÇAĞLA, ÇELEBİ, ŞEN sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2974505

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 29/01/2021 09:00:00 - 29/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.