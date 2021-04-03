Elektrik kesintisi 3 Nisan Cumartesi 2021 BEDAŞ

2 Nisan Cuma günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesintileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 2 Nisan Cuma gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN CUMARTESİ 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3385956

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 03/04/2021 00:00:00 - 03/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385747

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3390318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950. sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366337

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk / SANCAKTEPE mah 957., FATİH sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3385772

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KAMER 1, MİMAR SİNAN, TİMURLENK, ÇERKEZ sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398371

İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ, ERARSLAN SK.,ANADOLU SOKAK, ATATÜRK, S, T sk bölgelerinde 03/04/2021 11:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3371319

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 03/04/2021 00:00:00 - 03/04/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371320

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 03/04/2021 02:00:00 - 03/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371025

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 03/04/2021 04:00:00 - 03/04/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3409329

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAFIZ ÇIKMAZI, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HÜSREVİYE, MUHASEBECİ, REYHAN, İMREN sk / bölgelerinde 03/04/2021 10:00:00 - 03/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3366182

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 03/04/2021 00:01:00 - 03/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366192

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 03/04/2021 00:01:00 - 03/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3360958

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA, TAŞLIK sk bölgelerinde 03/04/2021 18:00:00 - 03/04/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3371236

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371235

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AMBER, ELMADAĞ, FİLİZ, GAYE, KUĞU, PEKMEZ, ŞAFAK sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371224

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362030

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362029

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371261

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268., 2328. sk bölgelerinde 03/04/2021 11:00:00 - 03/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3333573

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, HALİT ZİYA TÜRKKAN, İDİL, İETT BLOKLARI sk bölgelerinde 03/04/2021 00:00:00 - 03/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366679

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ERDEMLİ, IŞILDAK, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, TEPE ÜSTÜ, YAYLA, ÇAĞDAŞ, ÖZLEM, İPEKLİ sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398401

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk / EMEKYEMEZ mah BUĞULU, SARI ZEYBEK sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AĞAÇ TULUMBA, DEMİRCİLER, ERİŞTECİ, GÜMRÜK, HALİL PAŞA, HAVYAR HAN İÇİ, KARANLIK FIRIN, KARANTİNA, KEMANKEŞ, KÖLEMEN, MALİYE, MANGIR, MUMHANE, NECATİBEY, RIHTIM, YEMİŞÇİ HASAN, ÇELEBİLER sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KADEM, KEMERALTI, NECATİBEY, YÜKSEK KALDIRIM sk bölgelerinde 03/04/2021 14:00:00 - 03/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3398423

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah AFŞİN AMBALAJ bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3411316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHTIŞEN, BAHÇELER, DİNAR, HAYRABOLU, HÜRRİYET, SEYFETTİN ÖPÇİN , YEŞİLTEPE, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3407340

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 328., 330., 331., 332., 349., 617., 618., 620., BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU sk bölgelerinde 03/04/2021 16:00:00 - 03/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3360795

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1668., 1669., 1670., 1671., 1672., 1673. sk bölgelerinde 03/04/2021 00:00:00 - 03/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3359376

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BÜYÜK AYAZMA sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 2642., PİRİ REİS sk bölgelerinde 03/04/2021 00:30:00 - 03/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3354973

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 03/04/2021 00:05:00 - 03/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371022

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN, SEVİNCAN, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3371308

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-IŞIKLAR mah ADATEPE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk bölgelerinde 03/04/2021 10:00:00 - 03/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3360957

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, HACI EŞREF , TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / TOPÇULAR mah HACI EŞREF, TALİMHANE sk bölgelerinde 03/04/2021 15:00:00 - 03/04/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3389336

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKÇAYLI, ATALAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLU, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 03/04/2021 00:30:00 - 03/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3362145

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 03/04/2021 01:00:00 - 03/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3395324

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah ALAZ, ULU sk bölgelerinde 03/04/2021 10:00:00 - 03/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3366626

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, BALİBEY, BEGONVİL, BEKİR SITKI EVCİMEN, BÜLBÜLCÜ, EMNİYET ÇIKMAZI, ERGENE NEHRİ, HANIMELİ, LAVANTA, LEYLANDİ, NİLÜFER, SAKIZ SARDUNYA, SERHATTER, SİPAHİ, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah KARAAĞAÇ, KEMERALTI, LADİN, MENEKŞE, ORTA SELVİ, PUSULA, YUKARI DERE sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 03/04/2021 01:00:00 - 03/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3359424

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BEYAZ, TOPRAK, VARLIK, VENÜS, YAĞIZ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah REYHAN sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366703

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ARDIÇ, EMİRGAN 1., EMİRGAN 2., EMİRGAN 3. ÇIKMAZI, HANEDAN ÇIKMAZI, KANLIKAVAK DERESİ, KOZLU sk bölgelerinde 03/04/2021 14:00:00 - 03/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3366700

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, EMİRGAN 1., KOZLU sk bölgelerinde 03/04/2021 14:00:00 - 03/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3377331

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, ASUDE, AYGÜL, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DOĞANAY, GAZİPAŞA, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DUMAN, DURAK, FERİDE, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LAVANTA, MAREŞAL, METE, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, ORHANGAZİ, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, UZAY, YASEMİN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, ÖZEL, İRİS, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 03/04/2021 01:00:00 - 03/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3377332

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, ASUDE, AYGÜL, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BENGİ, DERMAN, DEVRAN, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, YAVER, ZÜBEYDE HANIM, ÇAĞLA, ŞİMŞEK sk / İSMETPAŞA mah HAZAN sk bölgelerinde 03/04/2021 04:00:00 - 03/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3360823

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MOTİF, MÜGE sk / YENİ mah 1 KASIM, GAZİ sk bölgelerinde 03/04/2021 09:30:00 - 03/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3354982

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2131. sk bölgelerinde 03/04/2021 03:00:00 - 03/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362058

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, MESCİT, MEVSİM, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ZEYBEK, ÇİÇEK, ÖZLEM sk bölgelerinde 03/04/2021 09:00:00 - 03/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 NİSAN 2021

NO: 3398662



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 03/04/2021 10:00:00 - 03/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.