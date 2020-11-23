30 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 31 Aralık Perşembe 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 1 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2900371

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, KENDİR, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2887528

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, MATARACI, SEMİH, SEZGİN, ULUŞAR, ÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2888190

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 753., 756., 758., 759., 761., 762., 763., 764., 765., 766., 767., 771., 773., 776., 778., 779., 780., 781., 785., 786., 789., 790., 791., ESENLER sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888157

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886844

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888194

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 272., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., 296., 297., 307., 308., 309., 311., 335., MEVLANA sk bölgelerinde 30/12/2020 03:00:00 - 30/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888204

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 660., 661., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 655. sk / YILDIZTEPE mah 459., 461., 465., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 30/12/2020 05:00:00 - 30/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885955

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2858984

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888504

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2282., 2285., 2286., 2296., 2299., 2343. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884009

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2005., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889686

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., ATATÜRK, KOÇMAN sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2888417

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 30/12/2020 03:30:00 - 30/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2886847

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ERİK sk // BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 30/12/2020 05:30:00 - 30/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889913

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / ZAFER mah BABAOCAĞI, KUMRULU, KURULTAY sk bölgelerinde 30/12/2020 11:00:00 - 30/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885956

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, SEDİR sk bölgelerinde 30/12/2020 13:30:00 - 30/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2884093

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ALEV sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 30/12/2020 00:01:00 - 30/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2801276

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, YILDIZ, ÜZENGİ sk bölgelerinde 30/12/2020 00:00:00 - 30/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2885940

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, BADE sk / KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2888213

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BELEN sk bölgelerinde 30/12/2020 00:30:00 - 30/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888219

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AYBERK, AYERDEM, BEŞPARMAK, DURMAZ, HAZAR, PİRİ REİS, ÇİLEM sk bölgelerinde 30/12/2020 01:30:00 - 30/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888214

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKİF, AYERDEM, CEM, CEMRE, HÜRRİYET, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PİRİ REİS, ZÜLAL sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 30/12/2020 02:30:00 - 30/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888216

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL, SEVAL sk / SİNANOBA mah DİDEM, KERİM, MUSTAFA KEMAL, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 30/12/2020 05:00:00 - 30/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888217

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah BOZKURT, BÜYÜKDAĞLAR, GÖKTÜRK, GÜZ, NURPERİ, NURSEN, PAYİDAR, YILDIRIM, ÇİMEN 2 sk bölgelerinde 30/12/2020 06:00:00 - 30/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889343

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BAHARÖZÜ, BAHÇIVANLI, BARKIN, CANSU 1, EBRU, FATİH, HALİL, KAPTAN 1, KAVAKLIK, SELİMİYE, SEVEN 1, YEDİEVLER, YELİZ 1, YEŞİL, ZERRE, ŞENTEPE sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889184

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FİRUZE, GÜRPINAR YOLU sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2888930

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, BİLLUR, GÜLDEN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, HALİS, HAMİDİYE ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TÜMSEK, ULUBATLI, VAKİT ÇIKMAZI, YUDUM ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI, ŞEFFAF, ŞÜHEDA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 ARALIK 2020

NO: 2888202

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1112., ATIŞALANI sk bölgelerinde 30/12/2020 05:00:00 - 30/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888097

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1052., 1053., 1054. sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2888218

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., 724/1., 727., BAĞCILAR sk bölgelerinde 30/12/2020 09:00:00 - 30/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2884010

İSTANBUL ESENLER ilce -BİRLİK mah sk bölgelerinde 30/12/2020 13:30:00 - 30/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.