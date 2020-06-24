Elektrik kesintisi 4 Aralık Cuma 2020 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ, resmi internet sayfası üzerinden 4 Aralık Cuma günü İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesinti programını yayımladı. Biz de haberimizde BEDAŞ 4 Aralık Cuma 2020 elektrik kesintisi başlığı altında bu ilçelere yer verdik. İşte 4 Aralık Cuma 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 5 Aralık Cumartesi 2020 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 6 Aralık Pazar BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK CUMA 2020 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2839234

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah ANKARA, BAYIR, CEVHER, EMEKTAR, ERGUVAN, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, KUTLU AKTAŞ, OKUL, SAFA, SAZLIDERE, SULTAN HAMİD, YENİ, YEŞİL, YILDIRAY, ÇEŞME, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk bölgelerinde 04/12/2020 01:00:00 - 04/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2840354

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, NİŞANTAŞI, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇINARDERE, ÜNAL, İNEGÖL sk / TAYAKADIN mah BUKLE, BUĞRAHAN, FİKRET BEY sk bölgelerinde 04/12/2020 03:00:00 - 04/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841103

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ALAY, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, BİNKAN, DOLMABAHÇE, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, ERTUNGA, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HALKSEVER, HARAÇÇI, HARİKA, HAZAL, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MOR MENEKŞE, MİHRİBAN, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SUNAR, TEFSİR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, VARDAR, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN, İZ sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALAADDİN, ANADOLU, ARİF, ATASEV, AVNİYE, AYCAN, AYDİLEK, AYRANCI, BAL, BAYRAK, BEHZAD, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜLENAY, GÜLRİZ, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KIR, KORE, KOVAN, MİRAÇ, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TURGAY, TİTİZ, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÇOBAN ÇEŞME, ÖKTEN, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜMMET, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 04/12/2020 04:00:00 - 04/12/2020 04:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841468

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AHMER, ATABEK, ATAMAN, AYGÜL, AYPARE, BAHTİYAR, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, CENAP, DOSTLUK, ERKILIÇ, FEVZİ, GÖÇMENKENT, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HAVZA, KANDIRA, KARAGÖZ, KUDRETLİ, KURAL, MENEVİŞ, NİLSU, SARI MİMOZA, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SÜRMELİ, TEZCAN, UMUTLU, YENİHAMAM, YENİYIL, YEŞİLLİK, ZEKAT, ÇATALÇEŞME, İNKİŞAF, ŞANLI sk bölgelerinde 04/12/2020 04:20:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841470

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ALAY, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, BİNKAN, DOLMABAHÇE, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, ERTUNGA, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HALKSEVER, HARAÇÇI, HARİKA, HAZAL, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MOR MENEKŞE, MİHRİBAN, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SUNAR, TEFSİR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, VARDAR, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN, İZ sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALAADDİN, ANADOLU, ARİF, ATASEV, AVNİYE, AYCAN, AYDİLEK, AYRANCI, BAL, BAYRAK, BEHZAD, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜLENAY, GÜLRİZ, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KIR, KORE, KOVAN, MİRAÇ, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TURGAY, TİTİZ, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÇOBAN ÇEŞME, ÖKTEN, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜMMET, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 04/12/2020 05:40:00 - 04/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841467

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AKÇA MESCİT, BEYSAN, CAFER, EĞİLMEZ, GÜZİN, HAVADAR, KINALIZADE, SAYGILI, ÖZLEMLİ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020 NO: 2817281 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-154, G-155, G-607, G-612, G-619, G-919 sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2817508 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 04/12/2020 09:30:00 - 04/12/2020 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2841084 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATEŞ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜLTEKİN, MAHMUTOĞLU, RIFAT sk bölgelerinde 04/12/2020 11:30:00 - 04/12/2020 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2841085 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, NEHİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 04/12/2020 12:45:00 - 04/12/2020 13:45:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2841086 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, NEHİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 04/12/2020 14:00:00 - 04/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2838528

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2459., 2460., 2461., 2462., İNÖNÜ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841577

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2131. sk bölgelerinde 04/12/2020 10:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841077

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., KİRAZLI, ÜSKÜP sk bölgelerinde 04/12/2020 13:00:00 - 04/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2835433

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NEVAL, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 04/12/2020 00:01:00 - 04/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2835438

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 04/12/2020 03:30:00 - 04/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2839058

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah HİCAZ, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841132

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, ALİ FUATPAŞA, AYNUR, BARBAROS 3., FETİH, SULTAN SELİM sk / ŞİRİNEVLER mah FETİH sk bölgelerinde 04/12/2020 10:00:00 - 04/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2840310

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 04/12/2020 10:00:00 - 04/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2837624

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah MECİDİYE, POLATKAN sk bölgelerinde 04/12/2020 00:01:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2837625

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah TAŞOLUK YOLU sk bölgelerinde 04/12/2020 00:01:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2841578

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah HAMİDİYE, KAMİL, KOSOVA, İLHAN sk bölgelerinde 04/12/2020 11:00:00 - 04/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2841507

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah KALIPÇI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, TEŞVİKİYE FIRIN sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2839078

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 04/12/2020 12:00:00 - 04/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2839079

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah SİNCAP, YEŞİLÇİMEN sk bölgelerinde 04/12/2020 13:30:00 - 04/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2839081

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah OTOPARK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/12/2020 15:00:00 - 04/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2841082

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah HAZİRAN, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 10:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841083

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 12., 17., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 50., 52., 54., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 04/12/2020 10:15:00 - 04/12/2020 11:15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2800188

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, SERDAR ÖMERPAŞA sk / HACIAHMET mah ALİ AĞA, ATEŞ BÖCEĞİ, DALFES, DEV SÜLEYMAN, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ERMEYDANI, HAKEM, HORTUMCU, KABADAYI, KIR KAHYASI, NOTACI, SAFA MEYDANI, TEŞRİFATÇI, YAHYA KÖPRÜSÜ, YENİ ALEM, YOKUŞBAŞI sk / YENİŞEHİR mah AKSİ, ALÇAKDAM, AVŞAR, BABADAĞ, BARDAKÇI, BEKÇİ MAHMUT, DÜZENLİK, DİREKÇİBAŞI, EKŞİNAR, FERAH, FİTİL, GÜLLECİ, HACI İLBEY, HAKEM, HORTUMCU, IRMAK, KABADAYI, KALKAN BOSTANI, KASAP HURŞİT, KATMERLİ, KERESTECİ ALİ, KOPUZLU, KOÇYİĞİT, KURTULUŞ FIRINI, KUYUCU KERİM, KÖMÜRCÜ LÜTFÜ, MANDIRA, MAVİŞ, MUHTAR SAADETTİN, MİRMİRAN, OYA, SAFA MEYDANI, SAKSAĞAN, SANDALCI, SU YOLU, TABUR AĞASI, TEŞRİFATÇI, TIRMIK, VARYEMEZ, YAMAN ALİ, YENİ BOSTANLI, YOKUŞBAŞI, ÇAVDAR, İSTİFÇİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AVŞAR, DİREKÇİ BAŞI, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, KASAP HURŞİT, KURTULUŞ, MANDIRA MEYDANI, MİRİMİRAN sk / FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, YENİ ALEM sk bölgelerinde 04/12/2020 00:00:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2839151

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ATAÇ, DEREİÇİ, ERDEMLİ, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, UMAR ARALIĞI, ZERAFET, İLK DURAK sk / KEÇECİ PİRİ mah NAMAZGAH ARALIĞI, SUNAY, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEZİRGAN, DEREİÇİ, ECDAT, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, GÖKTUĞ ÇIKMAZI, HÖRGÜÇ, KALAYCI BAHÇE, KAZAK, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAKIZLI BOSTAN, SAİT BEY, SOLAK ÇEŞME, SÜPÜRGECİ, TAŞKESEN, YILDIRIM, ÇAKIRKEYF, İLK DURAK, ŞABAN DERESİ, ŞATAFATLI, ŞİRİN BAHÇE sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2839153

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKARSU, AKÇİÇEK, BABAPINAR, BEYAZ GÜL, CAN, CEM, EMİR, ERENLER, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KUZEY, KÜME, PİYALEPAŞA, TORPİL, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINARLI, ÇİMEN, ÜST SEYHAN, ŞAHİNCE, ŞENGÜL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BAHADIR, EREN, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, KANBER, KURUDERE, MİTHAT PAŞA, PİYALEPAŞA sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2817509

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 103., 112., 113., 114., 116., 119., 120., 121., 122., 169., 171., 181., 182., 183., 184., 22., ABDİ İPEKÇİ, EKİN, OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 22., 23., 34., 35., OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 168., 169., EKİN sk bölgelerinde 04/12/2020 13:00:00 - 04/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020 NO: 2792477 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 814., 817., 826., 827., 828., 829., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2841562 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 320., 323., 326. sk / NİNE HATUN mah 167. sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020 NO: 2817107 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 885. sk / PINAR mah 1260., 1266., ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 04/12/2020 00:00:00 - 04/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2817109 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 885. sk / PINAR mah 1260., 1266., ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 04/12/2020 04:00:00 - 04/12/2020 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2817326 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 287., 297., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 259., 260., 281., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2817327 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATATÜRK, BALIK YOLU, CANSU, DURU, DİNÇ, G-1, G-100, G-101, G-104, G-105, G-106, G-107, G-108, G-109, G-110, G-111, G-112, G-114, G-115, G-116, G-128, G-129, G-134, G-135, G-136, G-137, G-19, G-20, G-201, G-202, G-204, G-21, G-221, G-222, G-223, G-24, G-27, G-33, G-34, G-37, G-40, G-404, G-405, G-41, G-410, G-411, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-539, G-541, G-57, G-588, G-598, G-599, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, G-96, G-97, G-98, G-99, GALATA, KAZIM KARABEKİR, ORKUN, OZANLAR, TEVFİK FİKRET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 418., 429., 430., 431., 433., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / SULTANİYE mah 322. sk / YUNUS EMRE mah 381., 382., 383., 384., 392., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., 445., 447., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 414., 417., 423., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR sk bölgelerinde 04/12/2020 13:30:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 2841087 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 222., 227., 229., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI, FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 5., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 04/12/2020 15:15:00 - 04/12/2020 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2815528

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah BEŞİRGAZİ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841230

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, REYHAN, YAKUT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, SELANİK, YILMAZ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817278

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 04/12/2020 19:00:00 - 04/12/2020 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2840299

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABACI MAHMUT, ABDULLAH ÇAVUŞ, ABDÜLLATİFPAŞA, ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, CERRAHPAŞA CAMİİ 2. ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KATİP KASIM BOSTANI, KATİP MUSLAHATTİN, KULEBOYU, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA, KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI, KÜÇÜK LANGA ARALIĞI, MANASTIRLI RIFAT, MUSA KAZIM EFENDİ, MÜVERRİH NAİMA, NAMIK KEMAL, NAZIMBEY, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PERVANE DEDE, SANCAKTAR BABA, SULU BOSTAN, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, YOKUŞ ÇEŞMESİ, ÂSIMBEY, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ sk / CERRAHPAŞA mah DAVUTPAŞA İSKELESİ, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, DARÜŞŞİFA sk bölgelerinde 04/12/2020 00:00:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2817379

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2815532

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 760., 760/1., 775., 778., 779., 780., 780/1., BARBAROS, HEKİMSUYU, VALİDESUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 538., HEKİMSUYU sk bölgelerinde 04/12/2020 13:30:00 - 04/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817336

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815., 816., 817., 818., 818/1., 820., 822., 823., 825., 825/1., 826., 827., 828., 829., 830., 831., 831/1., 859/3., 865., 930., DR. GÜRKAN CEYLAN, HEKİMSUYU sk bölgelerinde 04/12/2020 14:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817337

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 568. sk bölgelerinde 04/12/2020 16:00:00 - 04/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2837426

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, DEĞİRMEN, KALE, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 04/12/2020 00:00:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2829186

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah İMRAHOR sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817089

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AĞAÇALTI, MERİH, YÜCELEN, ZİGANA, ÇAKMAK sk / ÇELİKTEPE mah ZİGANA sk bölgelerinde 04/12/2020 10:00:00 - 04/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817085

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET, PİRİ REİS sk bölgelerinde 04/12/2020 10:00:00 - 04/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2836688

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1.İKİTELLİ sk bölgelerinde 04/12/2020 00:01:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2835447

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 910. ÇIKMAZ, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 04/12/2020 10:00:00 - 04/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841193

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, YALAZ sk bölgelerinde 04/12/2020 12:00:00 - 04/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2840240

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 04/12/2020 01:00:00 - 04/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2829252

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BAY BAŞKANLAR, GÜLAĞACI, LEVREK, MARİNA, MAVİ SU, MELTEM, PALANGA, PINAR, TAHİR REİS, TATLISU, YEŞİLGÖL, ZİNCİRBURNU, ÇAKIL, ÇAKIRGÖL, ÇAĞIRANKAYA, ÇUKUR DENİZ, ŞAHİNAĞA sk bölgelerinde 04/12/2020 01:00:00 - 04/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2829254

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BASRİ KAPTAN, BAY BAŞKANLAR, ERİKBELİ, GÜLŞEN, GÜZEL GEÇİT, KAHYAOĞLU, KILIÇ BALIĞI, KURUÇAM, MANİVELA, MAVİ SU, MECİT KAPTAN, MİHVER, PALANGA, PINAR, TAHİR REİS, TATLISU, TAYFA, TURBAN, ÇAKIL, ÇAĞIRANKAYA, ÇUKUR DENİZ, ÖMER KAPTAN, ŞAHİNAĞA sk bölgelerinde 04/12/2020 01:00:00 - 04/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2829262

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah RUMELİFENERİ sk bölgelerinde 04/12/2020 05:00:00 - 04/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817370

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, HALİM, HARUN, HATIRA, KARADENİZ, İMREN sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2837404

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, SES, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞEBBOY, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 04/12/2020 09:30:00 - 04/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2840099

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah RUMELİ, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2817438

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, KODAMAN, MADALYON, VALİ KONAĞI, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2840100

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk bölgelerinde 04/12/2020 10:30:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2841194

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah TAYYARECİ CEMAL sk bölgelerinde 04/12/2020 11:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK 2020

NO: 2839102

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79. sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2835449

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2577., 2578., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 04/12/2020 10:00:00 - 04/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.