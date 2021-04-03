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  3. Elektrik kesintisi 4 Nisan Cumartesi 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 4 Nisan Cumartesi 2021 AYEDAŞ

AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 4 Nisan Cumartesi günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 4 Nisan Cumartesi 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 4 Nisan Cumartesi 2021 AYEDAŞ

2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 4 Nisan Cumartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN 

Elektrik kesintisi 4 Nisan Cumartesi 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ERENLER
Mahalle: MERDİVENKÖY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NUR
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GİRNE
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GÜLER
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ADALET
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: EKABİRLER

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY
Mahalle: MERDİVENKÖY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GİRNE
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NECATİBEY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ALTINÇAY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ADALET
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: DİKYOL

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

09:00 - 16:00 saat aralığında    

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: FİLİZ

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında    

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: EMEK - Sokak: SIVAT

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında  

Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: ATASOY

 

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