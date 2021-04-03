Elektrik kesintisi 4 Nisan Cumartesi 2021 AYEDAŞ
AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 4 Nisan Cumartesi günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 4 Nisan Cumartesi 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.
2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 4 Nisan Cumartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ERENLER
Mahalle: MERDİVENKÖY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NUR
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GİRNE
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GÜLER
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ADALET
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: EKABİRLER
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY
Mahalle: MERDİVENKÖY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GİRNE
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NECATİBEY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ALTINÇAY
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ADALET
Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: DİKYOL
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: FİLİZ
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021
09:30 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: EMEK - Sokak: SIVAT
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: ATASOY