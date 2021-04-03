Elektrik kesintisi 4 Nisan Cumartesi 2021 AYEDAŞ

2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 4 Nisan Cumartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ERENLER

Mahalle: MERDİVENKÖY

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NUR

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GİRNE

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GÜLER

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ADALET

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: EKABİRLER

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY

Mahalle: MERDİVENKÖY

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: GİRNE

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: YUMURTACI ABDİBEY

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: NECATİBEY

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ALTINÇAY

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: ADALET

Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: DİKYOL

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: FİLİZ

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: MUHSİN YAZICIOĞLU

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: EMEK - Sokak: SIVAT

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÜÇÜKSU

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BEYLERBEYİ - Sokak: ATASOY



