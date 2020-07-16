Elektrik kesintisi 4 Ocak Pazartesi 2021 BEDAŞ

BEDAŞ, 4 Ocak Pazartesi günü Avrupa yakasındaki elektrik kesinti listesini yayımladı. İşte vatandaşların sıkça bilgi almak istediği 4 Ocak Pazartesi 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK PAZARTESİ 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2901604

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, AKCAN, ALİÇAVUŞ, AMİRAL, ASLIHAN, AYSEMA, AYTEN, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, BİLGİLİ, CANGÜN, CENGİZ, CEVVAL, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ERDİNÇ, ESENKAYA, FEHİME, FİRUZ, GÖKMEN, GÜLAĞACI, GÜLTEKİN, GÜR, GÜVERTE, HAMİT, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, OLİMPİYAT, ORHAN, SAFFET, SAHUR, SELAMOĞLU, SEZİN, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, TEKİNAY, TUTKUN, TUĞBA, YAKINSU, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇAMLIBEL, İKRAM, İLKER, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, EBUBEKİR, EKER, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HIZLI, HUKUK, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, MÜJGAN, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, SONBAHAR, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, VEDAT, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, TÜRKSOY, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AHU, AYDOĞDU, BASİRET, BERKSOY, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DESTE, DİVAN, HİCRET, KA bölgelerinde 04/01/2021 03:00:00 - 04/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905678

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903037

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah CUMHURİYET, DELFİN, EYÜP SULTAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MEFTUN, PAMUKKALE, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 04/01/2021 12:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2901014

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2901724

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SILA sk bölgelerinde 04/01/2021 11:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2903043

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 04/01/2021 00:01:00 - 04/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903843

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 04/01/2021 03:30:00 - 04/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903023

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1817., 1821., 1822., 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1835., 1838., 1839., 1840., 1841. sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2859091

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YAVUZ SELİM mah sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903025

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 04/01/2021 13:30:00 - 04/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2902748

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FEVZİ ÇAKMAK, MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah MAHMUT ARDIÇ sk bölgelerinde 04/01/2021 10:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902755

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah PINAR, ÇAĞLAYAN sk / ŞİRİNEVLER mah CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 04/01/2021 13:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2910496



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk bölgelerinde 04/01/2021 10:00:00 - 04/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2907337

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah GÖKÇINAR, KARTAL, NAR sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907325

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SABAHATTİN ZAİM sk bölgelerinde 04/01/2021 11:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2900037

İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE MERKEZ Cevizlik Mah. Reyhan Sokak ve çevresi bölgelerinde 31/12/2020 16:00:00 - 31/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2889501

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1115., 1118., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 32/1., 33., 34., 34/1., 35., 37., 39., ADATEPE, AHMET YESEVİ, KARADENİZ, OVALI, İPEKYOLU sk bölgelerinde 31/12/2020 00:01:00 - 31/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2889496

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., AHMET YESEVİ, KARADENİZ, OVALI sk bölgelerinde 31/12/2020 00:01:00 - 31/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2902927

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 14., 15., 16., 19., 20., 25., 3., PAZAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905723

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALİ FUAT BAŞGİL, ARDIÇ, ATLAS, AVASKÖY YOLU, GÖKTÜRK, GÜZEL YALI, KÖY ÇIKMAZI, LATİFE, MOR MENEKŞE, NEŞE, PİLOT, RİZE, SEL, TRABZON, TUNABOYLU, TUNCA, ZONGULDAK, ÇINAR, ÖZGECAN, İBRAHİM HAKKI, İLKNUR, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 04/01/2021 11:00:00 - 04/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2907403



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2903080

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902016

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah PARILTI, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 04/01/2021 13:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2903854

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2901707

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2910358



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 892., 894., 903., 910., 946., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2907425

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah HALİÇ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah CİNGÖZ, FODLACI, HALİÇ, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903795

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah ESKİ ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah CEMAL YENER TOSYALI, ISLAH sk / KATİP KASIM mah GÜVENLİK, HAYRİYE TÜCCARI sk / MERCAN mah MERCAN sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, PAŞAZADE sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, REVANİ ÇELEBİ sk / ZEYREK mah HÜSAMBEY sk bölgelerinde 04/01/2021 10:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2903752



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2902358

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ATABEY, BOZOKLAR, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, POLAT, YENİYOL, ÇATALTEPE, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903777

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk / HARMANTEPE mah CAFER, EVLEK, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALKILIÇ, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DEFNENAZ, DİVAN, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN, GEYLANİ, GÖL, GÜLESER, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞGÖR, HOŞSADA, HÜRMET, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KINIK, KIVILCIM, KIYIBOYU, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NAMIK KEMAL, NANE, OKÇULAR, OZAN, PAŞAZADE, SELİM, SUADİYE, TELLİTURNAM, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÇATALTEPE, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞAH, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk bölgelerinde 04/01/2021 10:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2907471

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, 2.BARBAROS, 4.KARTAL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2900184

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah EBABİL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907323

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU, ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907330

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 04/01/2021 13:30:00 - 04/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2902987



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BOSTANCI, EMİRGAN KORU, PALMİYE, PAPATYAM, TUNCAY ARTUN, ÖZBAHAR sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 OCAK 2021

NO: 2902989



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NOT: Listede yer almayan ilçelerde planlı kesinti bulunmamaktadır. Haberde yer alan bilgiler, BEDAŞ'ın resmi web sitesindeki verilerden derlenmiştir. Arıza kaynaklı ani kesintiler listede yer almamaktadır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 108 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

19100 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2016 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 29,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.