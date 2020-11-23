Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

4 Şubat Perşembe 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 4 Şubat Perşembe 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

11:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: KINALIADA - Sokak: HEYBETLİ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HACIBEKİR

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BEŞPARMAKDAĞI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOZDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEBZE

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BİROL

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KEMAH

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİLANGAZ

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CANSEL

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BEYDAĞI

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ELA

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FATMA KUYU

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: IŞIKLAR

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU

Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: SAMANDIRA YOLU

Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEZARLIK YOLU

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ERMİŞ

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ZÜMRÜTLÜ

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YALÇIN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LİMON

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ALTINOLUK

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DÖNENCE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEŞE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MÜGE

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: İSTİKLAL

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ALİM

Mahalle: ESENYALI - Sokak: SOYBAŞI

Mahalle: ESENYALI - Sokak: MEMNUN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: EDEBALİ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: İMAMI AZAM

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ISTIRANCA

Mahalle: ESENYALI - Sokak: İSTİKLAL

Mahalle: ESENYALI - Sokak: KARACADAĞ

Mahalle: ESENYALI - Sokak: VURGUN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: LETAFET

Mahalle: ESENYALI - Sokak: SONGÜL

Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM

Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM

Mahalle: FATİH - Sokak: MUALLİM

Mahalle: FATİH - Sokak: YENGEÇ

Mahalle: FATİH - Sokak: BALIKÇI

Mahalle: FATİH - Sokak: EŞREFOĞLU

Mahalle: FATİH - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN

Mahalle: FATİH - Sokak: ÇORUH

Mahalle: FATİH - Sokak: GELİN DAĞI

Mahalle: FATİH - Sokak: İMAMI AZAM

Mahalle: FATİH - Sokak: DİRİLİŞ

Mahalle: FATİH - Sokak: TERAS

Mahalle: FATİH - Sokak: VANİKÖY

Mahalle: FATİH - Sokak: KÖK

Mahalle: FATİH - Sokak: KÖLE

Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLGELİ

Mahalle: FATİH - Sokak: LÜFER

Mahalle: FATİH - Sokak: SEVGİLİ

Mahalle: FATİH - Sokak: PALAMUT

Mahalle: FATİH - Sokak: SARIÇAM

Mahalle: FATİH - Sokak: SERÇEŞME

Mahalle: FATİH - Sokak: BONCUK

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ARKADAŞ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DEVRAN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İSTİKLAL

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ZAFER

Mahalle: MERVE - Sokak: AZAMET

Mahalle: MERVE - Sokak: PAK

Mahalle: MERVE - Sokak: UHUD

Mahalle: MERVE - Sokak: MÜBACİR

Mahalle: MERVE - Sokak: AKSA

Mahalle: MERVE - Sokak: AYVAZ

Mahalle: MERVE - Sokak: ÇELTİK

Mahalle: MERVE - Sokak: BİAT

Mahalle: MERVE - Sokak: ENBİYE

Mahalle: MERVE - Sokak: ENES

Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ

Mahalle: MERVE - Sokak: HATTAB

Mahalle: MERVE - Sokak: İRADE

Mahalle: MERVE - Sokak: KANDİL

Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: MERVE - Sokak: FINDIKLI

Mahalle: MERVE - Sokak: MÜMİN

Mahalle: MERVE - Sokak: NEBİL

Mahalle: MERVE - Sokak: NASİHAT

Mahalle: MERVE - Sokak: POLATKAN

Mahalle: MERVE - Sokak: RAMAZAN

Mahalle: MERVE - Sokak: AKRA

Mahalle: MERVE - Sokak: AKABE

Mahalle: MERVE - Sokak: HARİTA

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.