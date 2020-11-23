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  3. Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 4 Şubat Perşembe günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

4 Şubat Perşembe 2021 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 4 Şubat Perşembe 2021 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 AYEDAŞ 

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

11:00 - 16:00 saat aralığında    

Mahalle: KINALIADA - Sokak: HEYBETLİ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HACIBEKİR

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında    

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: AKDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BEŞPARMAKDAĞI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BOZDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GEBZE
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BİROL
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ASLANDAĞI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HASANDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: GÜLDEREN
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KEMAH
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MİLANGAZ
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: CANSEL
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BEYDAĞI
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ELA
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FATMA KUYU
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: IŞIKLAR

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: BÜYÜKBAKKALKÖY YOLU
Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: SAMANDIRA YOLU
Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: MEZARLIK YOLU

09:00 - 12:00 saat aralığında    

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ERMİŞ
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ZÜMRÜTLÜ
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YALÇIN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: LİMON

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ALTINOLUK
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DÖNENCE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEŞE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MÜGE
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: İSTİKLAL
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ALİM
Mahalle: ESENYALI - Sokak: SOYBAŞI
Mahalle: ESENYALI - Sokak: MEMNUN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: EDEBALİ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: İMAMI AZAM
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ISTIRANCA
Mahalle: ESENYALI - Sokak: İSTİKLAL
Mahalle: ESENYALI - Sokak: KARACADAĞ
Mahalle: ESENYALI - Sokak: VURGUN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: LETAFET
Mahalle: ESENYALI - Sokak: SONGÜL
Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM
Mahalle: FATİH - Sokak: SİNEM
Mahalle: FATİH - Sokak: MUALLİM
Mahalle: FATİH - Sokak: YENGEÇ
Mahalle: FATİH - Sokak: BALIKÇI
Mahalle: FATİH - Sokak: EŞREFOĞLU
Mahalle: FATİH - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN
Mahalle: FATİH - Sokak: ÇORUH
Mahalle: FATİH - Sokak: GELİN DAĞI
Mahalle: FATİH - Sokak: İMAMI AZAM
Mahalle: FATİH - Sokak: DİRİLİŞ
Mahalle: FATİH - Sokak: TERAS
Mahalle: FATİH - Sokak: VANİKÖY
Mahalle: FATİH - Sokak: KÖK
Mahalle: FATİH - Sokak: KÖLE
Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLGELİ
Mahalle: FATİH - Sokak: LÜFER
Mahalle: FATİH - Sokak: SEVGİLİ
Mahalle: FATİH - Sokak: PALAMUT
Mahalle: FATİH - Sokak: SARIÇAM
Mahalle: FATİH - Sokak: SERÇEŞME
Mahalle: FATİH - Sokak: BONCUK
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ARKADAŞ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: NECMETTİN ERBAKAN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DEVRAN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İSTİKLAL

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

10:00 - 13:00 saat aralığında    

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: ZAFER
Mahalle: MERVE - Sokak: AZAMET
Mahalle: MERVE - Sokak: PAK
Mahalle: MERVE - Sokak: UHUD
Mahalle: MERVE - Sokak: MÜBACİR
Mahalle: MERVE - Sokak: AKSA
Mahalle: MERVE - Sokak: AYVAZ
Mahalle: MERVE - Sokak: ÇELTİK
Mahalle: MERVE - Sokak: BİAT
Mahalle: MERVE - Sokak: ENBİYE
Mahalle: MERVE - Sokak: ENES
Mahalle: MERVE - Sokak: GAZİ
Mahalle: MERVE - Sokak: HATTAB
Mahalle: MERVE - Sokak: İRADE
Mahalle: MERVE - Sokak: KANDİL
Mahalle: MERVE - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: MERVE - Sokak: FINDIKLI
Mahalle: MERVE - Sokak: MÜMİN
Mahalle: MERVE - Sokak: NEBİL
Mahalle: MERVE - Sokak: NASİHAT
Mahalle: MERVE - Sokak: POLATKAN
Mahalle: MERVE - Sokak: RAMAZAN
Mahalle: MERVE - Sokak: AKRA
Mahalle: MERVE - Sokak: AKABE
Mahalle: MERVE - Sokak: HARİTA

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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