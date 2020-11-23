4 Şubat Perşembe günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2984159

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989233

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BALCI, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, BOYALIK-BAKLALI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BUKLE, BÜYÜK ÇİFTLİK, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KORU, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, MEŞELİK, NİŞANTAŞI, OTLUKBELİ, RÜMEYSA, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇAĞLAYAN, ÇINARDERE, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ÜNAL, İNEGÖL, ŞEREF sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2984161

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ATILGAN, BUĞDAY, PINARBAŞI, ÖZGE sk bölgelerinde 04/02/2021 13:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2980751

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BABADAĞ, BAYRAK, ESKİ İSTANBUL, HALK, ONUR, SİMGE, ÇAMLIDERE, ÖZGÜRLÜK sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ADIM, BARBAROS HAYRETTİN, DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, KILIÇ, KUMSAL, MAHMUR, MERT, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, YAYLA, YILDIZ, ÇAKIR, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY sk bölgelerinde 04/02/2021 00:01:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977282

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-425, G-57, G-58, G-590, G-60, G-61, G-76 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 471., 472., 476. sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989968

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, BELDE, CUMHURİYET, DENİZKÖŞKLER, YANIK, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, HARMANYERİ, MARMARA, MERKEZ CAMİ sk bölgelerinde 04/02/2021 11:00:00 - 04/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983078

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 04/02/2021 12:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2982706

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 04/02/2021 00:00:00 - 04/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982670

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 04/02/2021 00:01:00 - 04/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982727

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk / EVREN mah sk bölgelerinde 04/02/2021 03:30:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982672

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 04/02/2021 04:00:00 - 04/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977287

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1992., 1993., 1994. sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989141

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1105., 1106., 1107., 1108., 1110., 1112., CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 04/02/2021 11:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2983498

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ERGUVAN 1, KOÇYİĞİTLER, MARMARA sk / SOĞANLI mah KEMAL SUNAL sk bölgelerinde 04/02/2021 00:00:00 - 04/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983499

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARDIÇ, BAYRAKLI, HASTANE, KAMER 1, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, MARMARA, MİMAR SİNAN, NALDÖKEN, PELİT, SANCAKTAR, ÇERKEZ, ÇİÇEK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAKTAR sk bölgelerinde 04/02/2021 03:00:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983600

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989315

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982423

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ORKİDE sk Tuna sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989972

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, KIBRIS, ŞEN sk bölgelerinde 04/02/2021 13:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2986450

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ANAFARTALAR, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, PEMBE MENEKŞE, ÇİÇEK, İRFANİYE sk bölgelerinde 04/02/2021 02:00:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2982094

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT, PAZARTÜRK, ULUS sk bölgelerinde 04/02/2021 00:00:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980750

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah BARBAROS HAYRETTİN, BURAK, DAĞÇİMEN, DENİZCİ, FULYA, GÜMÜŞ KONAK, KÖSEOĞLU, MİNİK, SAYDAM, SEVDA, ZAFER, ÇAĞLAYANSU, ÇINAR, ÇITIR sk bölgelerinde 04/02/2021 00:01:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2990451

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SABAHATTİN ZAİM sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2973178

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BEBEKÖY, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, MEYGEDE, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989810

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN, KÖYİÇİ, MUMCUBAKKAL sk bölgelerinde 04/02/2021 11:00:00 - 04/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.