Bakan Selçuk açıkladı: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta hesaplarda!Bakan Soylu'dan darbe girişimi açıklamaları: '15 Temmuz'u FETÖ yapmadı' derken neyi kastettiğini anlattı!Fenerbahçe - Galatasaray maçı iddaa oranlarıÜniversite sınavı başvuru nasıl yapılır 2021?Sevgilisiyle bornozlu poz veren Şeyma Şubaşı: "Her şeyimle seninim"Doğduğun Ev Kaderindir 30. bölüm full izle | Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izleSON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu!Luiz Gustavo derbide var mı? Galatasaray maçında oynayabilecek mi?Üniversite sınavı başvuruları başladı: 2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlandı!Sadakatsiz 16. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm full izle
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 4 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

4 Şubat Perşembe günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT PERŞEMBE 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2984159

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AKSOY, AYKUT, BUĞRAHAN, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MAVİ, SUDE, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989233

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AHLAKLI, AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, AKÖZ, AKİK, AYTÜL, BALCI, BANUGÜL, BAYEZİT, BAYKAL, BAYRAM, BOYALIK-BAKLALI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BUKLE, BÜYÜK ÇİFTLİK, CÜNEYT, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, ERTUNÇ, GENÇ, GÜLHANE, HARİTA, KORU, KÜÇÜK DOĞAN, LÜLE, MEŞELİK, NİŞANTAŞI, OTLUKBELİ, RÜMEYSA, SONAY, SONYAZ, SOYSAL, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TEPE, TERKOS-KARABURUN, YAVUZALP, ÇAKMAKLI, ÇAĞLAYAN, ÇINARDERE, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ÜNAL, İNEGÖL, ŞEREF sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2984161

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ATILGAN, BUĞDAY, PINARBAŞI, ÖZGE sk bölgelerinde 04/02/2021 13:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2980751

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BABADAĞ, BAYRAK, ESKİ İSTANBUL, HALK, ONUR, SİMGE, ÇAMLIDERE, ÖZGÜRLÜK sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ADIM, BARBAROS HAYRETTİN, DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, KILIÇ, KUMSAL, MAHMUR, MERT, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, YAYLA, YILDIZ, ÇAKIR, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY sk bölgelerinde 04/02/2021 00:01:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977282

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-425, G-57, G-58, G-590, G-60, G-61, G-76 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 471., 472., 476. sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989968

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, BELDE, CUMHURİYET, DENİZKÖŞKLER, YANIK, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, HARMANYERİ, MARMARA, MERKEZ CAMİ sk bölgelerinde 04/02/2021 11:00:00 - 04/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983078

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 04/02/2021 12:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2982706

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 04/02/2021 00:00:00 - 04/02/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982670

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 972., 975., 977., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 04/02/2021 00:01:00 - 04/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982727

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk / EVREN mah sk bölgelerinde 04/02/2021 03:30:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982672

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 04/02/2021 04:00:00 - 04/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977287

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1992., 1993., 1994. sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989141

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1105., 1106., 1107., 1108., 1110., 1112., CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 04/02/2021 11:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2983498

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ERGUVAN 1, KOÇYİĞİTLER, MARMARA sk / SOĞANLI mah KEMAL SUNAL sk bölgelerinde 04/02/2021 00:00:00 - 04/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983499

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARDIÇ, BAYRAKLI, HASTANE, KAMER 1, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, MARMARA, MİMAR SİNAN, NALDÖKEN, PELİT, SANCAKTAR, ÇERKEZ, ÇİÇEK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAKTAR sk bölgelerinde 04/02/2021 03:00:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983600

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989315

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982423

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ORKİDE sk Tuna sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989972

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, KIBRIS, ŞEN sk bölgelerinde 04/02/2021 13:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2986450

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ANAFARTALAR, DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, PEMBE MENEKŞE, ÇİÇEK, İRFANİYE sk bölgelerinde 04/02/2021 02:00:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2982094

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT, PAZARTÜRK, ULUS sk bölgelerinde 04/02/2021 00:00:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980750

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah BARBAROS HAYRETTİN, BURAK, DAĞÇİMEN, DENİZCİ, FULYA, GÜMÜŞ KONAK, KÖSEOĞLU, MİNİK, SAYDAM, SEVDA, ZAFER, ÇAĞLAYANSU, ÇINAR, ÇITIR sk bölgelerinde 04/02/2021 00:01:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2990451

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SABAHATTİN ZAİM sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2973178

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BEBEKÖY, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, MEYGEDE, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989810

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN, KÖYİÇİ, MUMCUBAKKAL sk bölgelerinde 04/02/2021 11:00:00 - 04/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2983824

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, BAŞAK, CUMHURİYET, DERYA, İSTİKLAL, ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk bölgelerinde 04/02/2021 00:30:00 - 04/02/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2990435

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2989787

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/02/2021 10:30:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2990081

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2983368

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDA, BAYIR, BİLGE KAĞAN, GÜLDEFNE ÇIKMAZI, HEYBETLİ ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, MERİÇ ÇIKMAZI, SAKA ÇIKMAZI, SELVİ ÇIKMAZI, SEVGİ, TUNA ÇIKMAZI, TİYATRO sk bölgelerinde 04/02/2021 08:30:00 - 04/02/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2982667

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 571., 571/1., 572/1., 573., 574., 574/1., 575., 576., 576/1., 578., 592., 624., AYDIN, OĞUZHAN sk / TURGUT REİS mah 498., 499., 500., 501., 502., 503., 504., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/02/2021 00:01:00 - 04/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982674

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 448., 449., 450., 451., 451/1., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 473., 475., 476., 481., 482., 483., 484., 485., ADEM YAVUZ, ANADOLU, CENGİZ TOPEL, PARK sk bölgelerinde 04/02/2021 04:00:00 - 04/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2978903

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 3006., 3010., 3056., 3058., 3062., 3068., HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2985339

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 625., 628., 629. sk bölgelerinde 04/02/2021 09:30:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2980551

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 04/02/2021 00:05:00 - 04/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983555

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah HALİT BİN VELİD sk bölgelerinde 04/02/2021 03:00:00 - 04/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980552

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.GÜVEN, ALPEREN, HUZUR, OĞUZ KAAN sk / YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 04/02/2021 03:00:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2983550

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ sk / BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU sk / EMİN SİNAN mah GEDİKPAŞA CAMİİ, KADIRGA HAMAMI, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah CİNCİ MEYDANI, DÖNÜŞ, KADIRGA LİMANI, ŞEHSUVARBEY sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, GEDİKPAŞA, KADIRGA LİMANI, ÇADIRCI CAMİİ, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah KATİP SİNAN MEKTEBİ, MABEYİNCİ YOKUŞU sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, FERMANLI, HAMAM ÇIKMAZI, KATİP SİNAN MEKTEBİ, KUMKAPI HANI, KÖŞKLÜ HAMAM, MABEYİNCİ YOKUŞU, MİTHATPAŞA, SARAÇ İSHAK, TULUMBA ÇIKMAZI, TİYATRO, UYSAL, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, İBRAHİMPAŞA ÇIKMAZI, İŞBAŞI sk / YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sk / ŞEHSUVAR BEY mah ARAPZADE AHMET, AYNÜLHAYAT ÇIKMAZI, BEHRAMÇAVUŞ, CÖMERTLER, DÖNÜŞ, DÜZGÜN, GEDİKPAŞA, IŞIL, KADIRGA HAMAMI, KADIRGA LİMANI, KADIRGA MEYDANI, KUMLUK, KÖMÜRCÜ MUSTAFA, KÜRKÇÜ KUYUSU, NEVİYE, PARILTI, PAYE, PİYER LOTİ, SARAYİÇİ, SARAYİÇİ ÇIKMAZI, SEGAH, SERGERDELER ÇIKMAZI, YENİBAHAR, ÇAKMAKTAŞI, ÇAPARIZ, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD, ŞEHSUVARBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/02/2021 00:00:00 - 04/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2983405

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2983552

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -NURTEPE mah sk bölgelerinde 04/02/2021 01:00:00 - 04/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983553

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah HALİT BİN VELİD sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ENES sk / NURTEPE mah KARASU, ÇEŞME sk bölgelerinde 04/02/2021 02:00:00 - 04/02/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982342

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADAŞ, AKŞAM, AKŞEN, AMAÇ, ANT, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AZİM, AZİZ, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981274

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ABİDE, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, ANT, ARDIÇ, FATİH, GÜNDAY, KAVİM sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2981314

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKŞEN, AMAÇ, ANIT, ANT, ARDIÇ, ASIM, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AZİZ, FATİH, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE, ÖZER sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2983505

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ORKİDE, AYÇİÇEK, UĞUR, ZEYNEBİYE, ÖZGÜNDÜZ sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989760

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 04/02/2021 16:00:00 - 04/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2982590

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, DÜZGÜN, ERDEM, ESERCİ, GÜL DALI, GÜLEÇ, GÜNEŞ ÇIKMAZI, GÜRBÜZ, GÜVERCİN, GİRNE, IRMAK, KAHRAMANLAR, KAPLICALAR, KASIM, KATAR, POLİGON, SABAH, SEVİM, SEZGİN, YENİGÜN, ZAFERLER, ÇAKMAK, ŞAHİNCİLER sk bölgelerinde 04/02/2021 01:00:00 - 04/02/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989971

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah KARANFİL, POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BEYAZ GÜL, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, DOĞAN, DOĞANEVLER, ESENGÜL, GÜRSEL, GİRNELİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, HASAN TAHSİN, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, KIBRIS, KOCATEPE, KUMOĞLU, KUTU ÇIKMAZI, MAREŞAL, MAVİ LALE ÇIKMAZI, MENEVŞE, MUHTARLAR, POSTA YOLU, REŞİTPAŞA BİLİNMEYEN, REŞİTPAŞA CAMİ, SEZAİBEY, TAÇ, YAPINCAK ÇIKMAZI, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989937

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, BEYAZ LALE, CEM, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, İSHAK sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, GÜR, POLAT, VAHDET, ÇAYIR YÜZÜ, ÖZYILDIRIM, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 12:21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989936

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, YILMAZ., ŞENEVLER sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989966

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU, YILDIRIM sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKÇAKAVAK, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BEYAZ GÜL, CEYLAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, ESENGÜL, GÜRSEL, GİRNELİ, KIBRIS, KIRMIZIÇAM, KONGRE, KUBİLAY, MAREŞAL, PAŞASUYU, SELVİM, TUNCAY ARTUN, YAPINCAK ÇIKMAZI, YEŞİLIRMAK, YUSUFELİ, ÇİLEK, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982226

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ALINTERİ, MÜJDE ÇIKMAZI, NAME, ÇAYIR, ÇAYIR MAHALLESİ sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978233

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BAYAN, SEZAİBEY sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2989260

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah AKÇAKÖY, ALTINHOROZ, ARABACIOĞLU, AYIŞIĞI, BUYRUK, CAMBAZTEPE, CİHANGİR, DEVECİOĞLU, EFSUN, ERTEPE, EZBER, EŞİT, FEDA, FINDIKLI, GÜMÜŞDENİZ, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, HANEDAN, KAYALAR, KEMER, KILIÇ, KINALI VADİ, KIVANÇ, KIZILAY ÇIKMAZI, KIZILCIK, LADES, MADENLİ, MELEN, MUCİZE, MUHTEŞEM, MUNTAZAM, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, REHBER, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, UYUM, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY, YILMAZ ÇIKMAZI, YONCALI, YÜKSEL, ZEKAT, ZÜHRE, ÖMÜR, ÖVÜNÇ, ŞADİ, ŞENAY, ŞİMAL sk bölgelerinde 04/02/2021 09:30:00 - 04/02/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983444

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah BAHAR, DEĞİRMEN, MUHAREBE sk / ÇELTİK mah DEĞİRMEN, DOKUZLUK, KAMELYA, MEŞELİK, MUHAREBE, TAŞÇI, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇANTA, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2984145

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982556

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989278

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 04/02/2021 10:00:00 - 04/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2984146

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, VARNALI sk bölgelerinde 04/02/2021 12:00:00 - 04/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2978567

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -KUŞTEPE mah sk bölgelerinde 04/02/2021 09:00:00 - 04/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2989786

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah RUMELİ, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 04/02/2021 13:00:00 - 04/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ŞUBAT 2021

NO: 2982738

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 126., 129., 130., 75/2., MAHMUT KOCATÜRK, RAUF DENKTAŞ, SEYİTNİZAM sk / SEYİTNİZAM mah G/14., G/15., G/16., G/17. sk / TELSİZ mah 101., AKASYA, DURSUN KILIÇ, KARANFİL, ORKİDE, ZAMBAK, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 04/02/2021 00:00:00 - 04/02/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2988685

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/3., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D sk / TELSİZ mah BALIKLI YOL sk bölgelerinde 04/02/2021 01:00:00 - 04/02/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982740

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 251., 253., 31., 31/1., 31/2., 31/3., 31/4., 31/5., 32., 32/1., 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 39., 39/1., 39/2., 39/5., 39/A, 40., 58/4., 73., 73/6., 73/7., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk / TELSİZ mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 04/02/2021 03:30:00 - 04/02/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2982764

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 251., 253., 31., 31/1., 31/2., 31/3., 31/4., 31/5., 32., 32/1., 32/2., 34., 34/1., 34/3., 35., 39., 39/2., 39/5., 40., 73., 73/6., 73/7., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 04/02/2021 04:30:00 - 04/02/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2983495

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 72., 72/6., 77., 78., 84., 84/3., 84/4., 86/1. sk bölgelerinde 04/02/2021 12:00:00 - 04/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 4 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT