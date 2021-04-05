Elektrik kesintisi 5 Nisan Pazartesi 2021 BEDAŞ

5 Nisan Pazartesi günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 5 Nisan Pazartesi gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN PAZARTESİ 2021

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3425369

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/04/2021 01:00:00 - 05/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418568

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/04/2021 01:00:00 - 05/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3425355

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/04/2021 02:00:00 - 05/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3425356

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKMİNARE, EBUBEKİR, ERTAŞ, FUNDALIK, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEREN, ÇAY, İTİMAT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk bölgelerinde 05/04/2021 03:00:00 - 05/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3435334

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-678 sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3395323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KIRBAÇ, NALBANT sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3398381

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 05/04/2021 00:01:00 - 05/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398458

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2634., 2636., 2637. sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418422

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476. sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3417360

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 05/04/2021 00:00:00 - 05/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398383

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 05/04/2021 03:30:00 - 05/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3422324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3422323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, CAMİ, GÖKTEPE, KARLI, ÇATAK sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418908

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, SARDUNYA sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3437333

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 38/1., 39., 44. sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418336

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÖKOVA, ILGAZ, MECİDİYE, İKİZDERE, ŞENYURT sk bölgelerinde 05/04/2021 00:01:00 - 05/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418340

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 05/04/2021 00:01:00 - 05/04/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418402

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417471

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah TUNALI sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418432

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK sk // ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 901., 905/1., 906., 907., 910., 911., 927., 937., 938., 939., 939/1. ÇIKMAZ, 940., 940/1. ÇIKMAZ, 941., 941/1., 942., 943., 944., 945., 949., KEMER sk / NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 05/04/2021 04:00:00 - 05/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417359

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398404

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, OKUL sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417369

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3420326

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, ADALI FETTAH, BAKKAL, BEYAZGÜL, EĞLENCE, KÖRKADI, MUMHANE, NERGİS, ŞARIK ARIYAK sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418474

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ, IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ, ŞOFÖR sk / CİHANNÜMA mah TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3399303

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, DİKMEN, ESKİPINAR, GENÇLİK, HUNTÜRK, PERTEVNİYAL, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇATALDERE, ÇETİK, ŞAHİNBEY, ŞAHİNLER sk / SAHİL mah AÇELYAM, HANEDAN, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417383

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, BAKIR, KURUÇEŞME, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, REYHAN, SULTAN FATİH, YEDİTEPE, ZİYA GÖKALP, ÖZVEREN, ŞULE sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3399301

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, DİKMEN, ESKİPINAR, GENÇLİK, HUNTÜRK, PERTEVNİYAL, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇATALDERE, ÇETİK, ŞAHİNBEY, ŞAHİNLER sk / SAHİL mah AÇELYAM, HANEDAN, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3399304

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417362

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, DİKMEN, ESKİPINAR, GENÇLİK, HUNTÜRK, PERTEVNİYAL, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, YAMAN, ÇATALDERE, ÇETİK, ŞAHİNBEY, ŞAHİNLER sk / SAHİL mah AÇELYAM, HANEDAN, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417361

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3399252

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 05/04/2021 13:00:00 - 05/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3419322

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BELEDİYE, KANAL, ORKİDE 1, PİRAYE sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3436330

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah HANİCE, MABET ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÇALMAR sk/ İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, KABAKÇA, LOKMACIK ÇIKMAZI, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, MENEMEN, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418443

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FERMAN, FOSFOR, FOTO, FUAR, FUNDA, FUZULİ, FÜZE, GALATA, GALERİ, GALİP, GANİMET, GAR, GARANTİ, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ, GAZİLER ÇIKMAZI, HİZMET, MEHMET AKİF İNAN, ULUDAĞ sk bölgelerinde 05/04/2021 00:01:00 - 05/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418438

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GARANTİ, GAYE, GAZANFER, GAZETECİ, GELENEK, GÖRGÜ, GÖRKEM, GÖZE, GÜNGÖR, GÜÇLÜ, HABEŞ, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 05/04/2021 00:01:00 - 05/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418445

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 268., 269., 271., 272., 272/1., 272/2., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 278/1., 279., 284., 285., 286., 287., BAĞCILAR, GAZNELİLER, HAKKI BAŞAR sk / TUNA mah 287., 688., 694., 699., 711., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 728., 729., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., BAĞCILAR, GAZNELİLER, HAKKI BAŞAR, SAKARYA sk bölgelerinde 05/04/2021 04:00:00 - 05/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417406

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 724., SAKARYA sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417373

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 473., 474., 475., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 05/04/2021 11:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417374

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 525., 526., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418451

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1824., 1826., 1827., 1828., 1830., 1929., 2051., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1929., 2007., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah TUNÇ sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418423

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1157., 1158., 1189., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417328

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 419., 454., BALIK YOLU sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389348

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3009. sk / OSMANGAZİ mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 05/04/2021 09:30:00 - 05/04/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418444

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1464., 1465., 1468., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3399283

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 328., 330., 331., 332., 349., 617., 618., 620., BALIK YOLU, SIDIKA CEBECİOĞLU sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418964

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah OKUL sk / MİTHATPAŞA mah 1.BORA, 1.ENDER, 1.SÖĞÜT, 1.ÖNAL, 2.ERGUVAN, 3.PINAR, ABDULHAMİT HAN, DİSPANSER, GÜLNUR, KAYALAR, RAUF ORBAY, SELANİK sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3425318

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CİBALİ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MERCAN mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk bölgelerinde 05/04/2021 03:00:00 - 05/04/2021 03:15:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3425316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HACI FİDAN, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS, ŞEMSETTİN SAMİ sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YEŞİL SARIKLI, YUSUF ZİYAPAŞA, İSLAMBOL sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, BEYCEĞİZ FIRINI, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / BALAT mah MANYASİZADE ÇIKMAZI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN sk bölgelerinde 05/04/2021 03:00:00 - 05/04/2021 03:15:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3425317

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / AYVANSARAY mah sk / CANKURTARAN mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 05/04/2021 03:00:00 - 05/04/2021 03:15:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3425327

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, HATTAT, SİNEKLİ MEDRESE, TİYATRO, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, DİBEKLİ CAMİİ, KÜRKÇÜBAŞI, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3399316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., CENGİZ TOPEL, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ŞEMSİPAŞA mah 1., 10., 11., 12., 13., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgelerinde 05/04/2021 00:00:00 - 05/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3399319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1105. sk / KARADENİZ mah 1105., 1118., 1122., 1125., 1126., 1127., 1129., 1154., 1157., 1158., GENERAL ALDOĞAN, KÖROĞLU, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 05/04/2021 03:00:00 - 05/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3424324

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, EYNESİL, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgelerinde 05/04/2021 11:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3387335

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261., 262., 263., 264., 280., 281., 322., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 505., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418461

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 128., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 05/04/2021 13:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418891

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ERHAN, İRFAN, İSKENDER sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3437364

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİ ARKASI, MEKTEP, NAGİHAN, TABYA, TOPATAN, VARNA sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÖZEN sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418978

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah KAĞITHANE sk bölgelerinde 05/04/2021 13:00:00 - 05/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437398

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ERCİYES, KANLICA, KÖPRÜ, SOKULLU, SÜLÜN, TÜZÜN sk bölgelerinde 05/04/2021 13:00:00 - 05/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437393

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN sk / NURTEPE mah GÖRKEMLİ, KARANFİL, VADİ, ÇORUH, ÖĞÜT sk, SOKULLU CAD. bölgelerinde 05/04/2021 13:00:00 - 05/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418468

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385854

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417475

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.IŞIK, 2.AKARSU, KEMALPAŞA sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418469

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3425368

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 602. ÇIKMAZ, HATBOYU, MERDİVENLİ sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3385865

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, EFES, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk bölgelerinde 05/04/2021 11:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3419320

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KOCATAŞ, KÜÇÜK, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah AKÇAM, ARGUN ÇIKMAZI, DOLUCA, DÜNYA ÇIKMAZI, DÜRÜST ÇIKMAZI, DÜZEN, DİLEK AĞACI, ELÇİ, HAZİNE ÇIKMAZI, KARABEKİR, KILIÇPINAR, KOCATAŞ, MAREŞAL ÇAKMAK, MUHSİN BATUR, YANKI, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, İKBAL ÇIKMAZI, İLKNUR, İMECE ÇIKMAZI, İNCE sk / MERKEZ mah KILIÇPINAR sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418460

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah ARIKENT SİTESİ, ASMALI, ATALAR, AÇELYA., BALAMİR, DARÜŞŞAFAKA BİLİNMEYEN, GAZETECİLER, ILICA, KILIÇ SİTESİ, KİLİM, MEGA SİTESİ, SPORKENT SİTESİ, YAKAMOZ SİTESİ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU, İNŞAATÇILAR SİTESİ (ÇAĞDAŞ SK) sk / PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , SARIYER, TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3409351

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah BAYINDIR ÇIKMAZI, BULUT AĞACI, MACİTBEY, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418827

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 106., 107., 108., 110., 117., 125., 170., 171., 172., 206., AYAZAĞA 170. ÇIKMAZI, HADIMKORU YOLU, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418938

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk bölgelerinde 05/04/2021 12:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3430317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY sk / PTT EVLERİ mah ATLAS, BAHÇEKÖY, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, MANOLYA ÇİÇEĞİ, ZERDALİ ÇIKMAZI, ÇUKUR ÇİMEN, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk bölgelerinde 05/04/2021 14:00:00 - 05/04/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3437361

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., 130., 131., 132., 133., 137., 180., 208., KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, ŞEHİT ERSİN KURT sk bölgelerinde 05/04/2021 14:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3419323

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah ARGUN ÇIKMAZI, DOLUCA, DÜNYA ÇIKMAZI, DİLEK AĞACI, HAZİNE ÇIKMAZI, KILIÇPINAR, MAREŞAL ÇAKMAK, İMECE ÇIKMAZI sk / MERKEZ mah KILIÇPINAR sk bölgelerinde 05/04/2021 14:00:00 - 05/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3393350

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah KEÇECİZADE, MERA, İSPİNOZ sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418471

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, GARAJ, ORTAKLAR sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3393322

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3420329

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, GÜL, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3420330

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1342., 1343., İSMETPAŞA sk bölgelerinde 05/04/2021 09:00:00 - 05/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418458

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 05/04/2021 10:00:00 - 05/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN 2021

NO: 3418841

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 125., 126. sk / TELSİZ mah BALIKLI YOL, LEYLAK, ORKİDE, SÜMBÜL sk bölgelerinde 05/04/2021 01:00:00 - 05/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3418835

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/13., G/21., G/23. sk bölgelerinde 05/04/2021 01:00:00 - 05/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.