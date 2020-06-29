Elektrik kesintisi 5 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 5 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ, elektrik kesintilerini internet üzerinden yayımladı. Anadolu Yakası'nda oturan vatandaşlar tarafından bakılan Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 5 Ocak Salı İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 5 Ocak Salı tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK SALI 2021 AYEDAŞ
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBOYU
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021
14:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: VAHDET
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTEPE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SAKARYA
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇETİN EMEÇ
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜHEYLAN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜLKİYE
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUSAM
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALEV
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAZENİN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZEYTİNDALI
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKYEL
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKYURT
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021
09:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK
Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: LEFKE
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAĞLAYAN
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÖZÜDOĞRU
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜZ
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAVAŞ
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEKER MASLAK
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TOPÇU
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KURUDERE
Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: NUMAN TEKCAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AMİR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAH CİHAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZEMZEM
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜREŞ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERSEVER
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ULUTEKİN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KARTOPU
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ASHAB
Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEFER
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERGÜNER
Mahalle: ESENKENT - Sokak: TÜZÜNALP
Mahalle: ESENKENT - Sokak: NATOYOLU
Mahalle: ESENKENT - Sokak: YERDEMİR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞOCAKLARI
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ENVERİYE
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BURHANİYE ABDULLAHAĞA
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ŞENLER
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHÇELER
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE ARALIĞI
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BEYBOSTANI
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KAYNAK
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: GÜZELDERE ALT
Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: MERMER
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AÇAN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MOLLACAMİİ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UYAR
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KORUPARK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYIK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DEMİRCİ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SULTANFATİH
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HEKİMOĞLU
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOR
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAŞARI
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SANCAK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERİN
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MENTEŞE
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YILDIZ
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DİNÇER
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.