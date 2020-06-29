Elektrik kesintisi 5 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ internet sitesi üzerinden, 5 Ocak Salı İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. Anadolu Yakası'nda ikamet eden vatandaşlar için yayımladığımız 5 Ocak Salı tarihli elektrik kesintisi listesi, elektrik ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? sorularının cevapları...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK SALI 2021 AYEDAŞ

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBOYU

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

14:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: VAHDET

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NURTEPE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SAKARYA

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇETİN EMEÇ

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: OZANLAR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜHEYLAN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MÜLKİYE

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUSAM

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALEV

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NAZENİN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ZEYTİNDALI

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKYEL

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AKYURT

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

09:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: KELEBEK

Mahalle: GÜLSUYU - Sokak: LEFKE

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇAĞLAYAN

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÖZÜDOĞRU

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜZ

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SAVAŞ

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ŞEKER MASLAK

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: TOPÇU

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KURUDERE

Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: NUMAN TEKCAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AMİR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞAH CİHAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ZEMZEM

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜREŞ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERSEVER

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ULUTEKİN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KARTOPU

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ASHAB

Mahalle: ESENKENT - Sokak: SEFER

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AYTUNA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ERGÜNER

Mahalle: ESENKENT - Sokak: TÜZÜNALP

Mahalle: ESENKENT - Sokak: NATOYOLU

Mahalle: ESENKENT - Sokak: YERDEMİR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞOCAKLARI

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ENVERİYE

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BURHANİYE ABDULLAHAĞA

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ŞENLER

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BAHÇELER

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MEFKURE ARALIĞI

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TAŞLIK

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BEYBOSTANI

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: NURİBEY

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: KAYNAK

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: GÜZELDERE ALT

Mahalle: KÜPLÜCE - Sokak: MERMER

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AÇAN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MOLLACAMİİ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UYAR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KORUPARK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AYIK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DEMİRCİ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SULTANFATİH

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HEKİMOĞLU

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KOR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAŞARI

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SANCAK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SERİN

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MENTEŞE

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YILDIZ

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DİNÇER

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.