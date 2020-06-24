Elektrik kesintisi 5 Ocak Salı 2021 BEDAŞ

5 Ocak Salı günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesnitileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 5 Ocak Salı gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK SALI 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2900651

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2901052

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2904080

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇALIŞLAR sk / YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 8., MARMARA sk / SAADETDERE mah 1., 106., 109., 2., 3., 6., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, ORKİDE, PEYAMİ SAFA, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 05/01/2021 01:00:00 - 05/01/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah BİRLİK sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., 1235., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905866

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah Gülbahar caddesi bölgelerinde 05/01/2021 13:30:00 - 05/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2903718

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA sk / ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT, GEDİZ, MEHMET AKİF ERSOY, NURAY, YILMAZ 1 sk bölgelerinde 05/01/2021 01:00:00 - 05/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2911710

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, HENDEK, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 05/01/2021 11:00:00 - 05/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2902988

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, MUHASEBECİ, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk bölgelerinde 05/01/2021 04:00:00 - 05/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2911390

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HUBAN, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, REYHAN, İMREN sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2907445

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 05/01/2021 00:00:00 - 05/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903768

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, BÜLBÜL, GÜVERCİN, IŞIN ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÜVEYİK, İDİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/01/2021 00:00:00 - 05/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907432

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, FATİH, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜNEL, GİRNE, KÖŞE, SİNEM, TAKVİM, TATLI, ÇINARCIK, ŞEHİT POLİS ERDEM ÖZÇELİK sk bölgelerinde 05/01/2021 00:01:00 - 05/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903056

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 05/01/2021 00:01:00 - 05/01/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905908

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1701. sk bölgelerinde 05/01/2021 00:01:00 - 05/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903735

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 19 MAYIS, 23 NİSAN, 30 AĞUSTOS, CENNETKUŞU, ESTERGON, HÜRMET, TÜRKBÜKÜ, ÇAMLIBEL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 05/01/2021 00:05:00 - 05/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903059

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 05/01/2021 03:30:00 - 05/01/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905720

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, MELEK sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2907336

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ORDU, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 05/01/2021 04:00:00 - 05/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902756

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2903512

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -ABBASAĞA mah sk / CİHANNÜMA mah sk bölgelerinde 05/01/2021 00:00:00 - 05/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2903855

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜRPINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, UMUT 2, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2904079

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah DOÇ. DR. NECİP HABLEMİTOĞLU, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, GÖRGÜLÜ, HOŞSEDA, SONBAHAR sk bölgelerinde 05/01/2021 09:30:00 - 05/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903063

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BİLGE, DİLBER, DİNÇ, GÖLYAKA, GÜLDENİZ, GÜRKAN, SUSUZ, YAKUP, ÖZGE sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903064

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KOCATEPE, ZAĞANOS PAŞA sk / MARMARA mah 111., 212., KOCATEPE, YURT sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2903780

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BAL, MANOLYALI, MİMAR SİNAN, ONUR, PAPATYA, SELVİ, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2901722

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU, SAYDAĞ sk / ALKENT 2000 mah ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2910892

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASLAN, BAŞAK, CANLAR, FETİH, GÖKÇEALİ, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, ORUÇ, OYMAK, OZAN ÇIKMAZI, SU DEPOSU, ÖDÜL, ÖZGE, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2910359

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-153, G-155, G-607, G-608, G-610, G-611, G-614, bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902922

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1222., 1226., 1229., 1502. sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903084

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., ANKAKUŞU, DEREÜSTÜ, GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2910362

İSTANBUL ESENYURT ilce BALIKYOLU mah 514. sk / SÜLEYMANİYE mah 725., 729., 730., 732., 733., 734., 826., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 05/01/2021 12:00:00 - 05/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2884088

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, ALINTERİ ALT, ATÖLYE, EYÜP SULTAN, RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 05/01/2021 00:01:00 - 05/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902808

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BARTU sk bölgelerinde 05/01/2021 01:00:00 - 05/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902844

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.SEDİR, 2.KAVAK, 5.MENEKŞE, ARDINÇ, PELİT, ÇAMLIK sk bölgelerinde 05/01/2021 02:00:00 - 05/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903755

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 1.SAMET, 1.YENİ ÇIKMAZI, 2.MEHTAP, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BESTEKAR HACI ARİFBEY, CANSU, MUHSİN YAZICIOĞLU, PINAR, UĞUR, İKİZLER YOKUŞU sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903764

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk ALİBEYKÖY BARAJ bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903686

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -TOPÇULAR mah sk bölgelerinde 05/01/2021 13:30:00 - 05/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2903737

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., CENGİZ TOPEL, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 05/01/2021 03:00:00 - 05/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902800

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARŞ, GÜLOVA, HACEGAN, REYHAN, YUVALI, ÇINARCIK sk / SARIGÖL mah ÇİÇEKLİTEPE sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2910491

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY sk bölgelerinde 05/01/2021 00:00:00 - 05/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903722

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ÇETİNTÜRK, İNÖNÜ sk / GÜVEN mah OKUL, ÇALIŞLAR, İLKYUVA sk / HAZNEDAR mah İLKYUVA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905466

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah TAĞMAÇ sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2907477

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, TURAN SEÇKİN sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905649

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.BÜLBÜL, 2.FABRİKALAR, 6.YILDIZ, 904. ÇIKMAZ, AKİF, GÜLDALLAR SİTESİ 4., KANARYA, KONFOR, İZMİR sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2906052

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.ATATÜRK, 1.PLEVNE, 1.UĞUR, 1.ÇİÇEK, 1405. ÇIKMAZ, 2.GELİNCİK, 2.MUTLU, 3.CAMİ, 3.DERE, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, TRAFO, ŞİRİN sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905650

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 05/01/2021 12:00:00 - 05/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2907388

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 13. sk bölgelerinde 05/01/2021 01:00:00 - 05/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2906228

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902811

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, HALİM, HARUN, HATIRA, KARADENİZ, İMREN sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902807

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, GÜNER, HARUN, HATIRA, ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2906229

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜVERCİN, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH sk bölgelerinde 05/01/2021 09:00:00 - 05/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2902954

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/01/2021 10:00:00 - 05/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903741

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah OĞUZ sk bölgelerinde 05/01/2021 12:00:00 - 05/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK 2021

NO: 2907335

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 05/01/2021 00:01:00 - 05/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907334

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 05/01/2021 00:01:00 - 05/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907331

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 05/01/2021 00:01:00 - 05/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905719

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 05/01/2021 19:00:00 - 05/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.