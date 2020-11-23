Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

6 Ocak Çarşamba günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 6 Ocak Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYDIN MENDERES

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HANDAN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ASLANTEPE

Mahalle: İNKILAP - Sokak: PARILTI

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KESİM

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI

Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ALTINTAŞ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ASIF

13:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: FULYA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AZADE

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.