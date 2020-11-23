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Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

AYEDAŞ, 6 Ocak Çarşamba gününde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini resmi internet sayfasından yayımladı. Bu doğrultuda biz de haberimizde Anadolu yakasındaki elektrik kesintilerini Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba AYEDAŞ başlığı altında derledik.

Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞ

6 Ocak Çarşamba günü Anadolu Yakasında gerçekleşecek olan kesinti listesini İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, internet sayfasından açıkladı. Biz de haberimizde 6 Ocak Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintilerinin listesine yer verdik. İşte detaylar...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

Elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe 2021 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK ÇARŞAMBA 2021 AYEDAŞ 

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında    

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AYDIN MENDERES

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında    

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

09:00 - 12:00 saat aralığında    

Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: HANDAN

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

09:00 - 15:30 saat aralığında    

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ASLANTEPE
Mahalle: İNKILAP - Sokak: PARILTI
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KESİM
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KİRAZLI
Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ALTINTAŞ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ASIF

13:00 - 17:00 saat aralığında    

Mahalle: ESENKENT - Sokak: FULYA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AZADE

Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba AYEDAŞ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba AYEDAŞ

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba AYEDAŞ

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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