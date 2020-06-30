Elektrik kesintisi 6 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞ

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 6 Ocak Çarşamba 2021 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı. İşte Avrupa Yakası'nda oluşacak elektrik kesintisi bilgisini ve Elektrikler hangi mahallelerde gidecek? Saat kaçta gelecek? sorularının cevapları...

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe 2021 BEDAŞ

Elektrik kesintisi 8 Ocak Cuma 2021 BEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK ÇARŞAMBA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2911862

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2911865

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 06/01/2021 02:00:00 - 06/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2911870

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 06/01/2021 04:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2859097

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah BİRLİK sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2903030

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 13:30:00 - 06/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2907454

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk Süleyman Demirel Bulvarı bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903773

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKKUŞ, AKLEYLEK, AKÇAM, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, BÜLBÜL, GÜVERCİN, IŞIN ÇIKMAZI, KEKLİK ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, PAPAĞAN ÇIKMAZI, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÜVEYİK, İDİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907435

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -GÜVERCİNTEPE mah sk bölgelerinde 06/01/2021 00:01:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907433

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ORHANGAZİ, SADABAT sk bölgelerinde 06/01/2021 00:01:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905682

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah HİKMET, PANAYIR, UÇURTMA, UĞURLU, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah UÇURTMA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2905742

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 06/01/2021 00:01:00 - 06/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907381

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 06/01/2021 03:00:00 - 06/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2902984

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah GÜMÜŞ, HAKKI ŞEHİT HAN, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NAZLI, REYHAN sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2903862

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah CELAL, ELA, FIRAT, GAZİLER, GÖLYAKA, HASAN TAHSİN, KENT, KOMŞU, MERT, SİBEL, SİMGE, TUĞÇE, VİCDAN, VİLDA, YAVUZ, YİĞİT, ZENGİN, ÖREN, ÖZGE sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905746

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ARMUTLU, BELGİN, CANAN, GÖNÜL, HİDAYET, KAZIM KARABEKİR, PAŞAZADE, REŞİT PAŞA, SELİN sk bölgelerinde 06/01/2021 11:00:00 - 06/01/2021 13:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903070

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 12:00:00 - 06/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903069

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 06/01/2021 12:00:00 - 06/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2902845

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, BADE, BAYIR, BAYRAK, BEKÇİ, BİNEKTAŞI, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HACI GÜLSEN ÇIKMAZI, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MUHLİS BAKKAL, MURAT, SALAŞ, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YAKUT, YAZMACI BAYRAM, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 06/01/2021 01:00:00 - 06/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2910955

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / İZZETTİN mah BENTLER, BUHARA, FULYA, KARLIOVA, NADİDE, UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2904081

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 1999., 2274., 2288., 2289., 2291., 2292., 2293. sk / CUMHURİYET mah NAZIM HİKMET sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 06/01/2021 01:00:00 - 06/01/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2910370

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- SÜLEYMANİYE mah 725., 729., 730., 732., 733., 734., 826., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903076

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 456. sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015. sk bölgelerinde 06/01/2021 10:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2903756

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 2.CAMİİ, GAZİOSMANPAŞA, IHLAMUR, KARDEŞ, VARDAR sk / ESENTEPE mah GAZİOSMANPAŞA sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903692

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EYÜP MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 13:30:00 - 06/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2907434

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah HALİÇ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah CİNGÖZ, FODLACI, HALİÇ, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907441

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, BÜYÜK POSTANE, HAMİDİYE, KAFKAS GEÇİDİ ÇIKMAZI, MUHZIRBAŞI, MİMAR VEDAT sk bölgelerinde 06/01/2021 10:00:00 - 06/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2911077

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATATÜRK, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, İŞLEK, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah HACI KADIN , TAVANLI ÇEŞME, İŞLEK sk bölgelerinde 06/01/2021 12:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2911935

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, AYVACIK, AYVALIK ÇIKMAZI, AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, KÖKTÜRK, MAHMUDİYE, ORHAN, POSTA, SALCI, SIRA, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ÇUKUROVA, ÖĞRETİCİ, ŞAİR sk / GÜVEN mah HANZER, KAHRAMAN, KAYA, MENDERES, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, YÜCEL, ZEYTİNLİK sk / HAZNEDAR mah ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK, ORHAN, ÖĞRETİCİ sk / MERKEZ mah SÖĞÜTLÜ ÇEŞME sk bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2911074

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, ORHAN, POSTA, SALCI, YAVUZ, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS, ARDA, BURCU, BİROL, KINALI, LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, POSTA, RÜZGARLI, SEYHAN, ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, MURAT, MUSTAFA, VARDAR, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 06/01/2021 03:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2903038

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BERAT, DALGIÇ, DAMAR, DAİM, DEĞİRMEN, DURGUN, GÖKTÜRK, KEMALİYE, SEÇİLMİŞ, ÇELİK, ÇEŞNİ sk bölgelerinde 06/01/2021 02:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905861

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, SEVİLEN, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903782

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, AYTAÇ, BAHÇELER, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, ÇIKRIK sk bölgelerinde 06/01/2021 10:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903784

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, IŞIKLI, MERCEK, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, ÇIKRIK, İCLAL sk bölgelerinde 06/01/2021 10:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905864

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ATAKÇİL, AZİMET, BEŞER, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜROL, IŞIL, KEHRİBAR, KUZULU, NİŞANE, OLGUN, TONOZ, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, YUMAK, ZEMHERİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK, İHYA sk bölgelerinde 06/01/2021 12:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2903028

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905651

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907478

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2907391

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 10., AOS 12., AOS 14., AOS 16., AOS 18., AOS 19., AOS 21., AOS 22., AOS 23., AOS 24., AOS 25., AOS 26., AOS 27., AOS 28., AOS 29., AOS 30., AOS 31., AOS 32., AOS 33., AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 51., AOS 52., AOS 54. sk bölgelerinde 06/01/2021 01:00:00 - 06/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2902812

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2903522

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah KAYA HATUN, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / HARBİYE mah KADIRGALAR, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 06/01/2021 00:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2903740

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -YAYLA mah sk bölgelerinde 06/01/2021 00:05:00 - 06/01/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903742

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 06/01/2021 03:00:00 - 06/01/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 OCAK 2021

NO: 2905743

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk bölgelerinde 06/01/2021 00:01:00 - 06/01/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905744

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk / MERKEZEFENDİ mah sk bölgelerinde 06/01/2021 03:00:00 - 06/01/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907383

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 06/01/2021 05:00:00 - 06/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2907389

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TAYYARECİ SAMİ, YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 06/01/2021 05:00:00 - 06/01/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903691

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 06/01/2021 09:00:00 - 06/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.