Elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi 2020 AYEDAŞ
AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 7 Aralık Pazartesi günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi 2020 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.
7 Aralık Pazartesi 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 7 Aralık Pazartesi 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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Elektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
Elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ
ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK PAZARTESİ 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: HAFIZ KAPTAN
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: HEYBELİ MEKTEBİ
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: KILAVUZ
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: KÖMÜRCÜ
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: MIZRAK
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ORHAN
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: PAŞA ÇIKMAZI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: SAKSILI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: YALI BÜLBÜLÜ
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÇİĞİT ÇIKMAZI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÜMİT
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÜMİT TEPESİ
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT ORTAÇ
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: REFAH ŞEHİTLERİ
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ABBASPAŞA
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAŞAK ÇIKMAZI
Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: KIRÇİÇEĞİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MADEN - Sokak: FİRUZ
Mahalle: MADEN - Sokak: GÜZELLER
Mahalle: MADEN - Sokak: HAMİDİYE CAMİİ
Mahalle: MADEN - Sokak: NEVRUZ
Mahalle: MADEN - Sokak: SELVİLİ CAMİİ
Mahalle: MADEN - Sokak: ÇINAR
Mahalle: MADEN - Sokak: DONANMA
Mahalle: MADEN - Sokak: ADA CAMİ ÇIKMAZI
Mahalle: MADEN - Sokak: ÇAKIR MANAV
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BARBAROS - Sokak: DOĞAN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GENÇLER
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SÜMBÜLLER
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: YILDIZLAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ZİYAPAŞA
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAHÇEARASI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DR. FAZIL KÜÇÜK
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: İLKBAHAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ERCİYES
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ŞEFTALİ
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÜRÜN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SORGUN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜZEL BAHAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SARI SÜMBÜL
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MİRAÇ ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SORGUN
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BESTEKAR AMİR ATEŞ
Mahalle: MEVLANA - Sokak: SÜMBÜL
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
09:30 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: YAVUZ SELİM
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOPAL
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: RÜYA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CÖMERT
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAMARDI
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAMELYA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEZA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÜLTÜR
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKARSU
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERENER
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AYÇİÇEĞİ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: OLTACI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KARAGÖZSIRTI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KURTULUŞ
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MALİK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DİVANE ÇIKMAZ
Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEZİR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞUROĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: EFNAN
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOPDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALAMUTDAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: EMEK
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YABAN LALESİ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HACI BAYRAM VELİ
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YOL
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SERKAN
Mahalle: ESENLER - Sokak: YAŞAR DOĞU
Mahalle: ESENLER - Sokak: ITIR
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ELEK
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: HAVVA
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: RIHTIM
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ETKİN
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAŞAR DOĞU
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜNBATIMI
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: KOZANOĞLU
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MUŞ
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SERHAN
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: BOZDAĞ
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜLOVA
Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAYLAN
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDIN TEPE
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KORKADERE)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUZGUNDERE
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUŞATAN
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KARŞI)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÖÇELİ
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
11:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BUDAK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: YANKI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUCAN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERVANE
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: İSTASYON
Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA
Mahalle: İSTASYON - Sokak: KÜÇÜK ALAY ÇIKMAZI
Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALYAZMA
Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU
Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
Mahalle: İSTASYON - Sokak: YAYLIM
Mahalle: İSTASYON - Sokak: SADİ BEY
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİDA
Mahalle: AYDINLI - Sokak: YENİYURT
Mahalle: AYDINLI - Sokak: RABİA
12:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BELGİN
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BONCUK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERSAADET
Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIR
Mahalle: AYDINLI - Sokak: YÜKSEK
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTLU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: GAFFAR
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL
14:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZU
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA
Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TUZLUÇAYIR
09:30 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇELİK
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: HACI RÜSTEMOĞLU
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NESİMİ
14:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KOOPERATİF
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KÜBRA
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YEŞİLIRMAK
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.