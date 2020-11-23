Elektrik kesintisi 7 Aralık Pazartesi 2020 AYEDAŞ

7 Aralık Pazartesi 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 7 Aralık Pazartesi 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

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Elektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ

Elektrik kesintisi 9 Aralık Çarşamba 2020 AYEDAŞ

ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK PAZARTESİ 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: HAFIZ KAPTAN

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: HEYBELİ MEKTEBİ

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: KILAVUZ

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: KÖMÜRCÜ

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: MIZRAK

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ORHAN

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: PAŞA ÇIKMAZI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: SAKSILI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: YALI BÜLBÜLÜ

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÇİĞİT ÇIKMAZI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÜMİT

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ÜMİT TEPESİ

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT ORTAÇ

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: REFAH ŞEHİTLERİ

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: ABBASPAŞA

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: BAŞAK ÇIKMAZI

Mahalle: HEYBELİADA - Sokak: KIRÇİÇEĞİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MADEN - Sokak: FİRUZ

Mahalle: MADEN - Sokak: GÜZELLER

Mahalle: MADEN - Sokak: HAMİDİYE CAMİİ

Mahalle: MADEN - Sokak: NEVRUZ

Mahalle: MADEN - Sokak: SELVİLİ CAMİİ

Mahalle: MADEN - Sokak: ÇINAR

Mahalle: MADEN - Sokak: DONANMA

Mahalle: MADEN - Sokak: ADA CAMİ ÇIKMAZI

Mahalle: MADEN - Sokak: ÇAKIR MANAV

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS - Sokak: DOĞAN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GENÇLER

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SÜMBÜLLER

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: YILDIZLAR

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ZİYAPAŞA

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: BAHÇEARASI

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: DR. FAZIL KÜÇÜK

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: İLKBAHAR

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ERCİYES

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ŞEFTALİ

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ÜRÜN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SORGUN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: GÜZEL BAHAR

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: SARI SÜMBÜL

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MİRAÇ ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: SORGUN

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: BESTEKAR AMİR ATEŞ

Mahalle: MEVLANA - Sokak: SÜMBÜL

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

09:30 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: YAVUZ SELİM

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOPAL

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: RÜYA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CÖMERT

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAMARDI

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAMELYA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEZA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DUTDERE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KÜLTÜR

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AKARSU

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERENER

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: AYÇİÇEĞİ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: OLTACI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KARAGÖZSIRTI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: KURTULUŞ

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: MALİK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: DİVANE ÇIKMAZ

Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: VEZİR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: AŞUROĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: EFNAN

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOPDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYDARDAĞI

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: PALAMUTDAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HAYRABOLU

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: BAHARGÜLÜ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARACADAĞ

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: EMEK

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YABAN LALESİ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HACI BAYRAM VELİ

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YOL

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: SERKAN

Mahalle: ESENLER - Sokak: YAŞAR DOĞU

Mahalle: ESENLER - Sokak: ITIR

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ELEK

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: HAVVA

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: RIHTIM

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: ETKİN

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: YAŞAR DOĞU

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜNBATIMI

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: KOZANOĞLU

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MAZHAR

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: MUŞ

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: SERHAN

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: BOZDAĞ

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: GÜLOVA

Mahalle: GÜLLÜ BAĞLAR - Sokak: TAYLAN

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: AYDIN TEPE

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KORKADERE)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUZGUNDERE

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUŞATAN

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KARŞI)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÖÇELİ

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

11:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BUDAK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: YANKI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ULUCAN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇİLEK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERVANE

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: İSTASYON

Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÇAĞLA

Mahalle: İSTASYON - Sokak: KÜÇÜK ALAY ÇIKMAZI

Mahalle: İSTASYON - Sokak: ALYAZMA

Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU

Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

Mahalle: İSTASYON - Sokak: YAYLIM

Mahalle: İSTASYON - Sokak: SADİ BEY

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: NİDA

Mahalle: AYDINLI - Sokak: YENİYURT

Mahalle: AYDINLI - Sokak: RABİA

12:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KAHRAMAN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BELGİN

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BONCUK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: DERSAADET

Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIR

Mahalle: AYDINLI - Sokak: YÜKSEK

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTLU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: GAFFAR

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 ARALIK 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL

14:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ARZU

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: TUZLUÇAYIR

09:30 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHİT ALİ ÇELİK

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: HACI RÜSTEMOĞLU

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NESİMİ

14:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KOOPERATİF

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KÜBRA

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: YEŞİLIRMAK

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.